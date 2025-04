Drinki z ginem nadają się na wiele okazji i mogą pysznie smakować zimą przy kominku jak i latem przy basenie. Warto eksperymentować i tworzyć własne ich wersje. Lista koktajli z ginem wciąż pozostaje otwarta i każdy może do niej dopisać własną recepturę. Mieszaj więc z gin z różnymi dodatkami, smakuj i doprawiaj tak, aby powstał smak, który sprawia przyjemność.

Gin to anglosaski rodzaj jałowcówki. Powstał w XVII w. w Holandii pod nazwą Genever. Popularność natomiast zyskał w Anglii pod nazwą Gin, dokąd dotarł głównie za sprawą Wilhelma III. Początkowo kojarzony jako najtańszy alkohol dla najniższych sfer. Renomę zyskał pod koniec XVIII w. Do dziś gin z tonikiem uważany jest za napój, który pozwolił Brytyjczykom zająć i utrzymać Indie. A wszystko dzięki chininie zawartej w toniku, która chroniła żołnierzy przed malarią.

Oto najczęściej spotykane odmiany ginu:

London Dry Gin – wytrawny, nie lubi sztucznych dodatków, najczęściej stosowany do prostych drinków z tonikiem lub Martini. Dominuje w nim aromat jałowca, ale wyczuwalne są też nuty cytrusowe, ziołowe i korzenne.

– wytrawny, nie lubi sztucznych dodatków, najczęściej stosowany do prostych drinków z tonikiem lub Martini. Dominuje w nim aromat jałowca, ale wyczuwalne są też nuty cytrusowe, ziołowe i korzenne. Old Tom Gin – słodszy i intensywniejszy od London Dry Gin, ma też ciemniejszy kolor. Pasuje do drinków z gorzkawą nutą.

– słodszy i intensywniejszy od London Dry Gin, ma też ciemniejszy kolor. Pasuje do drinków z gorzkawą nutą. Plymuth Gin – mniej jałowcowy i słabszy od London Dry Gin. Jest też od niego bardziej wytrawny,

– mniej jałowcowy i słabszy od London Dry Gin. Jest też od niego bardziej wytrawny, lekko ziemisty w smaku i minimalnie słonawy.

Navy Strenght Gin – mocny (57%), pasuje do większości drinków.

– mocny (57%), pasuje do większości drinków. Genever – mniej jałowcowy i ziołowy niż London Dry Gin. Zwierać może nutki kminku, imbiru, goździków, gałki muszkatołowej.

Jak dobierać gin do koktajlu? Choć są pewne ogólne zasady, to tak naprawdę wybieraj ten gin, który wydaje ci się najbardziej smaczny. Warto natomiast pamiętać, że różowy gin najlepiej komponuje się z tonikiem, sprite i prosecco, czyli jest idealny do robienia prostych drinków z ginem.

Jak szykować drinki z ginem?

Staraj się zbalansować smaki – słodki z kwaśnym lub gorzkim. Żaden z nich nie powinien wyraźnie dominować.

Zawsze próbuj drinka, zanim go podasz. W razie potrzeby koryguj smak.

Jeśli podajesz drinki z ginem na lodzie, zawsze wypełniaj szklankę kruszonym lodem i na niego nalewaj napój.

Dekoruj koktajle świeżymi owocami i umieszczaj je obok słomki, jeśli z nią podajesz drinki.

Pamiętaj, że drinki pije się w trzech krokach. Najpierw oczami, potem nosem, na końcu ustami. Dlatego drink ma pięknie wyglądać i pachnieć i pysznie smakować.

Choć najczęściej łączony jest z tonikiem, to tak naprawdę gin można mieszać ze wszystkim. Przedstawiamy kilka ciekawych propozycji na drinki ginem.

Składniki:

60 ml ginu,

wytrawny wermut do smaku,

skórka cytryny lub zielona oliwka do dekoracji.

Wymieszaj gin z wermutem (Martini), którego dodaje się tyle, ile kto lubi. Im będzie go więcej, tym więcej nada drinkowi smaku. Wrzuć do drinka długi kawałek skórki z cytryny (wcześniej trzeba ją wyszorować!) lub zieloną oliwkę nakłutą wykałaczką.

Składniki:

1 część ginu,

2 części toniku,

plasterek limonki,

3 plasterki ogórka.

Wymieszaj gin z tonikiem, dodaj trochę lodu i wrzuć plasterki ogórka, ukrojone z nieobranego ogórka szklarniowego.

Składniki:

50 ml ginu,

125 ml soku pomarańczowego,

kostki lodu,

plasterek pomarańczy.

Wrzuć kostki lodu do szklanki i wlej gin. Wrzuć plasterek pomarańczy albo natnij go, aby go osadzić na brzegu szklanki. Wlej sok, lekko zamieszaj przed podaniem.

fot. Drink z ginem i sokiem pomarańczowym/ Adobe Stock, kasia2003

Składniki:

50 ml ginu,

100 ml coli,

plasterek limonki,

kilka kostek lodu.

Wrzuć do szklanki kostki lodu, wlej gin i uzupełnij colą. Całość wymieszaj. Szklankę udekoruj plasterkiem limonki. Bardziej wyrafinowanego smaku dodasz drinkowi, wlewając do niego kilka kropel angostury.

Składniki:

50 ml ginu (np. różowego),

150 ml sprite,

plasterek cytryny,

kostki lodu.

Włóż kostki lodu do szklanki. Wlej gin, wrzuć plasterek cytryny i dopełnij szklankę spritem. Przed podaniem lekko zamieszaj.

Składniki:

40 ml ginu,

20 ml soku z cytryny,

60-120 ml prosecco,

15 ml syropu cukrowego,

kostki lodu,

plasterki cytryny do dekoracji.

Wrzuć do shakera kostki lodu, wlej gin, prosecco i syrop cukrowy. Energicznie wstrząsaj 15 sekund. Przelej drinka do szklanek i udekoruj je plasterkami cytryny.

Składniki:

45 ml niebieskiego ginu,

90 ml soku ananasowego,

60 ml toniku,

30 ml soku z limonki,

15 ml miodu,

garstka mrożonych jagód,

kostki lodu.

Wymieszaj w szklance jagody z miodem. Wrzuć kostki lodu i wymieszaj. Wlej sok ananasowy, sok z limonki oraz tonik. Wymieszaj. Powolutku wlej na wierzch niebieski gin. Udekoruj, jeśli chcesz.

Składniki:

30 ml ginu (białego, nie różowego),

30 ml Cointreau,

20 ml soku z cytryny,

filiżanka lodu,

plasterek limonki do dekoracji.

Wrzuć lód do shakera. Wlej gin, likier i świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Energicznie wstrząśnij, a następnie przelej do schłodzonej szklanki. Udekoruj plasterkiem limonki.

Składniki:

50 ml ginu,

20 ml Blue Curaçao,

200 ml soku kaktusowego,

lód.

Do wysokiej szklanki włóż kostki lodu, wlej wszystkie składniki i wymieszaj. Udekoruj szklankę plasterkiem cytryny. Zamiast plasterka cytryny można użyć kawałka ananasa lub/i wisienką koktajlową.

fot. Drink z ginem i Blue Curaçao/ Adobe Stock, tbralnina

Składniki:

30 ml ginu (polecamy London Dry),

30 ml Aperolu,

30 ml wermutu (Martini),

4 krople angostury pomarańczowej (orange bitters),

kostki lodu.

Wrzuć lód do szklanki, wlej wszystkie składniki i krótko zamieszaj słomką. Możesz udekorować plasterkiem pomarańczy.

Składniki:

60 ml ginu,

60 ml soku z różowego grejpfruta,

60 ml toniku

2 gałązki rozmarynu,

kostki lodu, plasterki grejpfruta do dekoracji.

W shakerze dobrze wymieszaj gin z sokiem z grejpfruta. Wsyp lód do szklanki, włóż do niej gałązki rozmarynu i nalej drinka. Uzupełnij szklankę tonikiem. Udekoruj cząstką lub plasterkiem grejpfruta.

Składniki:

45 ml ginu,

45 ml soku z pomarańczy,

15 ml absyntu,

15 ml grenadiny,

kostki lodu.

Wrzuć lód do szklanki, wlej wszystkie składniki i krótko zamieszaj słomką. Możesz udekorować plasterkiem pomarańczy.

fot. Drinki z ginem i grenadiną/ Adobe Stock, fahrwasser

Składniki:

45 ml rumu (najlepiej ciemnego),

20 ml ginu,

20 ml soku z limonki,

2-3 krople syropu cukrowego,

pół łyżeczki likieru Maraskino.

Wszystkie składniki dobrze wymieszaj w shakerze. Wlej do kieliszka na 2-3 kostki lodu. Możesz udekorować plasterkiem limonki lub pomarańczy.

Składniki:

1 część soku z cytryny,

1 i ¼ części ginu.

1 i ¼ części whisky (najlepszy jest burbon).

Dobrze wymieszaj składniki w shakerze. Nalej drinka do mocno schłodzonej szklanki, na kostki lodu.

Składniki:

250 g truskawek, obranych, umytych, osuszonych.

100 g kruszonego lodu,

50 ml ginu,

sok z połowy limonki,

truskawki do dekoracji.

Wrzuć składniki na drinka do blendera i dobrze zblenduj. Nalewaj do kieliszków na kruszony lód i dekoruj ćwiartkami lub całymi truskawkami.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 8.10.2012.

