Sos 1000 wysp jest doskonałym dodatkiem do wszelkiego rodzaju sałatek oraz kanapek. W USA jest bardzo popularny jako dodatek do hamburgerów i hot dogów w restauracjach typu fast food. Dodawany jest również do Big Maca, ale w delikatnie zmienionym składzie podstawowym (zamiast keczupu dodawana jest musztarda). Sos tysiąca wysp bardzo dobrze urozmaici smak mdłych ryb oraz owoców morza, w szczególności krewetek. Można go również podawać do dań mięsnych bez względu czy mięso będzie grillowanie, pieczone czy gotowane. Sos 1000 wysp jest też chętnie dodawany do frytek.

Nazwa sosu pochodzi od regionu 1000 wysp, położonych na rzece Św. Wawrzyńca, która dzieli Stany Zjednoczone z Kanadą. Na początku XX w. region ten był popularnym miejscem wypoczynku wielu Amerykanów. Tam też została wymyślona pierwsza oryginalna receptura sosu. Ważnym składnikiem sosu były jajka oraz słodkie pikle. Autorka przepisu na sos – Sophia LaLonde – przekazała swoją recepturę znanej aktorce teatralnej May Irwin oraz właścicielowi hotelu Harold. May wymyśliła nazwę sosu a hotel pierwszy raz umieścił sos 1000 wysp w swoim menu. Kiedy nowy sos zyskał popularność, hotel zmienił swoją nazwę na 1000 Island Inn.

Po dzień dzisiejszy za pośrednictwem internetu lub zatrzymując się w hotelu można zakupić oryginalny sos 1000 wysp. Należy się jednak pospieszyć, ponieważ rocznie jest sporządzanych jedynie 5000 butelek sosu. Jeżeli szkoda nam czasu i pieniędzy na dostawę sosu 1000 wysp o oryginalnej recepturze, możemy nabyć lokalne wersje sosu dostępne w każdym supermarkecie lub spróbować zrobić go domowym sposobem.

Prawdopodobnie najbardziej autentyczny przepis na sos 1000 wysp:

3 jajka,

1/4 filiżanki sosu Worcestershire,

1 łyżka cukru,

1 łyżeczka goździków,

1/4 filiżanki octu,

2 łyżki majonezu,

3/4 kubka słodkich pikli,

1/2 filiżanki posiekanych czarnych oliwek,

1 czerwona papryka.

Jajka umyć i ugotować na twardo, a następnie obrać i drobno posiekać. Paprykę umyć i pokroić w kostkę. Do miseczki włożyć posiekane jajka, cukier, goździki, pikle, oliwki, paprykę. Wlać ocet, sos Worcestershire i majonez. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Sos przełożyć do słoiczka i odstawić do lodówki na kilka godzin, żeby smak mógł się zmieszać.

