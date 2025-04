Nie do końca wiadomo, skąd oryginalnie pochodzi kebab, bo jest to danie znane w wielu krajach środkowego i bliskiego wschodu. Samo słowo "kebab” pochodzi z języka perskiego i oznacza mięso nadziane na ruszt i pieczone na żywym ogniu. Według legendy danie powstało dzięki żołnierzom, którzy opiekali w ten sposób mięso nadziane na miecze.

Obecnie kebab mocno kojarzony jest z kuchnią turecką i znanych jest wiele jego odmian. Oryginalnie przygotowywany był na bazie baraniny lub cielęciny, ale pyszny domowy kebab możesz też przygotować także z kurczaka.

Kebab w tortilli jest jednym z najczęściej wybieranym rodzajem tego dania w restauracjach. Jego mocną konkurencją jest kebab w picie i bułce. W domu jednak najłatwiej i najszybciej będzie przygotować to danie w tortilli - wykorzysaj placki pszenne albo pełnoziarniste.

Składniki:

2 piersi z kurczaka,

4 placki tortilli,

sałata lodowa lub pekińska,

świeży ogórek,

3 pomidory,

czerwona cebula,

1/2 szklanki ketchupu,

1/2 szklanki majonezu,

sól, pieprz, przyprawa kebab.

Sposób przygotowania:

Mięso umyj, osusz i pokrój w kostkę. W misce wymieszaj łyżkę przyprawy kebab-gyros i łyżkę oliwy lub oleju. Wymieszaj dokładnie z mięsem, przykryj i odstaw do lodówki na 30-60 minut. Następnie usmaż mięso na odrobinie oleju lub oliwy. Musi się mocno zrumienić. Na placki tortilli wyłóż posiekaną lub porwaną sałatę, cienkie plasterki pomidora, ogórka oraz cebulę pokrojoną w piórka. Posyp solą i pieprzem. Składniki wykładaj na środku tortilli, dzięki temu łatwiej będzie ci zwinąć placki. W miseczce wymieszaj majonez z ketchupem i polej warzywa. Dodaj usmażone mięso i zawiń kebaby. Tak przygotowane danie możesz podpiec w piekarniku, na patelni grillowej lub w opiekaczu.

fot. Domowy kebab w tortilli/Adobe Stock, Pixel-Shot

Jeśli chcesz, aby domowy kebab był zdrową przekąską lub dietetycznym obiadem, możesz przygotować go w wersji fit. Sam w sobie kebab ma sporo kalorii i jest raczej zaliczany do fast fooda. W domu możesz jednak mocno go odchudzić, a przy tym zachować jego pyszny smak.

Mięso z kurczaka możesz upiec w piekarniku zamiast smażyć je na patelni, a w roli majonezowego sosu wykorzystaj jogurt naturalny połączony z przecierem pomidorowym. Świetnie sprawdzi się także domowy sos tzatziki lub sos czosnkowy. Zamiast pszennej tortilli sięgnij po tę pełnoziarnistą. W ten sposób stworzysz pyszną fit przekąskę.

Kebab, w zależności od rodzaju, może być podawany w różny sposób i z różnymi dodatkami, np.

grillowane mięso ze świeżymi warzywami i kaszą ( adana kebab ),

), mięso w postaci cienkich skrawków podane w bułce lub na talerzu z frytkami w towarzystwie surówek, świeżych pomidorów, ogórków ( döner kebab ),

), cięte mięso podawane z masłem i sosem pomidorowym, pod mięsem powinny znajdować się nasączone olejem kawałki chleba, a obok jogurt ( Iskender kebab ),

), szaszłyk z kawałków mięsa podawany z papryką, pomidorami i bakłażanem (Şiş kebab).

Możesz także dowolnie modyfikować składniki i wybrać te dodatki, które najbardziej ci smakują. Świetnie sprawdzi się np. kukurydza czy groszek, a także kiszone ogórki. Do tortilli lub obok na talerz możesz dodać także domowe frytki.

fot. Domowy kebab/Adobe Stock, Uuganbayar

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.08.2013

