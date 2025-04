Jeżeli wydaje wam się, że w domu nie można upiec pysznego, chrupiącego chleba, to jesteście w wielkim błędzie. Wypróbujcie nasze przepisy a wasza domowa kuchnia zamieni się w małą piekarenkę. Do dzieła!

Wbrew prozom upieczenie chleba nie jest trudnym zadaniem. Nie potrzeba specjalnej maszynki do pieczenia chleba, ani wielkich umiejętności kulinarnych. Wystarczy odrobina chęci i trochę więcej cierpliwości.

Chleb możemy upiec z mąki pszennej, orkiszowej, pełnoziarnistej, żytniej, na drożdżach lub zakwasie. Możemy dodawać przeróżne zdrowe dodatki, jak słonecznik, pestki dyni, sezam, otręby, które wzbogacą wartość odżywczą pieczywa. Piekąc domowy chleb mamy pewność, że jest zdrowy, wiemy bowiem co znajduje się w jego składzie. Jak się okazuje, nie każdy ciemny chleb kupiony w sklepie jest razowy. Często można spotkać ciemne pieczywo pod nazwą pełnoziarnisty, a w zasadzie kolor zawdzięcza jedynie karmelowi, który został dodany.

Poniżej znajdziecie przepisy na pieczywo na zakwasie, drożdżowe oraz pyszne śniadaniowe bułki:

Spróbujecie raz a ciepły, domowy chleb pojawi się już w każdy w sobotni poranek.

Domowy chleb na zakwasie

Do zakwasu najlepsza jest mąka żytnia o typie 720 lub żytnia razowa. Na zakwas trzeba czekać około tygodnia.

Do miski wsypujemy pół kubka żytniej mąki, wlewamy pół kubka cieplej wody (najlepiej mineralnej). Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce. Następnego dnia dodać 1/4 kubka maki i 1/4 kubka wody. Dokładnie wymieszać, odstawić dokładnie wymieszać i dodać 50 g mąki i 50 g wody. Odstawić. Czynność powtórzyć dnia trzeciego, czwartego i piątego. Zakwas powinien zwiększyć objętość, mieć kwaskowaty zapach i widoczne bąbelki.

Chleb żytni na zakwasie

Składniki:



szklanka gorącej wody

20 dag żytniego zakwasu

łyżka miodu

1/4 szklanki wody

35 dag mąki żytniej

łyżeczka soli

Sposób przygotowania:

Gorącą wodę mieszamy z 5 dag mąki żytniej, mieszamy energicznie, by nie powstały grudki. Następnego dnia dodajemy pozostałe składniki. Wyrabiamy ciasto i odstawiamy do wyrośnięcia. Prostokątną formę (tzw. keksówkę) wykładamy papierem do pieczenia. Wykładamy ciasto i nacinamy wzdłuż nożem na głębokość ok. 1 cm. Smarujemy lekko oliwa, ponownie odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia. Pieczemy w nagrzanym piekarniku w 200 stopniach ok. 45 minut.

Chleb pszenno-żytni na zakwasie

Składniki:

40 dag zakwaszonego ciasta

50 dag mąki pszennej (najlepiej typ 750 )

20 dag mąki żytniej

1 i 1/2 szklanki letniej wody

30 ml oliwy lub oleju

1,5 łyżeczki soli

3 łyżeczki cukru

Sposób przygotowania:

Z podanych składników dokładnie wyrabiamy ciasto, nie może być za luźne ani zbyt zbite. odstawiamy na około godzinę do wyrośnięcia.

Foremkę do pieczenia wykładamy papierem.Ponownie odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 6 godzin.

Pieczemy ok 1,5 h, przez pierwsze 10- 15 min w temp 250, potem ok. 200 st. C.

Domowy chleb na drożdżach

Błyskawiczny chleb z otrębami



Składniki:



1 kg mąki pszennej

1/3 szklaki otrębów pszennych

1/3 szklanki płatków owsianych

1 l cieplej wody

5 g drożdży

łyżeczka soli

1/5 łyżeczki cukru

Sposób przygotowania:

wszystkie suche składniki mieszamy. Dodajemy wodę i rozpuszczone drożdże. Drewnianą łyżką lub ręką dokładnie mieszamy ciasto. Odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. gdy podwoi swoją objętość przekładamy do keksówek. Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni. Chleb wkładamy do nagrzanego piekarnika i pocieczmy godzinę, przez pierwsze 15 minut przy otwartych drzwiczkach piekarnika.

Chleb pszenny na drożdżach



Składniki:



700 g mąki pszennej

25 g roztopionego masła

5 g drożdży

łyżeczka cukru

łyżeczka soli

150 ml ciepłego mleka

300 ml ciepłej wody

Sposób przygotowania:

W ciepłym mleku rozprowadzamy drożdże z dodatkiem łyżeczki mąki i cukru. Gdy drożdże wyrosną wlewamy je do przesianej mąki. Dodajemy przestudzone masło, wodę, pozostały cukier, sól. Wyrabiamy rękoma ciasto. Przykryte ściereczką odstawiamy w ciepłe miejsce do powiększenia objętości. Po wyrośnięciu uderzamy ciasto pięścią, ponownie lekko wyrabiamy, formujemy owalny bochenek, wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Przykrywamy ponownie, pozostawiamy na 30 minut. Ostrym nożem nacinamy chleb kilkakrotnie, oprószamy mąką. Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni i pieczemy około 40 minut.

Domowe bułeczki śniadaniowe

Proste w wykonaniu śniadaniowe bułeczki na drożdżach. Puszyste, delikatne, najlepsze ciepłe podane z miodem.

Bułeczki pszenne

Składniki:

35 dag mąki pszennej

jajko

8 g świeżych drożdży

200 ml mleka

2 łyżeczki cukru

50 g roztopionego masła

szczypta soli

Sposób przygotowania:

Z drożdży, cukru i 4 łyżek ciepłego mleka przygotowujemy rozczyn. Gdy wyrośnie dodajemy do mąki z solą. Dodajemy przestudzone masło, pozostałe mleko. Wlewamy roztrzepane jajko. Całość dokładnie wyrabiamy rękoma, gdy będzie za rzadkie dodajemy jeszcze odrobinę mąki. Przykryte ściereczka ciasto odstawiamy w ciepłe miejsce na około 2 godziny do wyrośnięcia. Gdy podwoi swoją objętość formujemy małe bułeczki. Układamy je na blaszce wyłożonej papierem w ok. 5 cm odstępach. Pieczemy w 200 stopniach przez około 15 minut.

Bułeczki mleczne

Składniki:

3 szklanki mąki pszennej

3 dag drożdży

2 żółtka

3 łyżki cukru pudru

1/3 kostki roztopionego masła

szklanka mleka

szczypta soli

Sposób przygotowania:

W ciepłym mleku rozprowadzamy drożdże z dodatkiem łyżeczki mąki i cukru. Odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy drożdże wyrosną wlewamy je do przesianej mąki. Dodajemy przestudzone masło, pozostały cukier, sól, żółtka. Wyrabiamy rękoma ciasto. Ciasto powinno być sprężyste. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy ciasto podwoi objętość formujemy bułeczki. Układamy na blaszce wyłożonej papierem, odstawiamy jeszcze na kilka minut do wyrośnięcia. Pieczemy w 160 stopniach przez około 30 minut.

