Domowe wino

Początek jesieni to doskonały moment na produkcję własnych przetworów. Może w tym roku obok zdrowych konfitur i soków w naszych spiżarniach zagoszczą butelki czerwonego wina?

Przygotowanie tego trunku nie jest trudne, choć wymaga trochę pracy i czasu. Do wyrobu wina domowym sposobem można użyć właściwie każdych owoców. Ważne jedynie by były dobrej jakości, zdrowe i w pełni dojrzałe. Proponujemy przygotowanie czerwonego wina z ciemnych winogron. Wczesną jesienią owoce te są już gotowe do zebrania, więc przygotowany z nich trunek będzie z pewnością doskonały.

Podstawowe składniki to woda, cukier, owoce. W przypadku produkcji wina z winogron nie musimy dodawać drożdży winiarskich (pod warunkiem, że ich nie umyjemy!), gdyż winogrona mają naturalne drożdże na skórkach. Gdy opłuczemy winogrona wodą, spłuczemy drożdże i w efekcie może nie dojść do fermentacji lub będzie ona zbyt słaba. Jeśli jednak chcemy mieć pewność, że fermentacja jest właściwa możemy dodać specjalne drożdże winiarskie. Można je dostać w sklepach ogrodniczych, zielarskich a nawet spożywczych. Sposób przygotowania drożdży podany jest zawsze na opakowaniu. Pomocna również jest pożywka do drożdży. Jest to specjalny środek chemiczny wspomagający rozmnażanie drożdży i nie należy z niego rezygnować.

Proces produkcji domowego wina zaczynamy więc od przygotowania drożdży, należy je przygotować trzy dni wcześniej:

Czystą butelkę 0,3 l napełnić do 3/4 objętości przegotowaną wodą, dodać 3 łyżeczki cukru, zamieszać dokładnie by się rozpuściły. Następnie dodać szczyptę pożywki oraz drożdże, ponownie wymieszać. Butelkę szczelnie zamknąć tamponem z waty i odstawić w ciepłe miejsce. Kilka razy dziennie potrząsać butelkę. Po trzech dniach, gdy ciesz zacznie fermentować, można wlać do moszczu.

Moszcz winny to mieszanka owoców, cukru i wody. Przygotowujemy go na podstawie przepisu. Poniżej proporcje na 20 l wina 12%:

10 kg ciemnego winogrona

10 l wody

3 kg cukru

6 g pożywki

Owoce obieramy ze wszystkich ogonków i szypułek, rozgniatamy je na jednolitą masę, widelcem lub tłuczkiem do ziemniaków. Wkładamy je do gąsiora. Do wody dodajemy cukier. Po zagotowaniu odstawiamy syrop do ostudzenia w chłodne miejsce. Gdy syrop ostygnie do temperatury pokojowej (nie może być ciepły!), wlewamy go do butli. Następnie dodajemy drożdże i rozpuszczoną w małej ilości przegotowanej ostudzonej wody pożywkę. Całość intensywnie mieszamy, zatykamy korkiem z waty. Zabezpieczy to przed ewentualnym wybuchem na skutek gwałtownej fermentacji. Po trzech dniach możemy zatkać gąsior korkiem z rurką fermentacyjną. Do rurki wlewamy niewielką ilość wody i całość pozostawiamy na okres 6-9 tygodni. Fermentacja powinna zacząć się już po 24 godzinach.

Po okresie fermentacji można zlać wino, do butelek, lub do mniejszego gąsiora, zatykając go ponownie korkiem z rurką i odstawiając na kilka miesięcy. Jest to proces cichej fermentacji, podczas którego wino klaruje się i nabiera smaku. Domowe wino gotowe jest do spożycia po około pół roku leżakowania..