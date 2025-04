Składniki:

1,5 szklanki ryżu do sushi

1 ogórek

500g łososia wędzonego

3 arkusze nori

pasta wasabi

imbir marynowany

japoński sos sojowy

Zaprawa do ryżu:

Zaprawa do ryżu: 7 łyżek octu ryżowego

5 płaskich łyżek cukru

2 płaskie łyżeczki soli

Sposób przygotowania:

Zaczynamy od przygotowania ryżu zgodnie ze wskazówkami z opakowania: płuczemy ryż w wodzie, wodę odlewamy. Płuczemy tyle razy aż woda będzie przezroczysta. Ryż wkładamy do garnka lub rondla z pokrywą o grubym dnie i o średnicy nie większej niż średnica palnika. Zalewamy ryż wodą i odstawiamy na 20 minut, po czym ponownie odlewamy wodę, odcedzamy dokładnie ryż i zalewamy go woda. Na 1 szklankę ryżu bierzemy 1 szklankę i 20 ml wody. Garnek z ryżem przykrywamy pokrywką i wstawiamy na rozgrzany palnik do chwili zagotowania. Mieszamy ryż, przykrywamy pokrywką, zmniejszamy gaz na minimalny. Gotujemy przez 15 minut bez podnoszenia pokrywki, następnie zdejmujemy garnek z palnika i zostawiamy go na kolejne 15 minut. Gotowy ryż przekładamy do miski, wlewamy zaprawę do ryżu mieszając dokładnie i delikatnie, aby nie zmiażdżyć ryżu. Ryż musi ostygnąć, aby składniki na niego układane nie "gotowały się". Przygotowujemy matę bambusową i arkusz alg, który kładziemy błyszczącą stroną do dołu. Ogórka obieramy ze skórki i wycinamy gniazda nasienne, kroimy wzdłuż na paski. Ryż kładziemy na 2/3 powierzchni listka, smarujemy delikatnie pastą wasabi i układamy składniki: pasek ogórka i plastry łososia. Zawijamy ściśle całość przy pomocy maty bambusowej, gotowy rulon kroimy na kawałki o średnicy ok. 2,5 cm ostrym nożem moczonym w zimnej wodzie, aby ciął, a nie szarpał czy gniótł rolkę. Z części ryżu ulepiłam wałeczki, na które nałożyłam paski łososia otrzymując w ten sposób nigiri sushi. Osobno podałam miseczki z sosem sojowym oraz marynowany imbir, który ma oczyszczać nasze kubki smakowe w trakcie spożywania sushi.

Autor: Bernika.