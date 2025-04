Oczywiście nie tylko ciasta zawdzięczają klonowemu specjałowi swój smak, jednak one także zawierają w obie nutę jego słodyczy. Zacznę wiec od deserów.

Ciasto z syropem klonowym

Jest to rodzaj ciasta lanego. By je przygotować będziesz potrzebowała: mąkę, proszek do pieczenia, masło, brązowy cukier, żółtka, mleko, syrop klonowy i szczyptę soli. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam ten przepis pomyślałam, że powinien nazywać się ciasto 2/3, ponieważ ilość większości składników tego ciasta to właśnie 2/3 szklanki; mleka, cukru, syropu klonowego, nawet mąki potrzeba tu 2 i 2/3 szklanki. Ale wracając do przepisu. Najpierw lekko ubij żółtka. Następnie zacznij ubijać masło z cukrem. Po chwili dodaj żółtka, i po trochu wsypuj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i solą.

Przed końcem miksowania dodaj mleko i syrop klonowy. Gładką masę wlej do formy i piecz 45 do 50 minut w temperaturze 180oC.

Mus z syropu klonowego

To pyszny deser z czterech składników. Rozpuść żelatynę w trzech łyżkach wody i dodaj do podgrzanego syropu klonowego. Mieszaj, aż żelatyna się rozpuści. Kiedy to się stanie - syrop odstaw do ostudzenia. Ubij żółtka i połącz z syropem - wstaw masę do lodówki.

Ubij białka i śmietanę kremówkę - wszystkie składniki połącz w jedną masę i przełóż do pucharków - wstaw deser do lodówki, żeby stężał.

Coś mięsnego - wings in maple sirup



Przygotuj marynatę: syrop klonowy, sos chili, ocet, musztardę i sos Worcestershire. Połącz wszystkie składniki - zanurz w marynacie skrzydełka lub udka z kurczaka i pozostaw w tej postaci na minimum 4 godziny. Po tym czasie skrzydełka lub udka grilluj w piekarniku.

