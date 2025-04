Wszyscy znamy charakterystyczny kwaskowaty smak szczawiu. Gdy nadchodzi wiosna i te kwaśne liście pojawiają się ogródkach działkowych, zazwyczaj przygotowujemy z niej zupę szczawiową. Ale to nie musi być jedyna potrawa przyrządzona na bazie tej zdrowej rośliny. Zobaczcie pomysły na wykorzystanie szczawiu w kuchni.

W sezonie wiosennym zupa szczawiowa to jedn z najpopularniejszych dań, które gości na naszym stole. I zapewne co rodzina, to inny przepis na szczawiową, ale ze szczawiu można przygotować również inne potrawy. Lekko kwaśny, orzeźwiający w smaku szczaw to idealny składnik wiosenno-letnich dań. Szczaw sprawdza się także jako składnik sosów i farszów, a porwany na kawałki odświeża smak sałatek.

Warto go stosować w kuchi na wiele sposobów, gdyż jest bardzo zdrowy. Dzięki zawartości flawonoidu rutyny pomaga uszczelnić naczynia krwionośne oraz wzmocnić ścianki żył, sprzyja naszej sylwetce oraz cerze, gdyż ma niewiele kalorii, za to dużo beta-karotenu.

Zobaczcie zatem nasze pomysły na dania ze szczawiem:

Zupa szczawiowa



Zupa szczawiowa

Składniki:

duży pęczek szczawiu

3 średnie marchewki

1 pietruszka

5 średnich ziemniaków

150 ml śmietany

1 żółtko

2 łyżeczki mąki

1 łyżka masła

1 łyżeczka posiekanego koperku

listek laurowy

jajka na twardo

kostka rosołowa

Sposób przygotowania:

Do gotującej się wody wrzucić kostkę rosołową, gdy się rozpuści dodać liść laurowy, pietruszkę i marchew pokrojoną w kostkę. Gotować na małym ogniu około 20 minut, dorzucić cząstki ziemniaków.

Szczaw umyć, pozbawić twardych szypułek, pokroić i podsmażyć na maśle (podczas smażenia mocno się skurczy). Gdy ziemniaki będą prawie miękkie, wlać zahartowaną śmietanę dokładnie wymieszaną z mąką, a po kilku minutach szczaw i koperek. Gotować na małym ogniu około 10 minut. Gdy zupa nieco przestygnie, szybko wymieszać z rozkłóconym żółtkiem. Dodać pokrojone jajka na twardo.

Sałatka ze szczawiem



Sałatka ze szczawiem

Składniki:

200 g szczawiu

duże jabłko

2 ząbki czosnku

pęczek rzodkiewki

4 łyżki majonezu

2 łyżki jogurtu naturalnego

natka pietruszki

sól, pieprz i cukier do smaku

Sposób przygotowania:

Szczaw myjemy, suszymy i kroimy w paseczki. Rzodkiewkę kroimy w plasterki, obrane ze skórki jabłka ścieramy na tarce. Czosnek przeciskamy przez praskę. Majonez mieszamy z jogurtem, dodajemy do sałatki i doprawiamy do smaku.

Roladki z piersi kurczaka z fetą i szczawiem



Roladki z piersi kurczaka z fetą i szczawiem

Składniki:

4 pojedyncze piersi kurczaka

4 garście młodych liści szczawiu

20 dag fety

2 ząbki czosnku

2 łyżki masła

2 łyżki oliwy

2 jajka

bułka tarta, mąka

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Szczaw umyć, pozbawić twardych szypułek, pokroić. W rondlu rozpuścić masło, wrzucić czosnek przeciśnięty przez praskę i smażyć uważając, żeby się nie przypalił. Dodać szczaw, wymieszać i trzymać na średnim ogniu aż odparuje z niego woda. Doprawić pieprzem.

Piersi z kurczaka delikatnie rozbić, oprószyć solą i pieprzem.

Do zimnego szczawiu dodać pokruszona fetę i wymieszać razem a pastę. Farsz nakładać na pierś i zawijać ciasno, roladkę spiąć wykałaczką.

Roladki obtaczać w mące, roztrzepanym jajku i bułce tartej. Smażyć na złoty kolor na oliwie.



