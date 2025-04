Dania z kurkami

Pieprznik jadalny, zwany pospolicie kurką, to prawdziwy arystokrata wśród grzybów. Przez smakoszy traktowany jest po królewsku ze względu na wspaniały, zdecydowany smak, delikatny zapach i mnogość zastosowań w kuchni.

Jak opowiada Piotr Murawski, szef kuchni Knorr, kurki można przyrządzać na bardzo wiele sposobów – świeże będą doskonałe do smażenia i gotowania (choć wtedy trzeba uważać, by nie stały się gorzkawe). Kurki będą smakować znakomicie w dziesiątkach różnych potraw.

Szef kuchni Knorr, Piotr Murawski, poleca przyrządzać z kurek zupy – w tym zastosowaniu ich wyborny smak jest wyraźny i zapewnia intensywny aromat potraw. „Aby zupa była naprawdę aromatyczna z pełnią grzybowego smaku, powinniśmy jej przygotowanie zacząć od ugotowania wywaru, a grzyby najlepiej dodać już w ostatniej fazie gotowania. Dla wzmocnienia smaku można też grzyby podsmażyć tuż przed dodaniem do garnka”, radzi ekspert.

Także sos kurkowy to prawdziwe kulinarne delicje! Będzie doskonałym dodatkiem do mięs smażonych, pieczonych czy grillowanych. Pasuje do wołowiny, wieprzowiny i dziczyzny. Sos z kurek warto także wypróbować do pieczonego pstrąga.

Domowymi rarytasami mogą okazać się ponadto kurki po prostu lekko podsmażone na maśle lub jajecznica z kurkami. Grzyby te można również stosować jako dodatek do dań makaronowych, jak Tagliatelle z kurkami i cukinią.

A oto dwie smakowite propozycje dań z kurkami:

Tagliatelle z kurkami i cukinią

Składniki:

Makaron Tagiatele - 400 gramów

parmezan - 100 gramów

Czerwona ostra papryka - 1 sztuka

bazylia - 100 gramów

szalotka - 3 sztuki

szałwia - 20 gramów

oliwa z oliwek - 50 mililitrów

ząbek czosnku - 2 sztuki

śmietana 18% - 200 mililitrów

Pomidorki malinowe - 100 gramów

cukinia - 100 gramów

cytryna - 1 sztuka

świeże kurki - 200 gramów

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj w lekko osolonej wodzie na sposób al dente.

Kurki oczyść z ziemi, umyj, pokrój w ćwiartki szalotkę, cukinię pokrój w półplasterki, pomidorki przekrój na pół. Rozdrobnij czosnek i ostra paprykę. Podsmaż ją na złoty kolor na oliwie z oliwek, dodaj cebulę grzyby i cukinię. Smaż wszystko razem około 10 minut, dodaj pomidorki malinowe, śmietanę i kostkę bulionową grzybową. Całość gotuj jeszcze około 5 minut, dodaj makaron i posiekane zioła.

Makaron dopraw do smaku solą, świeżo rozgniecionym pieprzem i sokiem z cytryny. Wszystko razem dokładnie wymieszaj i rozłóż na talerze. Makaron podawaj posypany parmezanem.

Zupa krem z kurek

Składniki:

porcja rosołowa - 500 gramów

ciemne piwo - 100 mililitrów

Rosół z kury Knorr - 2 sztuki

majeranek - 1 łyżka

świeże kurki - 200 gramów

ziele angielskie - 4 ziarna

średniej wielkości ziemniaki - 4 sztuki

ziarna czarnego pieprzu

pietruszka - 1 sztuka

śmietana 22% - 1/2 szklanki

cebula - 1 sztuka

pęczek szczypioru - 1 sztuka

seler - 1/2 sztuki

Sposób przygotowania:

Ugotuj bulion z porcji rosołowej, przypraw oraz warzyw. Następnie odcedź go.

Obierz ziemniaki, pokrój je w kostkę i dodaj do odcedzonego bulionu. Umyj kurki, po czym dodaj je do wywaru, wraz kostkami Rosołu z kury Knorr oraz majerankiem. Gotuj całość do momentu, gdy ziemniaki będą miękkie.

Dolej do zupy piwo oraz śmietanę i mocno ją podgrzej. Podawaj porcje zupy na talerzach, udekorowane siekanym szczypiorkiem.

