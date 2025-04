Polacy najczęściej sięgają po swój sprawdzony sposób na kalafior, czyli różyczki w bułce tartej podsmażone na maśle. Rzeczywiście – pychota! Nie wszyscy jednak wiedzą, że równie pysznie będą smakowały zapieczone w sosie beszamelowym, na przykład z dużą ilością żółtego sera.

Reklama

Kalafior zapiekany to także dobry pomysł na pyszny obiad, a propozycji nie brakuje.

Składniki:

kalafior - 1 sztuka

papryka zielona - 1 sztuka

Fix Spaghetti 4 sery z brokułami Knorr - 1 opakowanie

cebula - 1 sztuka

śmietana 36% - 150 mililitrów

ser żółty tarty - 50 gramów

szynka gotowana - 100 gramów

ser typu blue - 50 gramów

papryka czerwona - 1 sztuka

oliwa - 20 mililitrów

Sposób przygotowania:

Kalafiora oczyść i pokrój na mniejsze części a następnie sparz krótko we wrzącej, osolonej wodzie. Fix Knorr wymieszaj ze 150 ml wody oraz śmietaną. Paprykę pokrój w paski.

Szynkę pokrój w paski, cebulę w piórka – przesmaż razem na rozgrzanej oliwie, dodaj paprykę, wymieszaj i zdejmij z ognia. Kalafiora przełóż do naczynia żaroodpornego, na wierzch wyłóż przesmażoną szynkę z warzywami. Całość zalej Fixem Knorr i posyp startymi serami. Naczynie wstaw do nagrzanego piekarnika i zapiekaj w temp. 170 st. C przez ok. 25 minut.

Zamiast tradycyjnej zupy kalafiorowej, warto przyrządzić gęsty gładki krem kalafiorowy – kalafior nadaje się do tego wyśmienicie.

Składniki:

kalafior - 50 dekagramów

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr

mleko - 1.5 litrów

natka pietruszki (posiekana)

ser żółty tarty - 20 dekagramów

gałka muszkatołowa

żółtka - 2 sztuki

ocet

Sposób przygotowania:

Oczyść i namocz kalafiora w wodzie z octem, podziel go na różyczki. Zalej wrzącym mlekiem i ugotuj. Miękkiego kalafiora przetrzyj. Wymieszaj z serem, żółtkami i natką pietruszki.

Wstaw do większego naczynia z wrząca wodą i podgrzewaj kilka minut, często mieszając.

Zupę kalafiorową dopraw do smaku przyprawą Delikat i podawaj zaraz po ugotowaniu.

Trafionym pomysłem będzie też dodanie tego warzywa do sałatki – różyczki kalafiora w połączeniu z winegretem to naprawdę wyszukany smak! Znakomicie sprawdzą się także w towarzystwie brokułów czy też w zestawieniu z papryką, oliwkami i ziołami. Sałatka z kalafiorem i brokułami:

Składniki:

brokuł - 1 sztuka

Sos sałatkowy czosnkowy Knorr - 2 opakowania

kalafior - 1 sztuka

majonez - 2 łyżki

cebula biała - 1 sztuka

ser żółty - 5 plastrów

szynka gotowana - 5 plastrów

natka pietruszki - 1 pęczek

Sposób przygotowania:

Z brokuła oraz kalafiora powycinaj małe różyczki, następnie ugotuj je w osolonej wodzie. Wystudź.

Szynkę, ser i cebulę pokrój w cienkie paski. Natkę posiekaj drobno. Sos Knorr wymieszaj z 6 łyżkami wody oraz majonezem. Dodaj posiekana natkę. W misce wymieszaj wszystkie składniki wraz z przygotowanym sosem. Gotową sałatkę przełóż do salaterki i udekoruj listkami pietruszki

Zobacz także przepis na sałatką z kalafiora i oliwkami:

Składniki:

kalafior - 1 sztuka

oliwki zielone - 150 gramów

papryka czerwona grillowana - 1 sztuka

kolendra świeża - 0.5 pęczka

oliwki czarne - 150 gramów

Sos sałatkowy francuski winegret Knorr - 2 opakowania

ząbek czosnku - 1 sztuka

oliwa z oliwek - 6 łyżek

Sposób przygotowania:

Z kalafiora powycinaj małe różyczki, następnie ugotuj go w osolonym wrzątku – wystudź. Czosnek posiekaj drobno, kolendrę pokrój. Sos Knorr przygotuj zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu, dodaj czosnek i kolendrę – wymieszaj. Paprykę pokrój w paski. W misce wymieszaj wszystkie składniki wraz z przygotowanym sosem – gotową sałatkę przełóż do salaterki.

Najprostszy przepis na aromatyczny kalafior? Podanie go polanego masłem lub margaryną z dodatkiem czosnku i ziół.

Na surowo? Także znakomity! Do tego odpowiedni dip – idealny będzie czosnkowy lub tysiąca wysp – i pyszna przekąska gotowa!

Jak widać, po kalafior możemy sięgać o różnych porach dnia: na obiad – delikatny krem kalafiorowy, na letnie drugie danie lub kolację – kalafior pod beszamelem, na przekąskę – kalafiorowa sałatka lub różyczki polane masłem, z czosnkiem i ziołami. I kto by się spodziewał? Wszak zwykliśmy uważać, że to taki nasz polski zwyczajny kalafior – czas to zmienić i znów docenić jego smak!

Reklama

Więcej na przepisy.pl