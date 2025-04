1 z 5

Biszkopciki

Po 11. miesiącu życia dziecka

Składniki: jajko, 2 płaskie łyżeczki cukru, 2 łyżki mąki

Przygotowanie: Jajko umyj, wbij do miseczki. Ubijaj z cukrem kilka minut, aż masa będzie bardzo puszysta. Dodaj mąkę i delikatnie wymieszaj. Piekarnik nagrzej do 170°C. Na płaskiej blaszce połóż papier do pieczenia. Na papierze układaj po łyżeczce masy (w odstępach ok. 10 cm). Ciasto rozprowadź łyżeczką tak, by powstały placuszki. Blaszkę z biszkopcikami wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz ok. 10–15 minut.