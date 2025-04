Czarny ryż możesz kupić w sklepach ze zdrową żywnością. Idealnie sprawdza się jako dodatek do obiadu. Świetnie smakuje w potrawkach, risotto, a także w sałatkach. Ze względu na specyficzny aromat świetnie komponuje się z rybami i owocami morza. Często dodaje się go do sushi, a w Chinach przyrządza się z niego nawet desery. Zobacz nasze pomysły na przepisy z czarnego ryżu.

Reklama

Spis treści:

Czarny ryż, dzięki swojemu orzechowemu aromatowi, idealnie sprawdza się jako dodatek do owoców morza. Łagodny smak krewetek świetnie z nim współgra.

Składniki:

300 g czarnego ryżu,

3 ząbki czosnku,

szczypiorek,

20 obranych krewetek,

oliwa z oliwek,

200 ml wytrawnego białego wina,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

W osolonej wodzie ugotuj ryż do miękkości. Na patelni rozgrzej oliwę, dodaj obrane krewetki, podsmaż chwilę i zalej winem. Gotuj na małym ogniu, aż całe wino wyparuje i zostawi po sobie jedynie wytrawny posmak. Odcedzony ryż dodaj do krewetek, posyp posiekanym szczypiorkiem, gotuj jeszcze przez parę minut. Przed podaniem skrop oliwą z oliwek.

fot. Czarny ryż: przepis na ryż z krewetkami/Adobe Stock, FomaA

Risotto to pyszne i szybkie w przygotowaniu danie, które możesz przygotować tylko w jednej patelni. Czarny ryż lubi towarzystwo warzyw, dzięki czemu będzie doskonale smakować.

Składniki:

400 g czarnego ryżu,

średnia cukinia,

puszka groszku,

czerwona cebula,

1,5 litra bulionu warzywnego,

1 szklanka białego wina półwytrawnego,

oliwa,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej oliwę, cebulę pokrój w kostkę i zeszklij. Dodaj groszek konserwowy, a następnie surowy czarny ryż. Przygotuj bulion i dolej go do patelni. Ryż musi wchłonąć cały płyn. Gdy skończy się bulion, dolej wino i poczekaj, aż się wchłonie. Dopraw do smaku.

fot. Czarny ryż: przepis na risotto/Adobe Stock, nikilitov

Czarny ryż lubi towarzystwo nie tylko owoców morza, takich jak krewetki, ale także wszystkich ryb. Doskonale się z nimi komponuje, dzięki czemu tworzy idealny pomysł na obiad.

Składniki:

filet z dowolnej ryby,

100 g czarnego ryżu,

garść roszponki,

sól i pieprz,

łyżeczka suszonego rozmarynu,

łyżeczka suszonego tymianku,

2 łyżki oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Rybę umyj i lekko osusz. Następnie w miseczce wymieszaj łyżeczkę oliwy oraz tymianek, rozmaryn, sól i pieprz. Talk przygotowaną marynatą natrzyj rybę, a następnie smaż na pozostałej oliwie po kilka minut z każdej strony. Czarny ryż ugotuj w osolonej wodzie do miękkości, a następnie odcedź i przełóż na talerz. Na wierzchu ułóż rybę i udekoruj roszponką.

fot. Czarny ryż: przepis z rybą/Adobe Stock, HLPhoto

Reklama

Czytaj także:

Kuchnia chińska

Przepis na pad thai

Prosty przepis na zupę miso