Topinambur w smaku podobny jest do połączenia ziemniaków z orzechami. Ma mnóstwo cennych wartości odżywczych, dlatego warto włączyć go do swojego menu. Topinambur pomaga przy zaparciach, działa osłonowo na wątrobę i drogi moczowe.

Przepisów na topinambur jest mnóstwo, a jego przygotowanie wcale nie jest trudne – najczęściej podaje się go gotowanego w osolonej wodzie, na parze lub upieczonego. Niestety bardzo łatwo jest topinambur rozgotować, jeśli za długo będzie w wodzie, zmieni się w papkę. Gotuj go do miękkości, ale nie dłużej niż 20 minut. Po ugotowaniu, bulwy zanurz na chwilę w chłodnej wodzie z dodatkiem soku z cytryny. Ten trik zapobiega ich ciemnieniu.

Bulwy można też faszerować, dusić lub zrobić z nich zdrowe frytki. Topinambur pokrojony w cienkie plasterki, możesz jadać także na surowo. Z topinamburu przygotowuje się mąką i kawę rozpuszczalną. Warzywo to można suszyć i jeść jako zdrową przekąskę, a także kisić z dodatkiem kopru. Kiszony topinambur w smaku przypomina twardego ogórka kiszonego.

Przepis na puree z topinamburu

Składniki:

500 g topinamburu,

100 g miękkiego masła,

1 gałązka tymianku,

100 ml śmietanki 30%,

sok z cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Topinambur umyj, obierz i pokrój na grube plastry. Włóż do wody z dodatkiem soku z cytryny. W garnku zagotuj wodę z masłem i przyprawami. Włóż topinambur i gotuj do miękkości. Odcedź topinambur, przełóż do wyższego naczynia. Blenduj dodając powoli śmietankę, na gładkie puree. Pod koniec miksowania puree z topinamburu dopraw solą i pieprzem.

fot. Adobe Stock

Przepis na zupę krem z topinamburu

Składniki:

200 g topinamburu,

100 g kalafiora,

100 g ugotowanej ciecierzycy,

1 cebula,

1 ząbek czosnku,

0,5 l bulionu,

2 łyżki oliwy,

suszony rozmaryn i sól do smaku.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój i zeszklij na oliwie, pod koniec smażenia dodaj pokrojony w plasterki ząbek czosnku. Topinambur obierz i pokrój w cienkie plastry, dodaj do cebuli, podsmaż. Dodaj podzielony na różyczki kalafior i ciecierzycę, podsmaż. Zalej warzywa bulionem, dodaj rozmaryn i ugotuj do miękkości. Zblenduj na gładki krem.

fot. Adobe Stock

Topinambur, a właściwie słonecznik bulwiasty, to roślina z Ameryki Północnej. Jednak jej popularność rozprzestrzeniła się już na cały świat. Topinambur był znany Indianom, zanim przybył do nich Krzysztof Kolumb.

Topinambur to jedna z niewielu roślin, która w całości nadaje się do spożycia. Bulwami mogą żywić się zarówno ludzie, jak i zwierzęta, natomiast łodygi i liście chętnie zjadane są przez zwierzęta. Co więcej, kwiaty topinamburu, przypominające malutkie kwiaty słonecznika, ładnie wyglądają jako ozdoba w wazonie. Bulwy mają kształt pokręconych i pofałdowanych ziemniaków o różnych kolorach – od białych po różowe.

Przed pierwszą degustacją topinamburu, przygotuj się na oryginalny smak. To warzywo z rodzaju „kochasz albo nienawidzisz”. Jego posmak jednym nie będzie odpowiadał wcale, natomiast dla innych stanie się najlepszym na świecie.

Topinambur jest w smaku podobny do połączenia ziemniaków z orzechami, a według niektórych przypomina słonecznik. To jedyne, co można o nim obiektywnie powiedzieć – resztę musisz sprawdzić sama. Nie można mu jednak odmówić tego, że jest bardzo wartościowy odżywczo i dlatego warto się do niego przekonać. Cena topinamburu nie przeraża. Za kilogram warzywa zapłacisz około 10 zł.

fot. Adobe Stock

Topinambur wspiera funkcjonowanie jelit. Dzieje się tak dzięki zawartości inuliny, związku z grupy błonnika pokarmowego. Inulina wspiera rozwój pozytywnej mikroflory w jelicie grubym. To związek, który ogranicza wchłanianie cholesterolu, dlatego topinambur zaleca się jako element profilaktyki chorób serca.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z topinamburem, nie jedz go za dużo naraz. Inulina w dużej ilości może wywołać ból brzucha i biegunki. Twój organizm z czasem zaadaptuje się do jej działania i przestaniesz zauważać nieprzyjemne objawy.

Jest to roślina bogata w witaminę B 1 , która sprzyja utrzymaniu zdrowia psychicznego i dobrego nastroju oraz w potas, stabilizujący ciśnienie krwi. Bulwy topinamburu są także dobrym źródłem żelaza.

Topinambur:

pomaga przy zaparciach,

działa osłonowo na wątrobę,

chroni drogi moczowe.

100 g topinamburu dostarcza 73 kalorii (kcal). Najwięcej związków odżywczych przydatnych organizmowi, znajduje się tuż pod skórką. Z tego powodu najlepiej bulw nie obierać, a jedynie ograniczyć się do ich wyszorowania przed przygotowaniem.

Uprawa jest bardzo prosta, ogranicza się do zasadzenia bulw w ziemi i regularnego podlewania. Nie ma potrzeby stosowania specjalnych nawozów.

Topinambur to roślina bardzo odporna nawet na duże mrozy. Ma on tendencję do rozprzestrzeniania się po ogrodzie w roku następnym. Jeśli chcesz uniknąć tego zjawiska pamiętaj, by wykopać go co do jednej bulwy. Nawet pozostawione w ziemi cząstki oderwane od bulwy mogą spowodować, że prócz nowo posianych roślin, ponownie pojawi się topinambur.

Warzywo to nie nadaje się do uprawy w donicach na parapecie.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Anny Feligi. Pierwotnie został pierwotnie opublikowany 7.12.2011.

