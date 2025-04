Gotowana różnorodność

Proste przetłumaczenie nazwy tej potrawy absolutnie nie oddaje jej smaku i efektu. Bollito misto to gotowane mięsa, ale nie są one ani przypadkowo dobrane, ani przypadkowo przygotowywane. Aby je bollito misto było naprawdę dobre, potrzeba sporo czasu, bo każde z mięs gotuje się osobno. Chodzi o to, by zachowały swój niepowtarzalny smak do samego końca, nie wchłaniając smaków innych mięs. W osobnych garnkach gotuje się wołowinę, wieprzowinę i drób, wszystkim mięsom towarzyszą warzywa i przyprawy. Oczywiście można wybrać metodę jednego garnka i poszczególne mięsa dodawać stopniowo, ale smak może być wtedy odrobinę inny. Wśród różnych mięs znaleźć powinien się między innymi ozór wołowy i udziec cielęcy, przydałaby się też porządna, tradycyjnie chowana kura. Zdarza się i głowizna, i nóżki wieprzowe, i gotowana kiełbasa wieprzowa cotechino. Po ugotowaniu wszystkich mięs podaje się je zazwyczaj z gotowanymi ziemniakami i fantastycznymi sosami, z których najsłynniejszym jest salsa verde – zielony sos z natki pietruszki, czosnku, anchois i oleju. O tym, jak ważne dla Włochów jest bollito misto może świadczyć powstanie w Mediolanie specjalnego bractwa miłośników tej potrawy, które o dobrą sławę gotowanych mięs.

Wariacje na temat mięs

W Piemoncie popularne jest też przygotowywanie mięs duszonych, które także podawane są w zestawach po kilka rodzajów. Z kolei arrosto misto to kompozycja mięs pieczonych, która podbije serce każdego miłośnika pieczystych aromatów. Na blachę dorzuca się coraz to nowe gatunki mięsne, a także zioła i czosnek. Po wyjęciu z pieca bądź piekarnika wokół roztacza się zachwycający zapach, a każdy mięsny kęs to prawdziwa uczta. Podaje się je na półmisku wraz ze wszystkimi upieczonymi dodatkami i powstałym podczas pieczenia sosem. Idealnie pasuje do tego mocne wytrawne czerwone wino. I doskonałe towarzystwo przy stole.

