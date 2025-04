Każda hiszpańska gospodyni dba o to, by zawsze w zasięgu ręki mieć: cebulę, czosnek, oliwę z oliwek, jajka, ziemniaki, pomidory i paprykę. Mając te składniki z pewnością wyczaruje tradycyjną potrawę kuchni śródziemnomorskiej.

Reklama

Cechy kuchni hiszpańskiej

Jak w przypadku innych krajów śródziemnomorskich również kuchnia hiszpańska należy do nieskomplikowanych i raczej prostych, co nie znaczy, że nie ma w niej dań czasochłonnych. Na co dzień Hiszpanie wybierają dania mało skomplikowane: jajka z ziemniakami, ryby i mięso smażone na grillu lub na oliwie z oliwek, często bez dodatku przypraw.

Polecamy: Tłumacz hiszpańskich dań

Szablonowe potrawy

Zwykłe klopsy z mielonego mięsa nabiorą hiszpańskiej nuty, gdy dodasz do nich orzeszki pinii i podasz je z sosem pomidorowym – całość dopełni nazwa albóndigas.

Hiszpańskie danie jednogarnkowe – cocido – zaspokoi nawet całkiem spory głód. Potrawa ta łączy w sobie zupę i drugie danie. Zupę stanowi bulion – wywar gotowany na różnych rodzajach mięs, z dodatkiem słoniny i wędlin, szczególnie tych tradycyjnych: chorizo i serrano. Wywar uzupełnię się fasolą zieloną i kapustą. Po ugotowaniu, z zupy wyjmuje się mięso, które podane z cieciorką stanowi drugie danie. Wywar podaje się natomiast na pierwsze danie z makaronem.

Potaje to z kolei sycąca zupa z ciecierzycy, szpinaku, suszonego dorsza, jajka i białej fasoli. Jej składniki są również bardzo popularne w codziennej kuchni hiszpańskiej.

Godna polecenia wydaje się również zupa ajo blanco. To zupa chłodnik, której głównymi składnikami są zmielone migdały i czosnek.

Hiszpanie mają również swoją tortille – nie jest to meksykański placek, a omlet z ziemniaków i jajek.

Reklama

Czytaj także: Jak jedzą Hiszpanie?