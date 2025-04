fot. Fotolia

Polska kuchnia – zdrowa czy niezdrowa?

W ciągu dnia, nawet po pożywnym śniadaniu, organizm powoli traci zapasy energii, dlatego też kluczowym posiłkiem w jego drugiej części jest obiad, który dodaje nam siły i chęci do dalszego działania. Zanim jednak zasiądziemy do stołu, warto sprawdzić, jakie produkty powinny się znaleźć na naszym talerzu.

"Dobrze dobrany posiłek to taki, który dostarczy nam jak największą ilość składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto zadbać o to, żeby w naszym obiadowym menu znajdowało się pełnowartościowe białko, które jest podstawowym budulcem mięśni. Dostarczymy go naszemu organizmowi jedząc ryby, mięso z kurczaka, indyka czy cielęcinę – mówi Magdalena Truchel, dietetyk i ekspert Mission Wraps, międzynarodowego producenta wrapów. "Ważna jest również obecność kaszy gryczanej, brązowego ryżu lub makaronu razowego, dzięki którym spożywamy węglowodany złożone – główny składnik energetyczny. Chociaż czasami o tym zapominamy, obowiązkowym elementem każdego obiadowego posiłku są warzywa, które powinny zajmować połowę naszego talerza" – dodaje.

Największe grzechy polskiej kuchni

Kotlet schabowy, bigos i pierogi to nieodłączne elementy polskiej kuchni. Czy nadal posiłki te cieszą się dużym powodzeniem u Polaków? Jak wynika z danych GUS na polskich stołach w porze obiadowej królują ziemniaki z czerwonym mięsem – najczęściej wieprzowiną.

Mięso to zjadamy w postaci tradycyjnego schabowego, kotletów mielonych, pulpetów, gołąbków czy karkówki. Zaraz po wieprzowinie prym na polskim stole wiedzie kurczak w różnych odsłonach: przyrządzony w piekarniku, obsmażany na patelni, rzadziej gotowany.

Choć nie jest to powód do dumy, nadal nie możemy oprzeć się słodkim specjałom. Niestety statystyczny Polak miesięcznie zjada aż 1,5 kg cukru. Polska kuchnia kusi wieloma słodkimi obiadami takimi, jak racuchy, pierogi z serem, czy knedle z truskawkami lub śliwkami.

W codziennym menu Polaka nadal jest za mało bogatych w składniki odżywcze ryb. Polskie dania również nie grzeszą dużą ilością warzyw, które nadal pozycjonowane są jako niewielki dodatek do naszej diety. Ponad połowę zjadanych przez nas warzyw stanowią ziemniaki, które po ugotowaniu tracą wiele cennych składników odżywczych. Średnio dziennie spożywamy jedynie od 100 do 150 gramów warzyw. Taka ilość nie wystarcza na pokrycie wszystkich potrzeb żywieniowych w organizmie. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca jedzenie co najmniej 400 gramów dziennie warzyw i owoców.

Czy tradycyjny polski obiad jest zdrowy?

Na pierwsze danie rosół z makaronem, na drugie schabowy z ziemniakami i kiszoną kapustą – tak może wyglądać polski zestaw obiadowy serwowany w świąteczne dni. Niektórym Polakom nadal ciężko jest sobie wyobrazić niedzielę bez podobnego zestawu. Choć schabowy z ziemniakami jest głęboko zakorzeniony w polskiej tradycji kulinarnej, to jednak nie należy do najzdrowszych dań. Dlaczego?

"Największą dietetyczną pułapką polskich dań jest zbyt duża zawartość tłuszczu w posiłkach. Niestety tego składnika nie brakuje również w tradycyjnym schabowym.

Czerwone mięso zawiera wiele nasyconych kwasów tłuszczowych, które w nadmiarze przyczyniają się do zwiększenia masy ciała oraz zwiększają ryzyko chorób serca" – tłumaczy Magdalena Truchel. "Dodatkowo panierka kotleta podczas smażenia pochłania utleniony, bezwartościowy tłuszcz z patelni, co jeszcze bardziej wpływa na jego niezdrową odsłonę" – dodaje.

Niestety często stosowaną praktyką w polskiej kuchni jest polewanie ziemniaków tłuszczem z patelni. Takie działania zdecydowanie nie pomagają w utrzymaniu dobrej formy i zdrowia. Nie oznacza to jednak, że polska kuchnia to pasmo niezdrowych i tłustych dań. W naszym tradycyjnym menu nie brakuje tzw. bomb witaminowych tj. kiszona kapusta i ogórki, chłodniki, zsiadłe mleko. Dodatkowo, choć wielu Polaków o nich zapomniało, to jednak tradycyjna polska kuchnia to również smaczne i zdrowe ryby, które zazwyczaj serwowane są w galarecie, wędzone czy gotowane. Przygotowując potrawy z naszej rodzimej kuchni możemy je delikatnie modyfikować, by były zdrowsze, np. zamiast śmietany używać jogurtu naturalnego, a do potraw dodawać większą ilość warzyw.

Choć wielu Polaków kocha swoją kuchnię, która wabi rozmaitymi smakami, warto pokusić się o nowe, kuchenne inspiracje. Dobrze skomponowane menu to takie, które dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych składników, dlatego też nie powinniśmy się ograniczać jedynie do kilku przepisów.

