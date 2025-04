Raczej nikogo to nie zdziwi, że najchętniej pijanymi napojami w Peru są piwa. Tradycyjnym peruwiańskim browarem jest warzone piwo kukurydziane, chiva, które przechowywane jest w glinianych dzbanach i podawane w dużych szklanych kuflach. Prócz niego możemy tu spotkać zarówno jasne piwo – malta, jak i ciemne – negra. Najsłynniejszym piwem jest Cerveza, Cuzco i Arequipa, jednak to nie piwo, a pico jest tamtejszą specjalnością. Pico to nic innego, jak napój alkoholowy typu brandy, który jest produkowany ze sfermentowanych i poddanych destylacji winogron. Podaje się go zwykle w postaci koktajlu, nazywanego pisco cola lub pisco sour, z białkiem jaj, słodkim syropem, sokiem z cytryny i lodem. Prócz piwa i pico, w Peru możemy spróbować też takich trunków jak rum, koniak z winogron, wiśniówka, wino, czy słabą wódkę z trzciny cukrowej.

Z napojów bezalkoholowych popularnością cieszy się chicha morada, który jest robiony z fioletowej kukurydzy. Chętnie pijane są także mate de coca, czyli herbaty z liści koki. Są one często zalecane przy chorobach wysokogórskich, ponieważ znajdujące się w niej liście koki, powszechnie żute, utrzymują odpowiednie ciśnienie, wzmacniają, zachowują jasność umysłu i zapobiegają bólom głowy.

Sztuczne soki i napoje możemy zamienić na soki wyciskane ze świeżych owoców, pamiętajmy jednak, aby powiedzieć barmanowi, aby nie dodawał do nich wody z kranu, ponieważ ta w przypadku cudzoziemców nie nadaje się do spożycia.

Pisco sour

Składniki:

1 miarka świeżego soku z cytryny

3 miarki likieru pisco

kostki lodu

cukier do smaku

odrobina gorzkiego likieru wg gustu

Przygotowanie:

Zmieszaj sok z pisco i dodaj cukru wg upodobań Dodaj kostki lodu i zmieszaj Udekoruj pianą z białka i pokrop gorzkim likierem Podawaj zaraz po przygotowaniu

