Curry jest podawane w wielu zakątkach świata. Zyskuje popularność dzięki mieszance przypraw, m.in. garam masala, skomponowanej z goździków, gałki muszkatołowej, cynamonu, kuminu i wielu innych. Stopień ostrości możemy swobodnie modyfikować i dostosować do naszego smaku i gustu. Curry z kurczakiem, ryżem lub warzywami to ciekawy pomysł na niebanalny obiad – sprawdź nasze przepisy!

Reklama

Curry z kurczakiem: przepis

Oto składniki na curry z kurczakiem:

średnia cebula

4 ząbki czosnku

50 g posiekanego imbiru

4 łyżki oleju

łyżeczka kminu

łyżeczka nasion kopru

łyżeczka chili

łyżeczka garam masala

łyżeczka cukru

puszka pomidorów

4 piersi z kurczaka

200 ml bulionu drobiowego

łyżka posiekanej kolendry

Jak zrobić curry z kurczakiem?

Cebulę, czosnek i imbir siekamy w drobną kostkę. Rozgrzewamy olej na patelni i podgrzewamy przyprawy do uzyskania głębszego aromatu. Podsmażamy posiekane warzywa przez 2 minuty. Dorzucamy pomidory z puszki i dusimy przez 10 minut. W międzyczasie kroimy kurczaka na kawałki i dorzucamy na patelnię. Wlewamy bulion i dusimy całość przez 15 minut. Tak przygotowane curry dekorujemy garścią posiekanej kolendry. Idealnie smakuje z odrobiną jogurtu naturalnego lub śmietany.

Kurczak curry z ryżem: przepis

Oto składniki na kurczaka curry z ryżem:

szklanka ryżu basmati

3 łyżki oleju rzepakowego

4 piersi z kurczaka

2 średnie cebule

4 ząbki czosnku

2 łyżeczki posiekanego imbiru

2 łyżeczki przyprawy curry

2 szklanki wywaru drobiowego

puszka ciecierzycy

puszka pomidorów

małe opakowanie groszku

szczypta soli

szczypta pieprzu

garść posiekanej kolendry

Jak zrobić kurczaka curry z ryżem?

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Ryż namaczamy w zimnej wodzie w misce. Podsmażamy na oleju kawałki kurczaka do momentu, aż lekko zezłocą się. Posiekaną cebulę dorzucamy do kurczaka. Wsypujemy przyprawy i podsmażamy przez 2 minuty dla wydobycia głębszego smaku. Dolewamy bulion oraz dodajemy cieciorkę, pomidory, groszek oraz ryż. Dusimy całość około 10 minut. Tak przygotowane curry serwujemy z posiekaną kolendrą.

Kurczak curry z warzywami: przepis

Oto składniki na kurczaka curry z warzywami:

2 łyżki oleju

3 łyżki pasty curry

średnia cebula

2 piersi z kurczaka

szczypta soli

szczypta pieprzu

5 różyczek brokułu

3 średnie marchewki

2 ząbki czosnku

puszka mleka kokosowego

pół szklanki bulionu drobiowego

puszka pomidorów

Jak zrobić kurczaka curry z warzywami?

Na rozgrzanej patelni podsmażamy pastę curry oraz posiekana cebulę przez 5 minut. Pokrojonego kurczaka przyprawiamy sola i pieprzem i smażymy na patelni. Dorzucamy brokuły i marchewkę i zalewamy bulionem, mlekiem kokosowym i pomidorami z puszki. Całość dusimy przez 25 minut. Tak przygotowane curry możemy podawać z ćwiartką cytryny lub kwaśną śmietaną.

Reklama

Zobacz inne przepisy z kuchni świata