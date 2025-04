Nazwa tej włoskiej kiełbasy pochodzi od włoskiego czasownika salare, który oznacza „solić”. I nic dziwnego, bo salami jest słone, choć jego smak może nieco się różnić, z uwagi na wykorzystane przyprawy.

Z czego robi się salami?



Wbrew obiegowej opinii, salami niekoniecznie wyrabia się z mięsa osła, choć to prawda, że jeden z rodzajów salami - salame di asino - powstaje z mięsa osła. Obecnie salami, które możesz kupić w sklepie najczęściej przygotowane zostało z wieprzowiny, rzadziej z innych rodzajów mięs lub z ich niewielkim dodatkiem (wołowiny, drobiu, dziczyzny).

Tradycja wyrobu salami pochodzi z północnych Włoch, później jego produkcja upowszechniła się na Węgrzech, w Niemczech czy w Hiszpanii.

Smak salami jest charakterystyczny nie tylko przez dużą zawartość soli, lecz także pleśniowy nalot na skórce.

Czy salami jest zdrowe?

Dobrej jakości salami dostarcza dużo białka, żelaza i witamin z grupy B. Niestety - zawiera zbyt dużo soli, by móc mówić tylko o jego zaletach.

Nie da się ukryć, że nie należy przesadzać z częstotliwością spożywania tego wyrobu – zawiera dużą ilość tłuszczu i dlatego nie poleca się jedzenia salami poza czasem wzmożonej aktywności fizycznej.

100 g salami dostarcza 405 kcal. Jeśli jesteś na diecie odchudzającej, plasterek salami ci nie zaszkodzi, ale lepiej nie pozwalaj sobie na taką przekąskę zbyt często.

Salami zawiera dużo sodu - zdecydowanie więcej niż inne, popularne kiełbasy i wędliny. Istotnie może wpływać na wzrost ciśnienia krwi i pracę serca.

Co równie ważne, ze względu na wysoką zawartość soli i tłuszczu, nie zaleca się spożywania salami przez dzieci lub ograniczenie go do minimum.

