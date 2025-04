25 października powinno nas ogarnąć makaronowe szaleństwo - obchodzimy Światowy Dzień Makaronu. Nitki, rurki, kolanka, muszelki. Najpopularniejszy żółty, ale też zielony z dodatkiem szpinaku lub czerwony barwiony papryką lub burakami. Wybór wśród makaronów jest ogromny, a jeszcze trudniej zdecydować, jakie danie w tym wyjątkowym dniu przygotować.

Światowy Dzień Makaronu obchodzony jest od 1995 roku. Decyzję, że makaronowi należy się wyjątkowa data w kalendarzu, podjął World Pasta Congress w Rzymie. Miejsce nie powinno dziwić – Włosi zjadają przeciętnie aż 26 kg makaronu w ciągu roku i są uważani za mistrzów w przyrządzaniu z niego dań. Święto makaronu obchodzone jest jednak na całym świecie, bo zajadają się nim smakosze pod każdą szerokością geograficzną. Celebrować Światowy Dzień Makaronu może więc każdy, oczywiście rozsmakowując się w makaronowych pysznościach. Czyli…

Spaghetti, tagliatelle, cannelloni - na włoską modłę

Uwielbiamy wciągać do buzi długie cienkie nitki spaghetti oraz płaskie wstążki tagliatelle. Tym bardziej, że z tak wieloma składnikami te makarony smakują wyśmienicie. Mięsne spaghetti bolognese lub spaghetti z sosem carbonara na bazie boczku przyrządzamy chyba najczęściej. Tego dnia możemy jednak pokusić się o nowe dla naszych kubków smakowych połączenia. I tak na przykład makaron spaghetti lub tagliatelle warto zestawić z wędzonym łososiem, tuńczykiem lub krewetkami. Natomiast ci, którzy nie przepadają za owocami morza, mogą przyrządzić Spaghetti po florencku, czyli ze szpinakiem i cebulą, lub makaron z warzywami – oczywiście z pomidorami, ale też z papryką, kaparami, brokułami, szparagami, a nawet z kurczakiem czy mięsnymi pulpecikami. Z pewnością także podanie spaghetti lub tagliatelle z sosem pesto okaże się strzałem w dziesiątkę – trudno będzie oderwać się od talerza! Smakosze, dla których najważniejszy jest smak samego makaronu, skuszą się nawet na spaghetti i tagliatelle polane jedynie oliwą i udekorowane oliwkami. A oto szczegółowe przepisy:

Tagliatelle z orzechowym pesto

Składniki:

makaron tagliatelle - 500 gramów

oliwa z oliwek - 0.5 szklanki

Kostka do makaronu, ryżu i ziemniaków Knorr

orzechy włoskie - 15 sztuk

świeża bazylia - 1 pęczek

starty parmezan - 60 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

świeżo mielony czarny pieprz

Sposób przygotowania:

Zagotuj w dużym garnku wodę z jedną Kostką do makaronu, ryżu i ziemniaków Knorr i ugotuj makaron al dente. Przygotuj pesto – zmiksuj liście bazylii, czosnek, orzechy włoskie dodając oliwę. Dodaj parmezan, dopraw pieprzem i wymieszaj. Pesto dodaj do ugotowanego makaronu, wymieszaj i podawaj.

Spaghetti po florencku

Składniki:

100 gramów

1 sztuka

200 gramów

100 mililitrów

Fix Spaghetti Napoli Knorr - 1 opakowanie

1 łyżka

1 sztuka

Sposób przygotowania:

Rozmroź szpinak w garnku lub w kuchence mikrofalowej.

Ugotuj spaghetti al dente w dużej ilości wrzącej i posolonej wody. Następnie zahartuj zimną wodą na durszlaku.

Obierz cebulę oraz czosnek, pokrój je w drobną kostkę. Podduś na gorącym oleju na patelni.

Na Dodaj szpinak i 50 ml śmietany. Całość gotuj na wolnym ogniu przez 5 minut. Dopraw do smaku, po czym zdejmij z patelni i odstaw w ciepłe miejsce.

Wlej na patelnię 250 ml zimnej wody i resztę śmietany. Wsyp zawartość torebki Fix Spaghetti Napoli Knorr, dokładnie wymieszaj i zagotuj, nieustannie mieszając.

Połącz spaghetti z sosem oraz szpinakiem, wymieszaj i podawaj.

Podczas Światowego Dnia Makaronu warto przypomnieć sobie także o grubych makaronowych rurkach, które wypełnione farszem smakują wybornie. Cannelloni ze szpinakiem w pysznym sosie pomidorowym, Cannelloni z mięsem i kaparami czy Cannelloni z tuńczykiem kulinarnie zaskoczą rodzinę i gości.

Lasagne - piętrowy przysmak

Trudno jej się oprzeć! Tym bardziej, że obecnie prostokątne płaty makaronu przekładane są farszem sporządzonym z najróżniejszych składników i każdy smakosz znajdzie coś dla siebie. Tradycjonaliści skuszą się na mięsną lasagne z sosem pomidorowym lub beszamelowym i serem. Wielbiciele dań wegetariańskich z pewnością sięgną z ochotą po Lasagne warzywną lub Lasagne z serem feta, dynią i świeżym szpinakiem. Jako że mamy pełnię sezonu grzybowego warto także przygotować na obiad lub rodzinną kolację Lasagne ze szpinakiem i grzybami. Natomiast fanom kulinarnych eksperymentów kucharze Knorr polecają fantazyjne wersje potrawy z nietypowym farszem, np. Marchewkową lasagne lub Dekadencką lasagne z boczkiem i parmezanem. Jak widać, to danie zaspokoi apetyty wielbicieli różnych smaków. Poniżej wybrane receptury szefów kuchni Knorr:

Dekadencka lasagne z boczkiem i parmezanem

Składniki:

mięso mielone wołowe - 400 gramów

cebula - 1 sztuka

Lasagne Knorr - 1 opakowanie

ser parmezan - 150 gramów

mleko - 500 mililitrów

ser żółty tarty - 100 gramów

boczek wędzony - 200 gramów

olej - 15 mililitrów

Sposób przygotowania:

Na rozgrzanym na dużej patelni oleju podsmaż pokrojoną cebulę oraz pokrojony w paski boczek po czym dodaj mięso mielone.

Sos z opakowania Lasagne Knorr połącz z 400ml wody i mlekiem. Zagotuj i odstaw.

Gotowy sos Lasagne Knorr dodaj do mięsa i gotuj pod nakryciem przez 10 minut mieszając od czasu do czasu.

Wlej odrobinę sosu do naczynia żaroodpornego, tak aby zakryć dno. Następnie połóż płat makaronu. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni.

Ostatnią warstwę sosu mięsnego zasyp dokładnie startym serem. Piecz w temperaturze 180 stopni przez 20 minut pod przykryciem z folii aluminiowej.

Zdejmij folię aluminiową i piecz kolejne 20 minut.

Lasagne ze szpinakiem i grzybami

Składniki:

makaron Lasagne - 1 opakowanie

Przyprawa Uniwersalna Delikat Knorr

szpinak (świeży lub mrożony) - 500 gramów

mleko - 0.5 litra

pieczarki - 500 gramów

mąka - 150 gramów

Bulionetka Bulion drobiowy Knorr - 1 sztuka

masło - 20 gramów

ząbek czosnku - 2 sztuki

starty żółty ser - 80 gramów

biała cebula - 2 sztuki

gałka muszkatołowa - 5 gramów

suszone pomidory - 150 gramów

olej - 20 mililitrów

orzechy włoskie - 40 gramów

Sposób przygotowania:

Makaron obgotuj w osolonym wrzątku przez ok. 5 minut, żeby lekko zmiękł. Przełóż do zimnej wody z dodatkiem oleju.

Cebulę i czosnek pokrój w drobną kostkę. Pieczarki w cząstki. Suszone pomidory w paski. Orzechy lekko posiekaj.

Na patelni smaż cebulę z czosnkiem oraz pieczarki. Następnie dodaj oczyszczony szpinak oraz orzechy i suszone pomidory. Smaż przez chwilę. Całość dopraw Przyprawą Delikat.

Przygotuj sos beszamelowy: na maśle podsmaż krótko mąkę, następnie wlewaj mleko energicznie mieszając tak, aby nie powstały grudki. Dodaj Bulionetkę drobiową Knorr oraz gałkę muszkatołową. Zagotuj sos, powinien być gęsty.

W naczyniu żaroodpornym, dno posmaruj sosem beszamelowym, następnie połóż warstwę makaronu, ponownie polej sosem, ułóż masę szpinakową, posyp startym serem i przykryj drugą warstwą makaronu. Czynność tę powtórz do wyczerpania przygotowanych produktów, ale tak, aby masa nie wystawała ponad naczynie.

Ostania warstwę makaronu polej obficie sosem oraz posyp pozostałym serem. Zapiekaj w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez 25 minut. Podawaj z ulubionym sosem, np. Spaghetti Toskana Knorr.

Makaronowe wariacje

Makaron jest niezwykle uniwersalny, bo oprócz najpopularniejszych dań, jak spaghetti, tagliatelle czy lasagne, pomoże nam przyrządzić także inne pyszności, np. zapiekanki i sałatki. I tak na obiad podczas Światowego Dnia Makaronu kucharze Knorr polecają zaserwować makaronowe zapiekanki, które zaspokoją nawet największy głód. Dla tych, którzy tradycyjne smaki lubią przełamać słodkimi owocami – Zapiekanka z makaronu, kurczaka i owoców, a dla ceniących nade wszystko warzywa – Kolorowa zapiekanka makaronowa z dodatkiem czarnych i zielonych oliwek. Natomiast wszelkie sałatki z makaronem to sposób na smaczny lunch w pracy lub lekką i wyrafinowaną kolację. Fanom owoców morza zasmakuje Sałatka makaronowa z krewetkami koktajlowymi. Natomiast mając na uwadze sezon na grzyby, warto przygotować Sałatkę z mozzarellą i kurkami na bazie makaronu farfalle, czyli pięknie prezentujących się na talerzu kokardek. Oto szczegółowe przepisy kucharzy Knorr:

Sałatka makaronowa z krewetkami koktajlowymi

Składniki:

makaron farfalle - 200 gramów

Pomidorki cherry - 100 gramów

krewetki koktajlowe - 150 gramów

Sos sałatkowy koperkowo-ziołowy Knorr - 1 opakowanie

czerwona papryka - 1 sztuka

rucola - 0.5 pęczka

żółta papryka - 1 sztuka

olej - 3 łyżki

czerwona cebula - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

Sos sałatkowy Knorr przygotuj według przepisu na opakowaniu mieszając go z wodą i olejem.

Makaron Farfalle lub inny ugotuj według przepisu na opakowaniu. Krewetki koktajlowe odstaw na sitku aby się rozmroziły.

Papryki umyj i pokrój w drobna kostkę. Cebule w piórka, a pomidorki cherry na połówki.

Składniki połącz ze sobą wymieszaj z dresingiem. Przygotowana sałatką włóż do lodówki na 2 godziny i podawaj schłodzoną i udekorowana listkami rucoli.

Zapiekanka z makaronu, kurczaka i owoców

Składniki:

makaron gruby (np. rurki) - 15 dekagramów

rodzynki - 4 łyżki

Fix Kurczak po hawajsku Knorr

sos sojowy - 1 łyżka

ugotowany kurczak - 40 dekagramów

curry - 0.5 łyżeczki

śmietana - 1 szklanka

margaryna - 1 łyżka

mleko - 0.5 szklanki

jajko

mandarynki - 3 sztuki

natka pietruszki (posiekana) - 1 łyżka

ananas z puszki - 5 plastrów

pieprz

Sposób przygotowana:

Ugotuj makaron w osolonej wodzie.

Ugotowanego kurczaka pokrój w kostkę. Dodaj do makaronu.

Rodzynki namocz w gorącej wodzie przez 10 minut, odcedź i wrzuć do makaronu.

Mandarynki obierz, podziel na cząstki, ananasa odsącz i pokrój w kostkę. Owoce dodaj do makaronu.

Wymieszaj i przełóż do naczynia wysmarowanego tłuszczem.

Połącz mleko, śmietanę, jajo, sos sojowy, curry i Fix Kurczak po hawajsku Knorr. Polej tym sosem potrawę i piecz 20 minut. Zapiekankę z makaronu, kurczaka i owoców podawaj posypaną natką pietruszki.

Sałatka z mozzarellą i kurkami

Składniki:

makaron - 25 dekagramów

czerwona papryka - 1 sztuka

Sos sałatkowy włoski Knorr - 1 opakowanie

mały słoiczek oliwek - 1 sztuka

słoiczek kurek marynowanych - 1 sztuka

oliwa - 0.5 szklanki

opakowanie małych kulek mozzarelli - 1 sztuka

Sposób przygotowania:

Do wrzątku wrzuć makaron i gotuj przez 8 minut (lub do momentu, gdy będzie al dente).

Odcedź makaron, przelej go zimną wodą i odstaw do odsączenia.

Wyjmij kurki z zalewy, odsącz mozzarellę. Dodaj grzyby, ser i oliwki do makaronu.

Paprykę oczyść z pestek i pokrój w drobne paski. Następnie dodaj do sałatki, całość dokładnie wymieszaj.

Posyp suszonym oregano, następnie dodaj oliwę. Na koniec wymieszaj dokładnie powstały sos i polej nim sałatkę.

Makaron możemy również po prostu ugotować, połączyć z różnymi składnikami i na końcu zapiec, tworząc swoje własne kompozycje. A co wy przygotujecie podczas Światowego Dnia Makaronu?

