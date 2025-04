Fot. Fotolia

Churros to nazwa hiszpańskiego deseru, który kształtem przypomina pręty, o przekroju gwiazdy. Popularnie sprzedawany jest na najbardziej ruchliwych ulicach hiszpańskich miast w punktach o nazwie Churreria. Churros są smażone w głębokim tłuszczu, należą więc do szczególnie tłustych i wysokokalorycznych przekąsek. W smaku przypominają nieco polskie pączki bez nadzienia.

Składniki:

Reklama

1 szklanka wody

1 szklanka mąki

30 g masła

200 g cukru

szczypta soli

olej do smażenia

Reklama

Sposób przygotowania:

Zagotować wodę z masłem, cukrem i szczyptą soli. Kiedy cukier się rozpuści, stopniowo dodawać mąkę, aż powstanie jednolita masa. W drugim naczyniu rozgrzać tłuszcz. Ciasto przełożyć do szprycy i wyciskać ciasto na rozgrzany olej. Smażyć około 2 minuty, do lekkiego zarumienienia. Po usmażeniu odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Podawać posypane cukrem lub z gorącą czekoladą.

Churros to w Hiszpanii danie śniadaniowe – serwowane na słodko, maczane w gorącej czekoladzie.

Zobacz także: Jak przygotować słodkie katalońskie przysmaki?