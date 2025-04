Chleb z dyni to pomysł na zdrowe, domowe pieczywo. Zobaczcie, jak przygotować i upiec chleb dyniowy w domu! Chleb to podstawowy składnik naszej diety. Wybieramy zazwyczaj pieczywo pszenne lub żytnie, pora zatem wypróbować chleb z dyni, zwłaszcza że sezon na dynię w pełni!

Z dyni można przygotować ciasta, zupy, sałatki, surówki, a także smakowity chleb, czy śniadaniowe bułki. Pieczywo dyniowe jest bardzo smaczne, delikatne, o pięknym intensywnym kolorze. I zdrowe, bowiem dynia zawiera dużo witaminy A, witaminę C i witaminy z grupy B, a także wapń, żelazo i magnez. Podnosi odporność organizmu, poprawia wygląd i elastyczność skóry. Poza tym bogata jest w błonnik i lekkostrawna.

fot. Fotolia

Chleb z dyni to obowiązkowa potrawa halloweenowa. Wypróbujcie zatem koniecznie nasze przepisy na dyniowe pieczywo, a z wydrążonej dyni zróbcie lampion halloweenowy. Wytnijcie straszne oczy, nos i usta, umieśćcie świeczkę w środku i ustawcie w oknie lub przed domem, żeby chroniła przed złymi mocami.

Chleb dyniowy:

Składniki:

miąższ bez pestek z małej dyni

5 dag drożdży

1/2 szklanki mleka

3 szklanki mąki pszennej

1 łyżka brązowego cukru + łyżeczka białego

1 łyżeczka soli

białko

Sposób przygotowania dyniowego chleba:

Miąższ z dyni dokładnie zmiksować blenderem. Mleko lekko podgrzać, dodać pokruszone drożdże, łyżeczkę białego cukru i łyżeczkę mąki, odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.

Mąkę przesiać, dodać resztę cukru,sól, dynię i drożdże. Wyrabiać ciasto przez co najmniej 15 minut. Jeżeli ciasto nadal klei się do dłoni, dosypać mąki. Ciasto powinno być miękkie i sprężyste. Wyrobione ciasto przykryć ściereczka i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 30 minut.

Wyrośnięte ciasto wyrabiać jeszcze przez chwilę, następnie przełożyć do prostokątnej blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Piec przez pierwsze 10 minut w 200 stopniach, a następnie 30 minut w 180 stopniach. Pod koniec pieczenia posmarować białkiem.

Bułeczki dyniowe

Z tych samych składników możemy również przyrządzić bułeczki dyniowe. W momencie, gdy ciasto wyrośnie, formujemy bułeczki i ponownie odstawiamy w ciepłe miejsce do podwojenia objętości. Pieczemy około 15 - 20 minut w 180 stopniach.

fot. Fotolia

Bułeczki dyniowe wspaniale smakują zarówno jako kanapka z przeróżnymi dodatkami, ale również jako sucha przekąska.