Składniki przykładowego farszu (6-8 sztuk):

2 szklanki posiekanego ugotowanego, lub upieczonego mięsa z kurczaka;

1 posiekana cebula;

2 średnie pomidory, posiekane;

1 puszka czerwonej, lub białej fasoli, odcedzona;

1 nieduża papryka, pokrojona na małe kawałki;

2 – 3 rozdrobnione ząbki czosnku;

1 łyżka oliwy z oliwek, lub oleju (do smażenia);

Przyprawy:

½ łyżeczki przyprawy curry w proszku;

1 łyżeczka łagodnej papryki w proszku;

1/3 łyżeczki ostrej papryki w proszku (opcjonalne);

1 goździk, zmielony, lub dobrze rozgnieciony;

1 łyżeczka oregano;

1/3 łyżeczki mielonej kolendry (opcjonalne);

1/3 łyżeczki pieprzu;

3/4 łyżeczki soli;

Dodatkowe składniki:

6-8 tortilli;

tarty ser (dowolna ilość);

śmietana;

sałata;

salsa;

guacamole - opcjonalne;

jasny, lub ciemny sos do pieczeni, przygotowany - opcjonalne;

krojone czarne oliwki - opcjonalne;

olej do smażenia;

Sposób przygotowania:

Do tego przepisu można użyć gotowych tortilli ze sklepu, albo zrobić własne w domu taniej i zdrowiej.

Przygotowanie farszu:

-Na większej patelni (średni ogień) rozgrzać 1 łyżkę tłuszczu; dodać wszystkie składniki farszu oprócz mięsa , oraz wszystkie przyprawy. Smażyć 3 - 5 minut, delikatnie mieszając, aby fasola nie rozpadała się. Dodać mięso z kurczaka, mieszając smażyć kolejne 3 - 5 minut; Zdjąć z ognia i lekko przestudzić farsz przed nakładaniem na tortille.

-Jeśli zdecydujemy się na domowe tortille, to nie mogą one być zbyt grube. Przy ich przygotowaniu ciasto należy rozwałkować bardzo cienko. Zdjęte z patelni gotowe placki umieścić pomiędzy połówkami lekko wilgotnej, złożonej na pół ściereczki. Jeśli tortille wyjdą trochę za suche można je spryskać odrobiną wody, lub nawilżyć pędzelkiem, przykryć i odczekać kilka minut aż zwiotczeją. Będą wtedy bardziej podatne na składanie, zawijanie itp. Gotowe tortille ze sklepu najpierw trzeba lekko podgrzać w celu zapobiegnięcia przerywania i pękania placków podczas zwijania. Można zrobić to w mikrofalówce (mała moc 30-40 sekund), lub na ciepłej patelni.

-Na tortille nałożyć po mniej więcej 1/3 – ½ szklanki farszu; Złożyć/zwinąć jak gołąbki, krokiety itp. Teraz można ominąć smażenie i wstawić zwinięte, polane sosem (opcjonalnie), posypane serem chimichangi bezpośrednio do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika. Piec 10 – 15 minut;

Lub:

- W głębszej patelni rozgrzać olej o głębokości około 2 - 3 cm. Ostrożnie wkładać tortille na tłuszcz. Dla bezpieczeństwa najlepiej smażyć małymi partiami po 2 sztuki. Gdy zarumieni się jedna strona – odwrócić. Usmażone z obu stron chimichangi układać na papierowych ręcznikach lub kawałku czystego papieru, aby odsączyć nadmiar tłuszczu. Nagrzać piekarnik do 180 stopni C, umieścić tortille w żaroodpornym naczyniu, polać sosem (opcjonalnie) i posypać serem, wstawić do piekarnika na 10-15 minut.

Ułożyć na ciepłym talerzu, nałożyć dowolną ilość śmietany i salsy. Podawać z sałatą, oliwkami i guacamole, albo np. z ryżem po hiszpańsku.

Autor: Jacek S.