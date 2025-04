Składniki:

250g makaronu cannelloni

dorodny brokuł

2 kulki mozzarelli (2x125g)

podwójna pierś kurczaka

papryka pomarańczowa lub inna

3 łyżki śmietany - można 18% albo 30%

puszka kukurydzy

2 pory

2 ząbki czosnku

250g sera żółtego

Beszamel:

125g masła

2 czubate łyżki maki pszennej

2 szklanki mleka

sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Sos pomidorowy

puszka obranych, rozdrobnionych pomidorów - 400g

duża cebula

łyżeczka oliwy

2 łyżki białego wytrawnego wina

sól, pieprz

oliwa

przyprawy do piersi kurczaka: maggie, sos sojowy (łyżeczka), sól pieprz, papryka czerwona w proszku, oregano

Sposób przygotowania:

Brokuł (bez łodygi) gotujemy przez 10 minut w osolonej wodzie, odcedzamy i pozostawiamy do przestygnięcia, po czym rozdrabniamy go na drobne cząsteczki. Ser żółty ucieramy na tarce o grubych oczkach. Mozzarelle trzemy na tarce o grubych oczkach. Paprykę, pory, czosnek i cebule obieramy, myjemy i suszymy. Paprykę kroimy na drobną kosteczkę, czosnek przeciskamy przez praskę, pory kroimy na prążki. Kukurydzę odsączamy. Pierś kurczaka kroimy w drobną kosteczkę, dobrze przyprawiamy i podsmażamy z papryką, na niewielkiej ilości oliwy, przez około 10 minut. Dodajemy pory i czosnek, smażymy przez około 5-7 minut, i doprawiamy do smaku. lekko studzimy, po czym przekładamy zawartość patelni do miski, dodajemy odsączoną kukurydzę, cząstki brokuła, mozzarelle i śmietanę, doprawiamy delikatnie do smaku (można dodać więcej śmietany). Jeżeli na opakowaniu canneloni jest napisane, aby wstępnie przegotować makaron, należy postąpić wg instrukcji. Przygotowujemy beszamel: Na patelni roztapiamy masło, dodajemy make i intensywnie mieszamy do uzyskania gęstej konsystencji, po czym dodajemy zimne mleko, ciągle mieszając doprowadzamy do zgęstnienia i połączenia się składników, przyprawiamy sola, pieprzem i gałka muszkatołowa. Przygotowujemy sos pomidorowy: Cebule obieramy, myjemy, osuszamy i kroimy w pół piórka. Na patelni rozgrzewamy oliwę i wrzucamy cebule, dodajemy trochę cukru i szklimy. Następnie dodajemy pomidory z puszki, wino, sól i pieprz, smażymy przez kilka minut. Formę do pieczenia smarujemy delikatnie tłuszczem. Cannelloni nadziewamy farszem brokułowym, za pomocą łyżeczki i palca. Zatykamy jeden z końców rurki i za pomocą łyżeczki nadziewamy makaron farszem, popychając go palcem. Postępujemy tak z każdą rurka. Gdy ułożymy już spodnia warstwę w formie nadzianymi rurkami makaronu, polewamy całość polową sosu beszamelowego, potem polowa sosu pomidorowego i na koniec posypujemy połową startego, żółtego sera. Następnie układamy kolejną warstwę nafaszerowanego cannelloni, które, tak jak poprzednio, polewamy beszamelem, sosem pomidorowym i posypujemy startym żółtym serem. Rozgrzewamy piekarnik i wstawiamy cannelloni. Przez pierwsza polowe pieczenia, przykrywamy całość folia do pieczenia. Pieczemy przez 45-50 minut, w 190-200 stopniach. Podajemy na gorąco.

Autor: Sarenka.