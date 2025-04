Cannelloni to rodzaj makaronu, który wygląda jak sporej wielkości rurki. Podstawowy przepis na cannelloni to nafaszerowanie go mięsem mielonym z dodatkiem sosu pomidorowego, a następnie posypanie całości startym serem - np. parmezanem. Rurki cannelloni przed nafaszerowaniem warto zmiękczyć poprzez namaczanie ich w letniej wodzie przez dosłownie kilka minut. Dzięki temu makaron będzie miał po upieczeniu idealną konsystencję - nie trzeba go wtedy podgotowywać.

Przepis na cannelloni z mięsem mielonym

Oto składniki na cannelloni z mięsem mielonym:

25 dag makaronu cannelloni,

15 dag tartego żółtego sera

Na farsz do cannelloni:

50 dag mięsa mielonego z indyka,

duża marchewka,

pietruszka,

mała czerwona papryka,

2 cebule,

2 jajka,

sól,

pieprz

Na beszamel:

3 łyżki margaryny,

3 łyżki mąki,

700 ml mleka,

gałka muszkatołowa,

sól,

pieprz.

Jak zrobić cannelloni z mięsem? Makaron namaczaj przez kilka minut w letniej wodzie, aby nieco zmiękł. Na farsz do cannelloni w misce wymieszaj mięso, posiekaną cebulę, starte na tarce warzywa, pokrojoną w kostkę paprykę, sól, pieprz i jajka.

Na sos w rondlu roztop tłuszcz, dodaj mąkę, dobrze rozmieszaj. Następnie wlewaj partiami mleko, ciągle mieszając, aby nie było grudek. Na koniec wrzuć przyprawy. Żaroodporną formę wysmaruj tłuszczem i wlej na jej dno nieco beszamelu. Do każdej rurki cannelloni nałóż trochę farszu i układaj w naczyniu. Każdą warstwę rurek polej beszamelem i obsyp serem. Powinny być 2-3 warstwy. Cannelloni z mięsem mielonym piecz przez 30 minut w temperaturze 180 stopni C, aż makaron będzie miękki, a powierzchnia zapiekanki rumiana.

Przepis na cannelloni z pieczarkami i tuńczykiem

Oto składniki na cannelloni z pieczarkami i tuńczykiem:

1 opakowanie makaronu cannelloni,

2 puszki tuńczyka w oleju,

500 g pieczarek,

1 cebula,

3 łyżki koncentratu pomidorowego,

sól,

pieprz,

oliwa,

olej.

Jak zrobić cannelloni z tuńczykiem i pieczarkami? Makaron cannelloni namaczaj przez kilka minut w letniej wodzie, aby odrobinę zmiękł. Cebulę i pieczarki obierz, pokrój w kostkę i podsmaż przez mniej więcej 10 minut. Dołóż tuńczyka, koncentrat pomidorowy, dopraw solą i pieprzem. Farsz wymieszaj i zagotuj. Jeśli będzie zbyt wodnisty, możesz go zagęścić mąką.

Naczynie żaroodporne wysmaruj oliwą. Ułóż w nim cannelloni napełnione farszem. Wierzch dania także posmaruj oliwą. Możesz też posypać je startym żółtym serem. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C na 10 minut. Podawaj cannelloni zaraz po przygotowaniu.

