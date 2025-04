Bruschetta to przekąska ze słonecznej Italii, która zdobyła ogromną popularność. To zazwyczaj przygotowana z bagietki grzanka, która jest posmarowana oliwą oraz roztartym czosnkiem. Dobór pozostałych dodatków do bruschetty zależy od upodobań, często są to jednak pomidory (świeże albo suszone), mozzarella, bazylia oraz oliwki. Nie wiadomo dokładnie, w jakim regionie Włoch narodziła się bruschetta - jej wynalezienie przypisują sobie między innymi mieszkańcy Toskanii oraz Kalabrii. Jedno jest pewne - to danie kuchni włoskiej zrobiło zawrotną karierę na całym świecie!

Przepis na bruschettę z pomidorami i bazylią

Oto składniki na bruschettę z pomidorami i bazylią:

1 bagietka,

3 pomidory,

3 ząbki czosnku,

oliwa z oliwek,

60 g mozzarelli,

sól,

pieprz,

świeża bazylia,

kilka oliwek.

Jak zrobić bruschettę z pomidorami i bazylią? Pomidory sparz, obierz, pokrój i odsącz z nadmiaru soku. Mozzarellę drobniutko posiekaj. Bagietkę pokrój pod kątem na kromki o grubości około 1 cm, skrop oliwą z oliwek i natrzyj czosnkiem. Oliwki pokrój na plasterki.

Na każdą kromkę bruschetty nałóż farsz z pomidorów i mozzarelli. Piecz w piekarniku nagrzanym do 200 stopni C aż kromki się zrumienią. Przed podaniem dopraw pieprzem i solą, posyp posiekaną bazylią i obłóż oliwkami.

Bruschetta z kurkami: przepis Magdy Gessler

Przepis na bruschettę z pieczarkami i serem

Oto składniki na bruschettę z pieczarkami i serem:

1 bagietka,

1 pomidor,

ser, np. parmezan,

4 pieczarki,

oregano,

tymianek,

1 ząbek czosnku,

oliwa,

sól,

opcjonalnie: świeża kolendra.

Jak zrobić bruschettę z pieczarkami i żółtym serem? Bagietki pokrój po skosie na kromki o grubości mniej więcej 1-2 cm. Ułóż je na blaszce i wstaw do rozgrzanego do temperatury 200 stopni C piekarnika na około 5 minut (powinny się zarumienić na złocisty kolor).

Umyj pieczarki, obierz i pokrój je w plasterki, a pomidora w kostkę. Na tarce o drobnych oczkach zetrzyj ser. Wyjmij blachę z piekarnika. Kiedy grzanki nieco ostygną, natrzyj je przekrojonym ząbkiem czosnku i skrop oliwą. Ułóż na nich pieczarki i pomidora, oprósz solą i posyp startym serem.

Wierzch bruschett udekoruj kolendrą i posyp odrobiną oregano oraz tymianku. Blachę z grzankami włóż do piekarnika na kolejne 3 minuty. Bruschettę podawaj od razu po wyjęciu.

Włoska bruschetta - jak ulepszyć oryginalny przepis?

Przepis na bruschettę z awokado i parmezanem

Oto składniki na bruschettę z awokado i parmezanem:

1 długa bagietka,

3 ząbki czosnku,

1 bardzo dojrzałe awokado,

100 g parmezanu,

sól,

pieprz,

oregano,

oliwa z oliwek.

Jak zrobić bruschettę z awokado i parmezanem? Bagietkę pokrój na kromki o szerokości 1-2 cm, starając się robić to pod lekkim skosem. Wszystkie kromki natrzyj czosnkiem i zwilż oliwą z oliwek. Awokado obierz, pokrój na plasterki i ułóż na bruschettach. Parmezan zetrzyj na tarce o drobnych oczkach, obsyp nim grzanki. Bruschetty dopraw oregano, solą, a także pieprzem.

