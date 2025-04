Bogracz to potrawa prosto z Węgier - to danie jest rodzajem aromatycznego gulaszu. Przepis zakłada użycie dużej ilości papryki, która jest znakiem rozpoznawczym węgierskiej kuchni. Do przygotowania bograczu potrzebujesz: dobrej jakości mięsa (wołowiny, wieprzowiny albo udźca z indyka), 3 ząbków czosnku, 2 cebul, 2-3 łyżek koncentratu pomidorowego, ostrej papryczki, słodkiej papryki, wędzonego boczku, 5 pomidorów, 4 papryk, 5-6 ziemniaków, soli, pieprzu, cukru, odrobiny wody, a także natki pietruszki.

Bogracz idealnie byłoby przyrządzać w tradycyjnym, węgierskim kociołku. Mało kto jednak dysponuje nim w domowym zaciszu, dlatego można go również zastąpić dużym garnkiem.

Węgierski bogracz można serwować z kluseczkami (np. lanymi), kopytkami, ziemniakami, kaszą lub pieczywem. To danie jest niezwykle sycące i pożywne!

