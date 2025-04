Bogracz to jedno z najpopularniejszych dań kuchni węgierskiej. Jest rodzajem pysznego, sycącego gulaszu, przypomina zupę gulaszową. Samo słowo "bogracz" oznacza kociołek, w którym zwyczajowo są przyrządzane różne potrawy, m. in. właśnie węgierski gulasz. Nazwa stała się jednak na tyle popularna, że używa się jej również jako określenia samego dania, a nie tylko sprzętu kuchennego. Idealnie byłoby przyrządzać potrawę w tradycyjnym kociołku, ale z powodzeniem można go zastąpić również dużym garnkiem.

Z czym serwować węgierski bogracz? Z tym, na co masz ochotę! Z pieczywem, ziemniakami, kaszą, ryżem, kopytkami lub lanymi kluseczkami.

Przepis na bogracz z kiełbasą

Oto składniki na bogracz z kiełbasą:

1 kg mięsa wołowego,

400 g kiełbasy,

250 g wędzonego boczku,

5 ząbków czosnku,

3 czerwone papryki,

1 żółta papryka,

2 cebule,

5 małych pomidorów,

6 ziemniaków,

koncentrat pomidorowy,

łagodna papryka,

ostra papryka,

pieprz,

sól,

cukier,

natka pietruszki.

Jak zrobić bogracz z kiełbasą? Mięso i boczek pokrój w kostkę. Kiełbasę pokrój na plasterki, a cebulę i czosnek obierz oraz posiekaj. Paprykę pozbaw gniazd nasiennych i również pokrój. Pomidory możesz sparzyć ze skórki, ale jeśli wolisz, pomiń ten krok i pokrój je w całości. Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę.

Przygotuj duży garnek o grubym dnie. Wrzuć na dno boczek, nie dodając tłuszczu - wytopi się z mięsa. Gdy nieco się przesmaży, dodaj cebulkę i czosnek, zrumień. Dodaj mięso, posmaż jeszcze chwilę. Zalej wodą w takiej ilości, aby lekko zakryła mięso. Przypraw wszystkimi wymienionymi przyprawami, zakryj garnek i duś przez około półtorej godziny. W razie potrzeby, dolej więcej wody.

Dodaj ziemniaki, duś wszystko razem aż będą miękkie. Wtedy dołóż paprykę, pomidory oraz kiełbaskę. Wymieszaj, duś 15 minut. Dodaj do węgierskiego bogracza kilka łyżek koncentratu pomidorowego - ilość według upodobań. Teraz dodaj cukier i w razie potrzeby, dołącz więcej przypraw.

