Bataty są źródłem beta-karotenu oraz witaminy B6 i C, które doskonale wpływają na naszą odporność. Dodatkowo wykazują właściwości przeciwnowotworowe. Idealnie smakują pieczone oraz w formie frytek z dodatkiem ulubionych sałatek i mięsa. Sprawdź przepisy na aromatyczne bataty!

Bataty z piekarnika: przepis

Oto składniki na bataty z piekarnika:

4 duże bataty

3 łyżeczki cukru

łyżka cynamonu

pół kostki masła

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić bataty z piekarnika?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Wykładamy blachę papierem do pieczenia i układamy nakłute widelcem ziemniaki. Pieczemy przez 60 minut w zależności od wielkości batatów. Cukier mieszamy z cynamonem i odkładamy w misce na bok. Miksujemy masło razem z cukrem i cynamonem i układamy we wnętrzu przekrojonych batatów. Serwujemy je na ciepło z dodatkiem ulubionych ziół.

Pieczone bataty: przepis

Oto składniki na pieczone bataty:

5-6 batatów

szczypta pieprzu

szczypta soli

oliwa z oliwek

Jak zrobić pieczone bataty?

Myjemy i szorujemy ziemniaki z piasku i wszelkich nieczystości. Nakłuwamy widelcem. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza i wykładamy blachę papierem do pieczenia. Układamy kolejno ziemniaki i polewamy oliwą z oliwek. Posypujemy dokładnie szczyptą soli oraz świeżo zmielonym pieprzem. Tak przygotowane bataty serwujemy przepołowione i wyłożone ulubioną sałatką lub pastą z łososia.

Bataty frytki: przepis

Oto składniki na frytki z batatów:

400 g batatów

4 łyżki oliwy z oliwek

łyżka soli

łyżka papryki mielonej

szczypta soli

Jak zrobić frytki z batatów?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Wykładamy blachę papierem do pieczenia lub folią aluminiową. Dokładnie oczyszczamy i myjemy bataty, które obieramy ze skórki. Kroimy na mniejsze słupki i dokładnie oczyszczamy ręcznikiem papierowym ze skrobi. Dokładnie mieszamy z oliwą z oliwek, solą i papryką słodką w proszku. Układamy je na blasze do pieczenia i dokładnie nakłuwamy nożem lub widelcem. Pieczemy przez około 40-50 minut. Następnie po wyjęciu studzimy przez około 10 minut i przepoławiamy na pół. Tak przyrządzane bataty serwujemy z dodatkiem sałatki, prażonych orzechów lub pasty rybnej.

