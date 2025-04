Baranek wielkanocny to nieodłączny element tych wiosennych Świąt. Obowiązkowo znajduje się w wielkanocnym koszyczku oraz gości na stołach. Jego historia jest o wiele starsza, niż chrześcijaństwo i sięga starej tradycji żydowskiej, związanej ze świętem Paschy. W kontekście chrześcijaństwa, baranek z czerwoną chorągwią z krzyżem symbolizuje Chrystusa zwyciężającego. To element, którego nie może zabraknąć na wielkanocnym stole!

Baranek – ze sklepu, czy z własnej kuchni?

W ferworze przygotowań świątecznych, chętnie korzystamy z gotowych rozwiązań tam, gdzie tylko jest to możliwe. Jednak wszystko co przygotowane własnoręcznie w domu, najlepiej z pomocą bliskich, smakuje lepiej i sprawia większą radość. Do tej pory na twoim stole zawsze gościł gotowy baranek ze sklepu? Czas na zmiany – tym razem zrób go sama!

Baranek wielkanocny domowej roboty

Najczęściej spotykaną formą tego sympatycznego, wielkanocnego symbolu, jest baranek z czekolady. Nie mniej popularne jest wykonanie go z ciasta i udekorowanie cukrem pudrem lub lukrem. Choć zrobienie własnego baranka może wydawać się trudne, w rzeczywistości jest dość proste! Oto składniki potrzebne na baranka z ciasta:

forma w kształcie baranka (o pojemności 0.7 – 1 l)

3 jajka

1 żółtko

75 g masła

10 łyżek cukru

ćwierć szklanki mąki ziemniaczanej

pół szklanki mąki pszennej

cukier waniliowy

cukier puder lub lukier do dekoracji.

Baranek wielkanocny – wykonanie

Podobnie jak w przypadku przygotowywania babki piaskowej, masło roztop i pozostaw do ostudzenia. Jajka utrzyj wraz z cukrem i cukrem waniliowym, przesiej obydwa rodzaje mąki i dodawaj je stopniowo do masy jajecznej. Cały czas mieszając, dodawaj stopniowo ostudzone masło. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni, a blachę umieść na niższym poziomie – najlepiej na najniższym. Formę do pieczenia posmaruj tłuszczem i oprósz bułką tatrą, a następnie przelej ciasto. Uważaj jednak z napełnianiem formy po brzegi – ciasto urośnie w trakcie pieczenia. Baranka piecz przez około pół godziny – gotowość możesz sprawdzić patyczkiem, wbijając go w ciasto. Jeśli będzie suchy - gotowe! Baranka po ostudzeniu wyjmij delikatnie z formy i udekoruj cukrem pudrem lub lukrem. Smacznego!

