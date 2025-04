Na targu czy w sklepie omijasz bakłażany szerokim łukiem, bo nastręczają trudności w przygotowaniu? Bakłażan z grilla czy patelni ma duży potencjał kulinarny, a w akompaniamencie przypraw arabskich czy środziemnomorskich zaskoczy cię nieprzeciętnym, lekko orzechowym smakiem.

Reklama

Jakie bakłażany należy kupować?

Idealne bakłażany to te, które nie są zbyt twarde. Skórka powinna być błyszcząca, napięta, niepomarszczona. Jeśli chodzi o wielkość, to najlepsze są nieduże okazy, gdyż zawierają mniej goryczy i są łagodniejsze w smaku. Bakłażan lubi chłód, więc jeśli chcesz wiedzieć, jak najlepiej go przechowywać, to znajdź dla niego miejsce w lodówce lub w zaciemnionej piwniczce.

Jak postępować z bakłażanem?

Kulinarne początki z bakłażanem w roli głównej obfitują w błędne decyzje. Po pierwsze:

Bakłażana nie należy obierać. Trzeba go umyć i pozbawić gniazda kwiatowego (jest trujące).

(jest trujące). Warzywo warto kroić w grube plastry (do smażenia lub grillowania) lub kostkę (do gotowania lub duszenia) - inaczej będzie bardzo łatwo chłonął tłuszcz.

(do smażenia lub grillowania) lub kostkę (do gotowania lub duszenia) - inaczej będzie bardzo łatwo chłonął tłuszcz. Bakłażan przed obróbką musi być dwukrotnie posolony - po pokrojeniu posól i skrop warzywo sokiem z cytryny, po paru minutach wytrzyj. Następnie przed smażeniem również go posól: to zmniejsza to chłonność miąższu.

Bakłażan z patelni, czyli jak smażyć bakłażana

Bakłażana (możesz też spotkać się z nazwą: oberżyna) smaż na oliwie z oliwek 5-7 minut z każdej strony, aż się wyzłoci i zmięknie. Ważne aby nie używać zbyt wiele oliwy, bo warzywo wchłonie każdą prawie ilość jak gąbka. Można go smażyć w panierce z jajka, mąki i tartej bułki, co uchroni bakłażan przed wchłonięciem zbyt dużej ilości tłuszczu.

Bakłażan z grilla - jak grillować oberżynę

Bakłażan świetnie pasuje do dań na grilla. Może być bazą sałatki i wkomponować się w miks warzyw z grilla. Plastry bakłażana należy najpierw posolić, potem posmarować oliwą z obu stron, posypać przyprawami i grillować na średnim ogniu po 10 minut każdą ze stron, ale może to potrwać nawet dłużej - wiele zależy od temperatury i umiejscowienia warzywa na ruszcie nad paleniskiem.

Bakłażan z rusztu

Plastry bakłażana posmaruj oliwą i połóż na rozgrzanym ruszcie (lub patelni grillowej). Wystarczy im 5 minut, by nabrały brązowo-złotej barwy i były miękkie w środku.

Jak zrobić puree z bakłażana z piekarnika

Jeśli chcesz zrobić pure z bakłażana, przekrój warzywo na pół, posmaruj oliwą i natrzyj czosnkiem. Piecz w temperaturze 200°C przez ok. 50 minut. Następnie wyskrob łyżką miąższ i rozdrobnij blenderem. Następnie połącz z przyprawami. Taka baza z bakłażana nada się jako dodatek do mięs czy kanapek. Jest też podstawą do pasty z bakłażana.

Przepis na roladki z bakłażana zapiekanego z serem

Kiedy już wiesz, jak przygotować bakłażana i jak go wykorzystać, warto sięgnąć po jeden z najlepszych przepisów na zapiekankę z bakłażanem i serem. To sycąca propozycja obiadowa, która zachwyca smakiem, a jest bardzo prosta w wykonaniu. Uwaga! Tu bakłażana należy pokroić w cienkie plastry.

Składniki:

1 bakłażan,

1/2 ząbka czosnku,

2/3 łyżeczki suszonego oregano,

1/2 łyżeczki płatków chili lub ostrej papryki,

3 łyżki oliwy,

2 twarde pomidory,

1 mała cebula,

łyżeczka oliwy,

10 dag sera pleśniowego,

1 mozzarella,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Na oliwie podsmaż przez 5 minut drobno posiekaną cebulę, aż ładnie się zeszkli. Do cebuli dodaj wcześniej obrane ze skórek i pokrojone pomidory. Cebule i pomidory dopraw solą, pieprzem i oregano. Po kilku minutach zdejmij je z ognia. Bakłażana pokrój wzdłuż na cienkie plastry i posmaruj oliwą. Plastry bakłażana podsmaż na rozgrzanej patelni grillowej lub ruszcie aż do zrumienienia. Ostudź. Pokrój mozzarellę, dodaj pokruszony ser pleśniowy i dobrze wymieszaj. To jest twój farsz. Masę wykładaj na plastrach bakłażana i zwijaj w ruloniki. Do niewielkiego naczynia żaroodpornego włóż sos, który robiłaś na początku. Wyłóż naczynie roladkami z bakłażana, lekko skrop oliwą i zapiekaj 10-15 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.

Tekst na podstawie artykułu Doroty Berezowskiej. Pierwotnie opublikowany 03.06.2009.

Reklama

Zainteresuje cię także: Słodkie i mięciutkie bataty na 4 sposobyKabaczek faszerowany - zrobisz go szybciej niż myśliszPróbowałaś już placków z cukinii? To świetna przekąska także dla dzieci