Babka ziemniaczana to zapieczona w foremce masa, przygotowana ze startych na tarce surowych ziemniaków, wymieszanych ze skwarkami oraz dużą ilością przypraw. Często dodaje się do niej również drobno posiekaną cebulę, a także jajko lub śmietanę. Babka ziemniaczana to tradycyjne danie kuchni białoruskiej, w Polsce jest więc najbardziej popularne na Podlasiu. Po upieczeniu babka powinna mieć kremową konsystencję, a z zewnątrz złocistobrązową, chrupiącą skórkę.

Reklama

Przepis na babkę ziemniaczaną ze śledziem

Oto składniki na babkę ziemniaczaną ze śledziem:

7 płatów filetów śledziowych,

10 ziemniaków,

szklanka mleka,

1/2 szklanki kwaśnej śmietany,

2 jajka,

sól,

czarny pieprz,

masło i mąka do formy.

Jak zrobić babkę ziemniaczaną ze śledziem? Śledzie mocz 3 godziny w zimnej wodzie, zmieniając ją w tym czasie 2 razy. Następnie wyjmij je z wody i włóż do mleka. Odstaw na kolejne 6 godzin, wyjmij i delikatnie osusz papierowym ręcznikiem kuchennym. Oczyść filety z ości i zmiksuj na gładką masę.

Ziemniaki umyj, upiecz w mundurkach, przestudź, obierz, przetrzyj przez sitko lub przeciśnij przez praskę, dodaj do śledzi, wbij jajka i wlej śmietanę. Masę dopraw solą i pieprzem, dokładnie wymieszaj. Formę na babkę lub tortownicę wysmaruj masłem, wysyp mąką, nałóż masę i wstaw do piekarnika. Piecz babkę ziemniaczaną przez 40 minut w 200 stopniach.

Przepis na babkę ziemniaczaną

Oto składniki na klasyczną babkę ziemniaczaną:

75 dag ziemniaków,

3 jajka,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

2 łyżki mąki pszennej,

20 dag wędzonego boczku,

2 łyżki oleju lub smalcu,

2 cebule,

gałka muszkatołowa,

tłuszcz i mąka do formy,

pieprz,

sól.

Jak zrobić babkę ziemniaczaną? Ziemniaki umyj, obierz, opłucz, ugotuj w lekko osolonym wrzątku. Odlej wodę, osusz, ubij tłuczkiem. Zmiksuj z żółtkami i mąką. Dopraw do smaku gałką muszkatołową, solą i świeżo zmielonym pieprzem. Boczek pokrój w kostkę, przesmaż na oleju. Dodaj pokrojoną w kostkę cebulę, zeszklij ją. Boczek z cebulą dodaj do ziemniaków. Masę dokładnie wymieszaj, delikatnie połącz z pianą z białek. Masę przełóż do formy z kominkiem wysmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką. Wstaw do większej formy z wodą. Piecz babkę ziemniaczaną przez mniej więcej 70 minut w 190°C.

Przepis na babkę ziemniaczaną z boczkiem

Oto składniki na babkę ziemniaczaną z boczkiem:

1 kg ziemniaków,

20 dag wędzonego boczku,

2 jajka,

1 szklanka mąki,

olej,

tarta bułka do formy,

sól,

pieprz.

Jak zrobić babkę ziemniaczaną z boczkiem? Ziemniaki umyj, obierz, zetrzyj na tarce. Masę połóż na sitku, odcedź. Po kilku minutach zlej płyn, a pozostałą na dnie masę ziemniaczaną dodaj do ziemniaków. Boczek pokrój w kostkę, zrumień na patelni. Skwarki i tłuszcz dodaj do ziemniaków razem z jajkami i mąką.

Dopraw do smaku solą i pieprzem, dokładnie wymieszaj. Formę do pieczenia wysmaruj tłuszczem, wysyp tartą bułką. Przełóż do niej masę ziemniaczaną, wyrównaj powierzchnię, skrop olejem. Formę z babką ziemniaczaną wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 190 stopni C i piecz przez około 1,5 godziny.

Reklama

Zobacz więcej przepisów na dania kuchni świata