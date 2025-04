Babka majonezowa to idealny wypiek, który można zrobić wspólnie z dziećmi. Dzieci uwielbiają słodycze, dlatego ciasta to najczęściej ich ulubione potrawy na świątecznym stole. Wspólne przygotowanie babki wielkanocnej pozwoli dzieciom poznać tajniki tworzenia aromatycznych wypieków, a przygotowanie kolorowych figurek z masy cukrowej i dekorowanie nimi ciasta będzie wspaniałą zabawą.

To zadanie rozwinie również ich zdolności manualne i pozwoli dać upust dziecięcej wyobraźni. W moim domu na świątecznym stole gości babka majonezowa i zawsze przygotowuję ją razem z synkiem! To doskonały sposób na wspólne spędzenie czasu.

Ten oryginalny przepis blogerki kulinarnej: www.kreatywnymokiem.pl idealnie sprawdzi się jako wielkanocne ciasto. Małą babeczkę możesz włożyć do święconki, a większą pokroić i ułożyć na talerzu podczas świątecznego śniadania.

Składniki:

1 szklanka mąki ziemniaczanej,

1 szklanka mąki pszennej,

1 szklanka majonezu,

1 szklanka cukru,

8 jaj,

3 łyżeczki proszku do pieczenia,

aromat cytrynowy, śmietankowy wedle uznania,

1/2 szklanki cukru pudru,

sok z połowy cytryny.

Sposób przygotowania:

Ubij jajka z cukrem na puszystą masę, a następnie dodaj majonez. Gdy się wchłonie, dosyp mąkę pszenną i ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia. Całość lekko wymieszaj trzepaczką bądź szpatułką. Dodaj kilka kropel aromatu i przelej całość do wysmarowanej tłuszczem formy. Włóż do piekarnika (190°C) na około 30 minut, piecz do suchego patyczka. Gdy ciasto wystygnie, wierzch babki zetnij, dzięki temu będzie ładnie i równo prezentować się na talerzu. Przygotuj lukier. W miseczce utrzyj cukier puder z sokiem z połowy cytryny i 1 łyżeczką wrzątku. Gotowy, jeszcze ciepły lukier spłynie pomiędzy fałdy babki, tworząc ciekawy wzór.

fot. Babka majonezowa/Adobe Stock, zi3000

Pyszną babkę majonezową na Wielkanoc przygotujesz także z przepisu siostry Anastazji. Gotowy wypiek jest wilgotny w środku i ma intensywny cytrynowy aromat. Możesz polać babkę domowym lukrem albo sosem czekoladowym i posypać orzechami.

Składniki:

4 jajka w temp. pokojowej,

160 g majonezu

po 100 g mąki pszennej i ziemniaczanej,

120 g cukru,

50 ml soku z cytryny,

2 łyżki startej skórki cytrynowej,

opakowanie cukru wanilinowego,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nastaw na 170 stopni, a białka oddziel od żółtek. Białka ubij na sztywną pianę. Następnie stopniowo dodaj cukier zwykły i wanilinowy, cały czas miksując. Następnie stopniowo dodaj żółtka i miksuj, aż powstanie gładki, jednolity, jasnożółty krem. Odstaw masę, a do osobnej miski przesiej obie mąki oraz proszek do pieczenia. Wymieszaj i dodaj do jajecznej masy. Wymieszaj delikatnie szpatułką lub zmiksuj na niskich obrotach. Pod koniec miksowania dodaj sok oraz skórkę z cytryny, a także po łyżce dodawaj majonez. Cały czas miksuj lub mieszaj. Tak przygotowaną masę przelej do formy i wstaw do piekarnika na ok. 45 minut. Piecz do suchego patyczka.

fot. Babka majonezowa siostry Anastazji/Adobe Stock, nelje

Krucha, a jednocześnie wilgotna i soczysta w środku babka wielkanocna to świetny dodatek do świątecznej kawy, ale idealnie sprawdzi się także jako słodkie pieczywo do święconki.

Składniki:

4 jajka,

250 g mąki pszennej,

180 g cukru,

łyżka miodu,

łyżeczka proszku do pieczenia,

5 łyżek majonezu.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nastaw na 180 stopni, a żółtka oddziel od białek. Białka ubij na sztywno, a następnie stopniowo dodawaj cukier, cały czas miksując. Nie wyłączając miksera, dodawaj po jednym żółtku, a na koniec miód. Mieszaj, aż powstanie jasnożółty, jednolity krem. Do masy przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia i ponownie zmiksuj na niskich obrotach. Masę przelej do formy i wstaw do piekarnika na ok. 45 minut (do suchego patyczka). Udekoruj wedle uznania.

fot. Babka wielkanocna Ewy Wachowicz/Adobe Stock, agneskantaruk

