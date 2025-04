Ilość kalorii: 375

Czas przygotowania: 30 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

60 dag fileta z kurczaka

2 łyżki sosu sojowego

łyżka soku z limonki lub cytryny

3 łyżki oleju

pół szklanki orzeszków arachidowych

cebula

2 dymki

ząbek czosnku

kawałek świeżego imbiru

50 ml bulionu drobiowego

2 łyżki sherry lub półwytrawnego białego wina

płaska łyżka mąki kukurydzianej

2 łyżki wody

garść kiełków fasoli mung

sól

pieprz

ostra mielona papryka

Przygotowanie:

1. Filet opłucz, osusz, pokrój w paski.

2. Oprósz solą i pieprzem, wymieszaj z sosem sojowym i sokiem z limonki, odstaw na 15 minut.

3. Na patelni rozgrzej olej, wsyp obrane orzeszki.

4. Mieszając smaż minutę, aż się zrumienią.

5. Zdejmij z patelni.

6. Na pozostałym oleju, mieszając, przesmaż kurczaka, zdejmij go z patelni.

7. Na patelnię wrzuć pokrojoną cebulę, krążki dymki, posiekany czosnek i imbir, przesmaż mieszając.

8. Podlej bulionem i sherry, duś pół minuty pod przykryciem.

9. Dodaj mąkę rozmieszaną z wodą, zagotuj.

10. Do sosu włóż kurczaka, orzeszki i kiełki fasoli, wymieszaj, dopraw do smaku.

Przepis Renaty Materlińskiej z "Przyjaciółki"