Apetyt na owoce

Nareszcie nastał czas, pora roku, kiedy można powiedzieć, że owoców mamy pod dostatkiem. Świeżych owoców – prosto z krzaczka czy z drzewa. Teraz możemy najeść się ich do woli i na zapas. Wzbogacić organizm w witaminy i dobroczynne owocowe pektyny.

Ale jak podać, przyrządzić owoce w sposób wyjątkowy, inaczej niż zwykle? Jak sprawić żeby zasmakowały jeszcze bardziej? W jakim zestawieniu dany owoc najlepiej smakuje i z czym się świetnie komponuje?

Na dania na bazie świeżych owoców jest wiele pomysłów. Poczytajcie jak sprawić, żeby owoce nie były nudne i jeszcze bardziej smaczne niż do tej pory.

Sałatka owocowa – feeria smaków dla dorosłych i dla dzieci

Owoce w formie sałatki zasmakują ze zdwojoną siłą, a także dzięki połączeniu z innymi, różnymi rodzajami owoców zmienią smaki na zupełnie nowe, nieznane.

Sałatki owocowe możemy przyrządzać z dowolnych owoców – za każdym razem możemy także zmieniać kompozycję sałatki. Aby przyrządzić owocową sałatkę kroimy dowolne owoce w kosteczkę, zalewamy sokiem z cytryny lub pomarańczy, a w wersji tylko dla dorosłych możemy dodać do sałatki także odrobinę rumu. Polecam sprawdzenie smaku bananów w połączeniu z czerwonymi porzeczkami czy innych niecodziennych owocowych połączeń. Owoce, które możemy użyć do przyrządzenia sałatki owocowej to: banany, jabłka, gruszki, brzoskwinie, morele, truskawki, poziomki, jagody, porzeczki, maliny, winogrona, kiwi, śliwki, ananas itd.

Starajcie się nie dodawać cukru do sałatek owocowych – owoce zawierają już same w sobie wystarczające ilości cukru. Jeśli jednak koniecznie chcecie go użyć wybierzcie ten brązowy, trzcinowy lub do dodania słodyczy użyjcie płynnego miodu.

Do owocowych sałatek możemy dodać także smakowite dodatki na przykład orzeszki, rodzynki, kawałki czekolady. Połączyć sałatkę z lodami, sorbetem owocowym czy bitą śmietaną.

Owocowe szaszłyki

Podanie owoców w formie szaszłyków niewątpliwie doda im atrakcyjności, a jeśli dodatkowo wzbogacimy je o jakiś słodki akcent, na przykład zanurzymy owocowe szaszłyki w polewie czekoladowej czy posypiemy brązowym cukrem znajdziemy na nie wielu amatorów, a słodki deser gotowy!

Ciekawe pomysły na serwowanie owoców

Interesującym sposobem podawania sałatek owocowych czy na przykład kulek wydrążonych z melona czy arbuza w akompaniamencie gałek lodów, a także innych, świeżych owoców jest zaserwowanie ich w pojemniku zrobionym ze... skórki arbuza, melona czy ananasa. W tym celu wydrążamy miąższ z arbuza, ananasa, melona – brzegi wycinając w karbowany wzorek i taki owocowy pucharek wypełniamy dowolną kompozycją owoców, dodajemy lody, bitą śmietanę, czekoladę itp.

Leśne owoce będą pięknie wyglądały podane w przezroczystej szklance, czy plastikowym kubeczku – w wersji dla dzieci. Takie porcje owoców w szklaneczkach możemy przyrządzić na letnie przyjęcie, a do każdej porcji dodać kolorowy plastikowy widelczyk czy łyżeczkę.

Dla każdego coś dobrego

Szaszłyki z melonem i serem feta (na słono)

Fetę i melona pokroić na kwadratowe kawałeczki. Fetę posolić, popieprzyć, dodać szczyptę ostrej papryki i zalać odrobiną oliwy z oliwek. Pozostawić na 10 minut. Na długi patyczek do szaszłyków nawlekamy na przemian kawałek uprzednio przygotowanej fety i melona.

Krem z serka mascarpone z owocami leśnymi (na słodko)

Zmiksować dwa żółtka z dwiema łyżkami cukru. Dodać 250 g serka mascarpone, zmiksować. Dodać ubite na sztywno białka z dwóch jajek i delikatnie wymieszać. Tak otrzymany krem przełożyć do pucharków z owocami lasu (maliny, jeżyny, jagody, poziomki, porzeczki). Można dodać także startą gorzką czekoladę.

Anna Łyczko Borghi