Amerykańskie ciasta świąteczne Anioł i Diabeł

Odwieczna walka dobra ze złem jest wpisana w symbolikę Bożego Narodzenia. Walka silnej woli z pokusą i powinności z przyjemnością trwa również co roku przy naszych świątecznych stołach, zastawionych pysznościami wartymi grzechu. Ciasta o nieziemskim rodowodzie nie tylko podkreślą świąteczną atmosferę, ale też dadzą doskonałe usprawiedliwienie, kiedy już ulegniesz pokusie…

Fot. Materiały prasowe Polsat Foot Network, Fotolia

Przedstawiamy słynne, klasyczne amerykańskie wypieki, które swoje nazwy noszą nie bez powodu: Ciasto Anielskie, Ciasto Upadłego Anioła i Ciasto Diabelskie. Klasyczne ciasta wymagają sprawdzonych receptur, więc wybraliśmy dla Was przepisy od samej Anny Olson, mistrzyni klasycznych i najbardziej skomplikowanych wypieków, oraz wariację na temat Anielskiego Ciasta autorstwa kreatywnego i wyrafinowanego Geoffreya Zakariana (Posiekani, Kuchnia).

Aby znaleźć kompromis pomiędzy podszeptami aniołka na jednym ramieniu, a diabełka na drugim, najlepiej zjeść je wszystkie.

Przepisy:



Ciasto Anielskie (Angel Food Cake)

Fot. Materiały prasowe Polsat Foot Network

Oto amerykański klasyk – biszkopt na białkach, którego genialność leży w jego prostocie. Puszyste i lekkie jak anielskie skrzydła, białe jak anielska suknia. Rozpływa się w ustach i nawet bez dodatków jest niewiarygodnie pyszne. Tradycyjnie piecze się je w okrągłej formie z kominem i w niej udaje się najlepiej. Piec trzeba ostrożnie, ale jeżeli będziecie dokładnie przestrzegać przepisu, wszystko powinno pójść dobrze. Zwłaszcza, że to przepis od mistrzyni cukiernictwa, Anny Olson, przed którą nawet najbardziej skomplikowane wypieki nie mają tajemnic!

Składniki:

• 120g mąki

• 200g cukru

• 8 białek z dużych jajek

• 1/2 łyżeczki winianu potasu (cream of tartar) – opcjonalnie, do stabilizacji piany z białek. Można go pominąć, jeżeli jest niedostępny albo zastąpić łyżeczką octu lub soku z cytryny.

• 1/8 łyżeczki soli

• 55g przesianego cukru pudru

• 1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

• bita śmietana i owoce (opcjonalnie)

Przygotowanie:

1. Rozgrzej piekarnik do 180°C.

2. Przesiej dwukrotnie mąkę z cukrem i odstaw na bok.

3. Ubij białka z winianem potasu i solą, aż powstanie piana i dodaj cukier puder. Ubijaj dalej, ale nie na sztywno (białka mają jeszcze spadać z trzepaczki) i dodaj wanilię.

4. Do ubitych białek dodaj mąkę w dwóch kolejnych porcjach i dokładnie wymieszaj trzepaczką. Weź formę do pieczenia i wlej przygotowaną wcześniej masę. Piecz 30-35 minut, aż do momentu, kiedy ciasto będzie sprężyste (staraj się nie otwierać piekarnika przynajmniej przez pierwsze 25 minut).

5. Po wyjęciu z piekarnika odwróć formę z ciastem do góry nogami i pozostaw tak do całkowitego ostygnięcia. By je wyjąć, użyj szpachelki. Przejedź nią wokół ciasta, odwróć formę do góry nogami i delikatnie pukaj, aż ciasto samo wypadnie na blat.

6. Sprawdzone dodatki to bita śmietana z owocami, ale można także podawać ciasto bez dodatków.

7. Ciasto powinno się nadawać do jedzenia przez jakieś 3 dni. Trzymaj je dobrze zawinięte, ale nie w lodówce.

Ciasto Upadłego Anioła (Fallen Angel Cake)

Fot. Materiały prasowe Polsat Foot Network

Oto ciasto, w obliczu którego nawet anioł by zgrzeszył. Unikalny i wyrafinowany smak sosu malinowego w połączeniu z niebiańskim smakiem i delikatną konsystencją biszkoptowego anielskiego ciasta, a wszystko to otulone chmurką przypieczonej bezy z rumem. Przepis: Geoffrey Zakarian.

Składniki:

Sos malinowy:

• 2 szklanki malin

• 2 łyżki stołowe cukru

• 1 łyżeczka dobrze zmielonej, świeżej bazylii

• 1 łyżeczka soku z limonki

Beza:

• 1/4 szklanki rumu

• 1,5 szklanki cukru

• 8 białek

• 1 gotowe anielskie ciasto (Angel Food Cake) – opcjonalnie może to być zwykły biszkopt pieczony w okrągłej formie z kominem lub który ma wycięty otwór w środku, lecz anielskie ciasto jest dużo smaczniejsze.

Przygotowanie:

1. Sos malinowy: wrzuć maliny i cukier do rondelka i gotuj na wolnym ogniu około 15 minut. Dodaj bazylię i sok z limonki, po czym odstaw do lodówki do schłodzenia.

2. Beza: do rondelka wlej 1/2 szklanki wody i 1/4 szklanki rumu, doprowadź do wrzenia. Cały czas mieszając, wsyp 1 szklankę cukru. Użyj pędzelka zamoczonego w wodzie, żeby usunąć drobinki cukru zgromadzone na bokach rondelka. Włóż do syropu termometr cukierniczy.

3. Do miski wbij 8 białek i ubijaj mikserem na średniej prędkości aż powstanie piana. Powoli wsyp 1/2 szklanki cukru i ubij do stanu luźniej białej piany.

4. Kiedy syrop osiągnie 115°C, zdejmij go z ognia. Ustaw mikser na wyższą prędkość i powoli wlej syrop do białek. Ubijaj, aż otrzymasz lśniącą, luźną pianę.

5. Łączenie składników: Połóż anielskie ciasto (lub biszkopt) na tacy albo podstawce i polej syropem malinowym z wierzchu, aby nadmiar spłynął do środka. Ubitą pianę rozprowadź równo po całej powierzchni ciasta. Użyj szpatułki, jeśli chcesz ją jakoś specjalnie uformować. Przed podaniem użyj palnika kuchennego, żeby opiec bezę.

Pamiętaj, że palnik kuchenny jest niezwykle niebezpieczny. Trzymaj go z dala od ciepła, otwartego ognia i nie zostawiaj na słońcu. Używaj tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W celu podpalenia palnika połóż go na płaskiej, stabilnej powierzchni tak by płomień był skierowany od Ciebie. Najpierw zapal zapałkę lub zapalniczkę, a później odkręć zawór gazu. Po zapaleniu się płomienia zgaś zapalniczkę bądź zapałkę. Zawsze porządnie zakręcaj zawór gazu po zakończonej pracy. Dzieci nie powinny używać palnika kuchennego bez kontroli dorosłych.

Diabelskie ciasto (Devil's Food Cake)

Fot. Materiały prasowe Polsat Foot Network

Kolejny amerykański klasyk. To ciasto to prawdziwie szatański smakołyk. Wodzi na pokuszenie ze stuprocentową skutecznością, jest piekielnie smaczne i nie da się zjeść tylko jednego kawałka. Wyrafinowane, mocno czekoladowe i delikatne zarazem. Bardzo proste w wykonaniu, więc przy jego pomocy nawet mało doświadczona gospodyni (lub gospodarz) może namówić gości do grzechu. Przepis od Anny Olson, czyli mistrzowska jakość gwarantowana.

Składniki:

• 180g mąki

• 200g cukru pudru

• 50g kakao

• 3/4 łyżeczki sody oczyszczonej

• 1/4 łyżeczki soli

• 150g masła z lodówki w kawałkach

• 120ml gorącej, parzonej kawy

• 120ml mleka

• 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

• 2 duże jaja

Masa czekoladowa

• 340g mlecznej czekolady

• 420ml bitej śmietany

• 80g kwaśniej śmietany

• 1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

• szczypta soli

Przygotowanie:

1. Rozgrzej piekarnik do 170°C. Wyłóż formę papierem do pieczenia i posyp jej brzegi mąką.

2. Przesiej mąkę, cukier, kakao, sodę do pieczenia i sól do dużej miski. Dodaj masło i porządnie zmiksuj.

3. Wymieszaj razem gorącą kawę, mleko, wanilię i dodaj do wcześniej przygotowanej masy. Zmiksuj wszystko razem. Wbij jajka do małego naczynia i wymieszaj widelcem, później dodaj je do masy i zmiksuj na średnich obrotach. Wlej masę do wcześniej przygotowanej formy tak, by wyeliminować wszelkie bąbelki powietrza.

4. Piecz ciasto około 30 minut, później odstaw na jakieś 20 minut do ostygnięcia. Po tym czasie wyjmij je z formy i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. Samo ciasto powinno się upiec dzień wcześniej przed nałożeniem masy.

5. Masa: Połam czekoladę na kawałki i wrzuć razem z bitą śmietaną do rondelka. Rondelek umieść na garnuszku z gotującą się wodą. Mieszaj co jakiś czas, aż czekolada się rozpuści i uzyskasz jednolitą masę. Zdejmij rondelek z ognia i dodaj kwaśną śmietanę, wanilię i sól. Wystudź powstałą masę, aż uzyskasz odpowiednią gęstość (taką, żeby dało się tym posmarować ciasto, możesz ją w międzyczasie mieszać, ale tylko łyżką, niczym elektrycznym).

6. Uprzednio przygotowane ciasto przetnij poziomo na dwie połowy. Jeśli to potrzebne, przytnij je tak, by było równe. Pierwszą połowę połóż na talerzu. Weź wcześniej przygotowaną masę czekoladową i posmaruj wierzch ciasta (nie żałuj sobie). Połóż drugą połowę ciasta na górze i ponownie wysmaruj ciasto kremem, tym razem nie zapomnij o bokach. Możesz użyć szpatułki, by uzyskać ładny design. Odstaw ciasto do lodówki na przynajmniej dwie godziny.

7. Ciasto można trzymać w lodówce do 3 dni. (Kto by tyle wytrzymał…)

Tekst, zdjęcia i przepisy: w oparciu o materiał prasowy Polsat Food Network