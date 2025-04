1. Gorczyca, podstawowy składnik musztardy, jest krewną… kapusty

Gorczyca – a konkretnie jej odmiany: biała, czarna i sarepska – należy do rodziny kapustowatych. Musztardę robi się z jej ziaren.

2. Musztarda ma tysiące lat...

Gorczycę uprawiali i przetwarzali już Sumerowie, a musztardę doskonale znali starożytni Rzymianie. Nie tylko lubili jej smak, ale także uważali ją za lekarstwo, m.in. na bóle reumatyczne i kłopoty z trawieniem.

3. … i dorobiła się już własnego muzeum!

National Mustard Museum mieści się w Middleton, a jego założycielem i kustoszem jest Barry Levenson, który, jak wyjaśnia na stronie internetowej swojej placówki, by ją stworzyć, rzucił posadę… zastępcy prokuratora generalnego stanu Wisconin! Nie żałuje, bo muzeum jest tak popularne, że mówiono o nim nawet w The Oprah Winfrey Show.

W muzeum można zobaczyć musztardy z 70 krajów świata, najróżniejsze opakowania (w tym plastikowe i szklane butelki, puszki, naczynia ceramiczne, słoiki, saszetki i tubki) oraz reklamy

4. Na świecie jest mnóstwo rodzajów musztardy

Musztarda ma wiele odmian. Może być łagodna, zdecydowana w smaku albo bardzo ostra, słodkawa lub raczej kwaskowata, jedwabiście gładka lub z całymi ziarnami gorczycy. Powstają także musztardy z najróżniejszymi dodatkami, np. miodem, chrzanem, ziarnami pieprzu, kurkumą, papryczkami, kawałkami owoców, a nawet z whisky i piwem. Istnieje także wyjątkowo ostra odmiana japońska – karashi, sprzedawana w postaci proszku albo pasty.

5. W naszych sklepach jest dostępna prawdziwa żółta musztarda z amerykańskich filmów

7. Można nawet zrobić z niej… zupę!

Zupą musztardową zajadają się Belgowie i Holendrzy. Przepisów na nią jest całe mnóstwo (i bez trudu można odnaleźć je w internecie), ale najczęściej przyrządza się ją ze śmietaną, boczkiem i natką pietruszki.

