Dania pojawiające się na odświętnym stole powinny być różnorodne i lekkostrawne. Idealnie sprawdzą się więc cieszące oko i podniebienie różnego rodzaju przekąski na imprezę. Do ich przygotowania możemy użyć ciasto francuskie, kruche, możemy upiec muffiny w różnych wersjach, a także wykorzystać placki tortilli i zwykłe pieczywo. Pomysłów jest całe mnóstwo. A jeżeli nie macie weny na przekąski na imprezę, to koniecznie zajrzyjcie do naszych propozycji.

Reklama

Przepis na francuskie hot-dogi

Składniki:



parówki

ciasto francuskie

jajko

Jak zrobić francuskie hot-dogi?



Każdą parówkę zawiń w kawałek ciasta francuskiego. Posmaruj rozbełtanym jajkiem. Ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i zapiecz do momentu zarumienienia ciasta.

Przepis na paszteciki z ciasta francuskiego

Składniki:

ciasto francuskie

mięso mielone

jajko

sól, pieprz

bułka tarta

żółty ser

Jak zrobić paszteciki z ciasta francuskiego?



Mięso mielone wymieszaj z jajkiem, odrobiną bułki tartej, solą i pieprzem. Ciasto francuskie rozwiń i pokrój na kwadraty ok. 10 cm x 10 cm. Na każdy kwadrat nałóż łyżkę farszu, posyp startym żółtym serem. Zwiń rogi kwadratów i piecz w piekarniku w 200 stopniach około 15 minut.

Przepis na ciasteczka francuskie ze szpinakiem i fetą

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego,

opakowanie szpinaku mrożonego

kostka sera fety

1 jajko

2 ząbki czosnku

sól, pieprz, słodka czerwona papryka

Jak zrobić ciasteczka francuskie ze szpinakiem i fetą?



Szpinak rozmroź w rondelku na małym ogniu. Woda powinna całkiem wyparować. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, pieprz, odrobinę soli i czerwoną paprykę. Gdy szpinak ostygnie dodać do niego ser feta i wszystko razem zmiksuj blenderem na jednolitą masę. Rulon ciasta rozwiń, pokrój na 12 części. Na każdy kawałek nakładać łyżkę farszu, zwinąć. Piec w 180 stopniach przez około 20 minut.

Zobacz też przepis na pierogi ruskie z ciasta francuskiego

Przekąski na imprezę z ciasta kruchego



Przepis na pikantne babeczki

Składniki:

opakowanie gotowych kruchych babeczek

300 g sera ricotty

2 łyżki posiekanego drobno koperku

opakowanie wędzonego łososia w plastrach

sól, pieprz

Jak zrobić pikantne babeczki?



Ser dopraw do smaku solą i pieprzem. Dodaj drobno pokrojony świeży koperek, wymieszaj. Na każdą kruchą babeczkę nałóż odrobinę sera i kawałki łososia.

Tarta z mozzarellą, pomidorami i bazylią



Składniki:

250 g mąki

125 g zimnego masła

1/4 szklanki zimnej wody

1 łyżka oleju

szczypta soli

3 pomidory

3 kulki mozzarelli

oliwa z oliwek

świeża bazylia

sól, pieprz

Jak zrobić tartę z mozzarellą, pomidorami i bazylią?



Mąkę, masło, olej, wodę, sól zagnieć, uformuj kulę i włóż ją na pół godziny do lodówki. Schłodzone ciasto rozwałkuj, przenieś do formy na tartę (o średnicy ok.23 cm) i dokładnie dociśnij do dna i boków. Ciasto na dnie formy ponakłuwaj widelcem. Spód piecz około 15 minut w piekarniku rozgrzanym do 210 stopni aż się zarumieni. Wyjmij z pieca i obniż temperaturę piekarnika do 180 stopni. Pomidory sparz, obierz ze skórki i pokrój na cienkie plasterki. Mozzarellę pokrój w plasterki. Na upieczonym spodzie ułóż na przemian pomidory, mozzarellę i świeże listki bazylii. Włóż do piekarnika i piec, aż mozzarella zacznie się topić.

Przepis na muffiny z szynką i serem

Składniki:

1 1/2 szklanki mąki

2 jajka

2 łyżki masła

1/2 szklanki mleka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

szczypta pieprzu

1/2 szklanki startego żółtego sera

1/4 szklanki pokrojonej drobno szynki

1/4 szklanki pokrojonej drobno cebuli

1/4 szklanki pokrojonej drobno czerwonej papryki

Jak zrobić muffiny z serem i szynką?



Mleko i masło przełóż do rondelka, podgrzej aż masło się rozpuści. Gdy wystygnie dodaj do przesianej mąki z solą, pieprzem i proszkiem do pieczenia. Wbij jajka i wymieszaj dokładnie masę. Do masy dodaj warzywa, ser oraz szynkę. Wymieszaj. Nałóż do wysmarowanych foremek do 3/4 wysokości. Piec ok. 20 minut.

Zobacz 40 innych przepisów na muffiny

Przepis na pikantne muffiny

Składniki:

3 szklanki mąki,

10 dag masła,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

3 łyżki cukru,

1 1/3 szklanki mleka,

2 jajka,

20 ostrego salami,

15 dag startego żółtego sera,

sól, ostra papryka w proszku

Jak zrobić pikantne muffiny?



Mąkę, proszek do pieczenia, cukier wymieszaj. Dodaj masło, mleko, jajka. Zmiksuj na gładkie ciasto. Salami pokrój możliwie jak najdrobniej, obsmaż na patelni. Ser i salami wrzuć do ciasta, wymieszaj. Dopraw do smaku solą i papryką. Foremki do muffinek wypełnij do 3/4 ich objętości. Piecz 20-25 minut w temp. 170 stopni.

Przekąski na imprezę z tortilli



Składniki:

placki tortilli

serek kremowy

papryka czerwona i żółta

starty żółty ser (około 15 dkg)

szczypiorek

łyżka majonezu

sól, pieprz, papryka czerwona w proszku

oliwa z oliwek

Jak zrobić przekąski na imprezę z tortilli?



Papryki pokrój w drobną kosteczkę. Szczypiorek posiekaj. Do serka dodaj paprykę, szczypior, żółty ser, przyprawy i majonez. Wymieszaj wszystko dokładnie. Każdy placek tortilli posmaruj delikatnie oliwą z oliwek. Po chwili nałóż farsz i dokładnie rozsmaruj cienka warstwę na całym placku. Zawiń ciasno w rulonik, roladki z tortilli pokrój na małe kawałki.

Tuńczykowa kanapka z tortilli



Składniki:

placki tortilli

puszka tuńczyka w sosie własnym

kukurydza w puszce

czerwona papryka

sałata lodowa

musztarda

majonez

sól, pieprz

Jak zrobić tuńczykową kanapkę z tortilli?



Przygotuj pastę tuńczykową. Paprykę i cebulę drobno pokrój. Dodaj odsączoną kukurydzę, rozdrobnionego tuńczyka, musztardę i majonez. Przypraw do smaku. Całość dobrze wymieszaj. Na każdy placek połóż liść sałaty a następnie posmaruj go pastą z tuńczyka. Zegnij najpierw dół placka, a następnie każdy z jego boków.

Zobacz też przepis na sałatkę z tuńczykiem

Tortillowe koreczki z szynką parmeńską



Składniki:

placki tortilli

opakowanie szynki parmeńskiej

serek mascarpone

łyżka majonezu

starty żółty ser

pieprz

Jak zrobić tortillowe koreczki z szynką parmeńską?



Serek mascarpone wymieszaj z łyżką majonezu, przypraw pieprzem. Każdy placek tortilli posmaruj serkiem, na to kłaść plaster lud dwa szynki i posyp żółtym serem. Tortillę ciasno zwiń, pokrój na kawałki, każdy kawałek nabij na wykałaczkę

Przepis na krążki z łososiem

Składniki:

kromki ciemnego pieczywa

ser feta

chrzan

plastry wędzonego łososia

świeży koperek

Jak zrobić krążki z łososiem?



Z kromek pieczywa ciemnego wytnij krążki. Ser feta rozdrobnij dokładnie, dodaj odrobinę chrzanu do smaku. Koperek drobno posiekaj i dodaj do pasty serowej. Na każdy krążek pieczywa nałóż warstwę pasty, na to kawałki łososia. Udekoruj koperkiem.

Zobacz też przepis na łososia w cieście francuskim

Kanapki z pastą z kurczaka i żurawiną



Składniki:

bagietka

20 dag gotowanego kurczaka

20 dag wątróbek drobiowych

20 dag chudego boczku wędzonego

2 ząbki czosnku

masło

przyprawy do smaku

żurawina

Jak zrobić kanapki z pastą z kurczaka i żurawiną?



Boczek pokrój w kostkę i stop na patelni. Dodaj odrobinę masła i wrzuć wątróbkę. Duś na małym ogniu przez około 15 minut. Następnie dodaj posiekane mięso z kurczaka, przeciśnięty przez praskę czosnek, sól i pieprz. Chwilę razem podsmażamy. Gdy wystygnie, całość zmiel trzykrotnie w maszynce. Bagietkę pokrój na kromki. Na każdą nałóż pastę i udekoruj żurawiną.

Przepis na tosty w wersji mini

Składniki:

bagietka

oliwa

czosnek

zielona paryka

pomidor

żółty ser

Jak zrobić tosty w wersji mini?



Bagietkę pokrój na kromki. Czosnek przeciśnij przez praskę, wymieszaj z oliwą. Każdą kromkę posmaruj oliwą i pieczemy w piekarniku na złoty kolor. Ser i warzywa pokrój w kostkę, razem wymieszaj i ułóż na upieczone kromki.

Reklama

Zobacz też przepis na frytki z cukinii