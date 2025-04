Na polskich stołach kotlety zajmują honorowe miejsce. Nie tylko te tradycyjne schabowe w panierce z bułki tartej, ale także w przeróżnych zmodyfikowanych wersjach.

Reklama

Drobiowe, czy wieprzowe. Z serem, szynką, pieczarkami, czy z dodatkiem kapusty. Faszerowane, bądź zapiekane. Pomyslów na kotlety jest całe mnóstwo. Zobaczcie kilka ciekawych przepisów.

Kotlet schabowy po szwajcarsku

To kotlet nadziewany serem żółtym oraz szynką. Choć potocznie nazywany kotletem szwajcarskim, to jednak właściwa jego nazwa to Cordon blue. Wykonanie takiego kotleta jest bardzo proste, z pewnością każdy z was poradzi sobie z tym daniem. Zobaczcie zatem przepis.

Składniki:

4 kotlety schabowe

4 cienkie plasterki szynki

4 plasterki żółtego sera

2 jajka

mąka i bułka tarta do panierki

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Każdego kotleta rozbić tłuczkiem na cienki płaty. Każdy płat mięsa posolić i lekko przyprawić pieprzem. Na każdy płat położyć po plasterku szynki i sera, złożyć na pół, można spiąć wykałaczką. Panierować w mące, rozbełtanym jajku i bułce tartej. Smażyć na tłuszczu, na średnim ogniu, po około 4 minuty z każdej strony, aż panierka ładnie się zarumieni.

Kotlet z pieczarkami

Kotlet ten można podać na dwa sposoby, z pieczarkowym farszem, bądź z usmażonymi pieczarkami podanymi na wierzchu kotleta. Poniżej przepis na schabowego faszerowanego pieczarkami.

Składniki:

4 filety z piersi kurczaka

25 dag pieczarek

5 łyżek masła

2 jajka

bułka tarta

margaryna do smażenia

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Masło schłodzić w zamrażalniku. Filety z kurczaka umyć, osuszyć, delikatnie rozbić tłuczkiem, posypać solą i pieprzem. Pieczarki oczyścić, pokroić w plasterki, obsmażyć na łyżce masła. Pozostałe masło pokroić w słupki i wraz z pieczarkami rozłożyć je na rozbitych filetach. Zawinąć, gotowe kotlety spiąć wykałaczkami i wstawić na 10 minut do lodówki. Jajka roztrzepać, dodać trzy łyżki wody, doprawić solą i pieprzem. Kotlety kolejno zanurzać w roztrzepanym jajku, obtaczać w bułce tartej. Smażyć na złoto przez 20 minut. Pierwsze 10 minut smażyć bez przykrycia, następne pod przykryciem.

Kotlet po parysku

Kotlet po parysku to kotlet panierowany w samym jajku, bez bułki tartej.

Składniki:

4 kotlety schabowe

2 jajka

mąka

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Każdego kotleta rozbić tłuczkiem na cienki płaty. Każdy płat mięsa posolić i lekko przyprawić pieprzem. Panierować w mące, rozbełtanym jajku. Smażyć na tłuszczu, na średnim ogniu, po około 4 minuty z każdej strony

Kotlet pożarski

Kotlet pożarski, zwany także kotletem Pożarskiego. Jest to panierowany kotlet mielony z mięsa kurzego lub mieszanego kurzego i cielęcego. Pierwotnie przyrządzany z rozbitej piersi kurzej, uformowanej na kształt udka kurczęcia, z włożoną w środek kostką. W polskich przepisach z II połowy XIX wieku kotlety pożarskie przygotowywano, nadziewając kurzą pierś farszem z cielęciny lub wątróbki. Potrawa pochodzi z kuchni rosyjskiej i powstała na początku XIX wieku. Według legendy miała być przyrządzana przez karczmarza o nazwisku Pożarski, u którego miał się zatrzymać Mikołaj I. Danie zasmakowało władcy, który kazał je włączyć do dworskiego menu. źródło: wikipedia.pl

Składniki:

1 kg piersi z kurczaka,

2 czerstwe kajzerki,

duża cebula,

5 łyżek masła,

3 jajka,

pół szklanki mleka,

bułka tarta,

pieprz, sól

sklarowane masło do smażenia

Sposób przygotowania:

Bułki namoczyć w mleku. Cebulę drobno posiekać, zeszklić na łyżce masła. Piersi z kurczaka oczyścić i zemleć z bułką i podsmażoną cebulą. Masło utrzeć z żółtkami. Wszystko razem wymieszać doprawiając do smaku. Z białek ubić pianę i delikatnie wymieszać z masą mięsną. Jeśli masa jest za rzadka dodać tartej bułki. Formować kotlety, obtaczać w bułce tartej i smażyć na złoty kolor na sklarowanym maśle.

Kotlet górniczy

Kotlet górniczy to kotlet nadziewany kiszoną kapustą i pieczarkami. Zobaczcie przepis.

Składniki:

4 kotlety schabowe schabu

30 dag kiszonej kapusty

15 dag pieczarek

cebula

2 jajka

kilka łyżek bułki tartej

sol, pieprz,

olej lub oliwa do smażenia

Sposób przygotowania:

Reklama

Schab rozbić, przyprawić. Pieczarki obrać, umyć, pokroić i smażyć na oleju razem z posiekaną cebulą i kapustą. Przyprawić. Na kazdym kotlecie nałożyć łyżkę farszu, zwinąć, obtoczyć w jajku i tartej bułce, usmażyć na złoto..