Szukasz pomysłu na obiad? Zobacz naszych pięć propozycji na dania pachnące jesienią!

Fot. Fotolia

Jesień to cudowna pora roku. Stwarza tyle możliwości do kulinarynych eksperymentów! Tylko teraz tak smakują pachnące grzyby, świeża dynia, buraki i ziemniaki! Co ugotować na jesienny obiad? My statwiamy na sycące, rozgrzewające dania, które cieszą zarówno oko i podniebienia!

5 pomysłów na jesienny obiad:

Makaron z sosem grzybowym i polędwicą wołową

Makaron z sosem grzybowym i polędwicą wołową

Fot. Materiały prasowe Lubella

Gniazda wstążki z sosem grzybowym i polędwicą wołową - przepis

Składniki:

• Makaron Gniazda Wstążki Lubella (1 op.)

• Suszone podgrzybki (20g)

• Białe wino (50 ml)

• Cebula (3 szt.)

• Czosnek (2 ząbki)

• Oliwa z oliwek

• Tymianek (1/3 łyżeczki)

• Śmietanka (30%)

• Polędwica wołowa (600g)

• Sól, pieprz

Przygotowanie:

Makaron gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Polędwicę dzielimy na 4 steki i smażymy na oliwie po 5 minut z każdej strony. W tym czasie namaczamy w wodzie suszone podgrzybki.

Cebulę i czosnek siekamy i przesmażamy na oliwie, następnie dodajemy namoczone grzyby i wino. Gotujemy przez chwilę i dodajemy tymianek. Gotujemy aż odparuje większość płynu. Dodajemy śmietankę i redukujemy sos. Gdy zgęstnieje dodajemy makaron i mieszamy.

Nakładamy na talerz i serwujemy z pokrojonym w plastry stekiem.

Naleśniki pełnoziarniste z musem z dyni i jajkiem

Naleśniki pełnoziarniste z musem z dyni i jajkiem

Fot. Materiały prasowe Lubella

Naleśniki pełnoziarniste z musem z dyni, kaczką i jajkiem sadzonym - przepis

Składniki:

• 150 g Mąki Lubella Pełne Ziarno pszenna

• 250 ml mleka 2%

• 7 jajek

• Sól

• 3 udka z kaczki

• Dynia piżmowa lub hokkaido

• 1 granat

• Roszponka

• Sól, pieprz

• 30 g masła

• 1 łyżka miodu

• 1 łyżka musztardy francuskiej

Przygotowanie:

Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. Kaczkę doprawiamy solą oraz pieprzem i wstawiamy do piekarnika na pół godziny przykrytą folią aluminiową, a następne pół godziny bez przykrycia. W tym czasie przekrawamy dynie na pół i też wstawiamy do pieca.

Granat przekrawamy na pół w poprzek i wyjmujemy z niego pestki układając owoc przecięciem na dłoni i uderzając w niego łyżką (pestki same wypadają).

Z mąki, mleka, szczypty soli i 1 jajka robimy ciasto naleśnikowe i smażymy na odrobinie masła.

Gdy kaczka będzie miękka wyjmujemy ją z pieca i odstawiamy by odpoczęła.

Dynię obieramy ze skórki i miksujemy w blenderze z pozostałym masłem, szczyptą soli i pieprzu. Miód mieszamy z musztardą.

Mięso z kaczki oddzielamy od kości.

Smażymy jajka sadzone.

Na każdym naleśniku układamy porcję dyniowego musu, następnie układamy roszponkę i pestki granatu oraz mięso z kaszki. Polewamy lekko musztardowym sosem i układamy jajko sadzone.

Pełnoziarniste spaghetti z kokosowym kurczakiem curry

Pełnoziarniste spaghetti z kokosowym kurczakiem curry

Fot. Materiały prasowe Lubella

Pełnoziarniste spaghetti z kokosowym kurczakiem curry - przepis

Składniki:

• 400 g Makaronu Lubella Pełne Ziarno spaghetti

• 400 g piersi z kurczaka

• 50 g wiórków kokosowych

• 1 limonka

• 200 ml śmietanki 36%

• 10 pomidorków koktajlowych

• 2 łyżki curry w proszku

• 4 ząbki czosnku

• 1 cebula

• Natka kolendry

• Sól, pieprz

• olej

Przygotowanie:

Makaron gotujemy wg zaleceń producenta na opakowaniu.

Kurczaka kroimy w kostkę, a czosnek i cebulę drobno siekamy. Pomidorki przekrawamy na pół. Na rozgrzany olej wrzucamy cebulę oraz czosnek i lekko przesmażamy. Dodajemy kurczaka i doprawiamy solą, pieprzem i curry. Dodajemy wiórki kokosowe i śmietankę oraz skórkę otartą z limonki.

Sos gotujemy do momentu aż zgęstnieje i wyłączamy. Dodajemy do niego pomidorki, sok z limonki do smaku i listki kolendry.

Sos podajemy na makaronie i posypujemy listkami kolendry.

Pierś kacza z kaszą gryczaną i pieczonymi burakami

Pierś kacza z kaszą gryczaną i pieczonymi burakami

Fot. Materiały prasowe Lubella

Pierś kacza z kaszą gryczaną i karmelizowanymi pieczonymi burakami - przepis

Składniki:

• Kasza gryczana Lubella (200g)

• Pierś kacza (4 szt.)

• Buraki (4 duże)

• Cukier trzcinowy (4 łyżki)

• Ocet balsamiczny (50 ml)

• Masło (3 łyżki)

• Cebula (1 szt.)

Przygotowanie:

Kaszę gryczaną gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Buraki owijamy folią aluminiową i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez 2 godziny.

Następnie obieramy i kroimy na cząstki. Na patelnię wsypujemy cukier i rozpuszczamy, dodajemy buraki i zalewamy octem balsamicznym. Gdy sos zgęstnieje dodajemy masło, by sos się zagęścił i zrobił się lśniący.

Cebulę kroimy w drobną kostkę i smażymy na łyżce masła, aż zrobi się brązowa. Dodajemy ugotowaną wcześniej kaszę gryczana, doprawiamy solą i pieprzem.

Skórę na piersiach kaczych nacinamy w poprzek i doprawiamy solą i pieprzem. Układamy na suchej rozgrzanej patelni skórą do dołu i smażymy, do momentu aż tłuszcz się wytopi i skórka zrobi się chrupiąca. Odwracamy i obsmażamy z drugiej strony.

Dopiekamy piersi w piekarniku przez 10 minut w 200 stopniach.

Kroimy piersi w plastry i podajemy z kaszą i burakami i polewamy talerz sosem z buraków.

Wołowina po burgundzku z makaronem

Wołowina po burgundzku z makaronem

Fot. Materiały prasowe Lubella

Wołowina po burgundzku z makaronem fale - przepis

Składniki:

Makaron Lubella Fale (1 op.)

Karkówka wołowa (1 kg)

Marchew (2 szt.)

Szalotki (4 szt.)

Pieczarki (10 szt.)

Czerwone wino (250 ml)

Bulion wołowy (250 ml)

Mąka tortowa (4 łyżki)

Liść laurowy (2 szt.)

Tymianek (3 gałązki)

Rozmaryn (1 gałązka)

Koncentrat pomidorowy (1 łyżka)

Boczek wędzony (8 plastrów)

Olej (3 łyżki)

Przygotowanie:

W rondlu o grubym dnie rozgrzewamy olej i przesmażamy na nim pokrojony w kostkę boczek.

Wyjmujemy go i odkładamy, a na pozostałym tłuszczu obsmażamy pokrojoną w grubą kostkę i obtoczoną w mące wołowinę. Gdy się zrumieni dodajemy obrane i pokrojone w kostkę warzywa i chwile obsmażamy. Dodajemy z powrotem obsmażony boczek i dolewamy czerwone wino oraz bulion, dorzucamy liść laurowy, tymianek , rozmaryn i koncentrat pomidorowy. Czekamy aż całość się zagotuje i przykrywamy, zmniejszamy ogień i dusimy powoli przez 2 godziny.

Pod koniec dodajemy kawałek masła, by sos stał się jedwabisty.

Makaron gotujemy wg zaleceń producenta na opakowaniu, odcedzamy i wykładamy do głębokich talerzy a obok układamy naszą wołowinę z sosem i warzywami.

Lubella