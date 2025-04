5 pomysłów na dania z afrodyzjakami

Marzysz o magicznej nocy pełnej uniesień? Przygotuj kolację pełną afrodyzjaków.



Afrodyzjaki już od najdawniejszych czasów rozpalały serca i zmysły, a wiara w ich magiczna moc przetrwała do dziś. Wanilia, cynamon, goździki, lubczyk, czekolada, szampan, chilli, krewetki, ostrygi to tylko kilka z produktów poprawiających libido a nawet wpływających na potencję. Warto więc wykorzystać je do skomponowania romantycznej kolacji. Wybierzcie produkty uważane za afrodyzjaki i skomponujcie wyjątkową kolację. Taka kolacja, bogatsza o pobudzające substancje może dostarczyć jeszcze wspanialszych doznań.

Zobaczcie propozycję menu, które idealnie nada się nie tylko na walentynkową kolację.

Czekolada



Czekolada

Magiczna moc czekolady ukryta jest w jej właściwościach antydepresyjnych. Czekolada wpływa na wytwarzanie serotoniny, adrenaliny, noradrenaliny, czyli hormonów szczęścia. Już Aztekowie wierzyli w niezwykłą moc czekolady. Mężczyznom miała dodawać wigoru, a kobietom odwagi podczas nocy poślubnej. A w czasach Ludwika XIV czekolada była zaproszeniem do łóżka.

Czekolada z chilli

Składniki:



100g czekolady mlecznej

50g czekolady gorzkiej

1/2 szklanki mleka

1/4 szklanki śmietanki

papryka chilli

cynamon

Sposób przygotowania:

Mleko, śmietankę, połamaną czekoladę podgrzewamy w rondelku do momentu rozpuszczenia czekolady, przyprawiamy chili i cynamonem do smaku.

Mus czekoladowy

Składniki:



5 jajek,

1/2 szklanki cukru,

1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej,

1 łyżka masła,

1 tabliczka czekolady gorzkiej (10 dag),

1 szklanka śmietanki kremówki,

2 łyżeczki cukru pudru,

1/2 torebki cukru waniliowego,

kilka orzechów włoskich do przybrania

Sposób przygotowania:



Żółtka ubić na parze z cukrem. W oddzielnym naczyniu roztopić masło, czekoladę (1/4 czekolady zostawić do przybrania) i dodać kawę. połączyć, dodając porcjami, z ubitymi żółtkami i ostudzić. Białka ubić na sztywną pianę. Wymieszać delikatnie z masą. Przełożyć do pucharków i wstawić do lodówki. Ubić śmietankę, pod koniec ubijania dodając cukier puder i cukier waniliowy. Przed podaniem przybrać mus bitą śmietaną, wiórkami gorzkiej czekolady i orzechami.

Chilli



Chilli

Ostry smak tej przyprawy powoduje wytwarzanie endorfin, które dodają energii i wzmagają popęd seksualny.

Zupa z czerwonej papryki i chilli



Składniki:



1/2 kg czerwonej papryki

1 papryka chilli

2 cebule

2 ząbki czosnku

1/2 słoiczka koncentratu pomidorowego

1 l bulionu warzywnego

bazylia

Sposób przygotowania:



Paprykę oczyszczoną z gniazd nasiennych pokroić w plastry. Chilli posiekać, cebule pokroić w piórka, czosnek przecisnąć przez praskę. Wszystkie składniki włożyć do dużego garnka. Dodać bulion warzywny oraz koncentrat pomidorowy. Gdy papryka zmięknie wyjąc warzywa, wywar odstawić. Warzywa zblendować dokładnie, by uzyskać warzywne puree, dodawać stopniowo wywar. Przełożyć do garnka, dodać posiekaną bazylię i chwilę podgrzewać.

Czekoladowe ciasteczka chili

Składniki:

30 dag gorzkiej czekolady

6 łyżek mąki

15 dag cukru

3 łyżki masła

2 jajka

8 dag rodzynek

3 łyżki rumu

po 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia, soli i mielonego cynamonu

2 łyżki chili

1 łyżeczka cukru waniliowego

Sposób przygotowania:



W rondelku podgrzać rum z z rodzynkami. Odstawić do ostygnięcia. Połowę czekolady i masło podgrzewać na małym ogniu, aż do rozpuszczenia składników. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, chili, cynamonem i solą. Jajka ubić z cukrem, pod koniec ubijania dodać cukier waniliowy. Ciągle ubijając, powoli wlewać do masy jajecznej stopioną i przestudzoną czekoladę.

Powstałą masę delikatnie połączyć z mąką, dodać osączone rodzynki i pozostałą czekoladę pokrojoną w drobną kostkę. Nabierać łyżeczką porcje masy i układać na blaszce wyłożonej pergaminem. Piec 8 - 10 minut w 180 stopniach.

Krewetki



Krewetki

Krewetki, podobnie jak inne owoce morza, uznawane są za najlepsze afrodyzjaki. Sam casanova na śniadanie zajadał się ostrygami. Owoce morza są bogate w cynk, selen, witaminę E i nasycone kwasy tłuszczowe, które wpływają na produkcję testosteronu, na sprawność seksualną i płodność.

Smażone krewetki



Składniki:

krewetki

oliwa z oliwek

masło

świeża natka z pietruszki, świeży koperek

2 ząbki czosnku

czerwona papryka w proszku,

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Oczyszczone, obrane z końcówek krewetki włożyć do półmiska i zalać oliwą z oliwek. Dodać posiekaną natkę, koperek, czerwoną paprykę w proszku, czosnek przeciśnięty przez praskę, sol, pieprz. Krewetki marynujemy przez około 30 minut. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy krewetki z odrobiną zalewy i smażymy przez około 5 minut z każdej strony.

Sałatka z krewetkami



Składniki:



mix sałat

pomidor

krewetki tygrysie

oliwki z migdałami

Dressing:

4 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżka octu winnego,

1 łyżka miodu

Sposób przygotowania:



Sałatę układamy na płaskim talerzu, na nią pokrojonego w ćwiartki pomidora, sparzone wrzątkiem krewetki i oliwki. Składniki dressing wlewamy do słoiczka, mocno potrząsamy do uzyskania gładkiego, jednolitego sosu. Polewamy sałatkę.

Awokado



Awokado

Awokado było używane jako afrodyzjak przez Azteków, nazwa tego owocu po aztecku brzmi Ahuacatl, co oznacza jądro. Jego delikatny miąższ i subtelny smaku bardziej rozpala zmysły kobiet niż mężczyzn.

Zupa z awokado



Składniki:

duże dojrzałe awokado

puszka pomidorów

por

papryczka chili

2 łyżki soku z cytryny

łyżka oleju roślinnego

ząbek czosnku

1/2 l bulionu warzywnego

150 ml mleka

Sposób przygotowania:



Awokado obrać i zmiażdżyć widelcem, dodać sok z cytryny i odstawić na kilka minut. W garnku rozgrzać olej, dodać kukurydzę, pomidory, przeciśnięty przez praskę czosnek, papryczkę i smażyć kilka minut, aż zmiękną.

Połowę obsmażonych warzyw włożyć do blendera, dodać awokado i miksować do uzyskania gładkiej masy. Przełożyć do czystego garnka. Wlać bulion i mleko, dodać resztę warzyw, gotować na wolnym ogniu około 5 minut.

Zmysłowy koktajl z awokado



Składniki:



1 szklanka lodów waniliowych

¼ szkl. mleka

150 g szkl. świeżego awokado w kawałkach

1 1/3 szkl. mrożonych truskawek

1 łyżka miodu

1 łyżeczka gałki muszkatołowej i cynamonu

Sposób przygotowania:



Wrzucić awokado, lody, mleko i zmrożone truskawki do blendera, dodać miód, gałkę i cynamon. Zmiksować, podawać z bitą śmietaną i posypką z cynamonu.

Lubczyk



Lubczyk

Dawnej panny podawały lubczyk opornym w uczuciach kawalerom. Już w medycynie ludowej ta roślina uznawana była za afrodyzjak.

Sałatka z lubczykiem



Składniki:



szklanka kaszki kuskus

papryka czerwona

puszka kukurydzy

4 jajka ugotowane na twardo

3 ogórki kwaszone

posiekane pomidorki koktajlowe

lubczyk, bazylia

majonez

oliwa z oliwek

Sposób przygotowania:



Kaszkę kuskus przygotowujemy według przepisu na opakowaniu Gdy przestygnie dodajemy do niej pokrojoną w kostkę paprykę, pomidory, ogórki, jajka. Odcedzamy kukurydzę. Dodajemy 2 łyżki oliwy i 2 łyżeczki majonezu. Delikatnie mieszamy. Posypujemy bazylią i lubczykiem, doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Pstrąg pieczony z lubczykiem



Składniki:



2 wypatroszone pstrągi

2 łyżeczki soku z pomarańczy

2 łyżeczki oliwy z oliwek

4 gałązki świeżego lubczyku

2 ząbki czosnku

sól do smaku

masło

Sposób przygotowania:



Umyte pstrągi skropić sokiem z pomarańczy, natrzeć solą i polać oliwą z oliwek. Odstawić do lodówki na około godzinę. 2 gałązki lubczyku drobno posiekać i wymieszać z masłem. Uformować wałeczki i wstawić do lodówki. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek. Pstrągi wyjąć z lodówki, ułożyć w naczyniu żaroodpornym, do środka włożyć po gałązce lubczyku, polać odrobiną oliwy i zapiekać przez około 20 minut. Po wyjęciu z piekarnika do środka włożyć zimne masło i natychmiast podawać.