5 mocno rozgrzewających napojów na zimowe wieczory

Gdy mróź za oknem najłatwiej rozgrzać się pijąc coś gorącego. Ale jeżeli macie ochotę na coś więcej niż herbata z cytrynką, koniecznie zajrzyjcie do naszych propozycji.



Jeżeli chcemy szybko rozgrzać organizm wybierzmy napoje z przyprawami korzennymi, ziołami lub rumem. Najczęściej używanymi przyprawami są imbir, goździki, kardanom, gałka muszkatołowa, cynamon, chili, szafran i kminek. Połączenie tych składników z różnego typu napojami mogą nie tylko rozgrzać, poprawić nasze samopoczucie, ale jednocześnie zaspokoić najbardziej wyrafinowane podniebienia.

Zobaczcie przepisy na mocno rozgrzewające herbaty z imbirem i rumem, gorącą czekoladę z chilli, grzane piwo i wino oraz grog, czyli to co nie tylko marynarze uwielbiają najbardziej.

Czekolada z chilli

Nic nas tak mocno nie rozgrzeje jak gorąca czekolada z odrobiną papryczki chili. Aromatyczna, gęsta czekolada ze szczyptą pikantnej przyprawy jest idealnym napojem na mroźne zimowe wieczory.

Składniki:



100g czekolady mlecznej

50g czekolady gorzkiej

1/2 szklanki mleka

1/4 szklanki śmietanki

papryka chilli

cynamon

Sposób przygotowania:

Mleko, śmietankę, połamaną czekoladę podgrzewamy w rondelku do momentu rozpuszczenia czekolady, przyprawiamy chili i cynamonem do smaku.

Grzaniec

Grzaniec już od czasów średniowiecznych podtrzymywał ludzi na zdrowiu w mroźne dni. Połączenie wina lub piwa z miodem, żółtkiem, cynamonem, goździkami czy gałką muszkatołową nie tylko wyśmienicie smakuje, ale jest także skuteczne w walce z przeziębieniami. Poza tym doskonale poprawia nasz nastrój.

Grzane wino



Składniki:

0,5 litra czerwonego wina

1 laska cynamonu

1 nieduża pomarańcza

kilka goździków

miód do dosłodzenia

Sposób przygotowania:

Pomarańczę sparzyć wrzątkiem, pokroić w plasterki wraz ze skórką. Wino wlać do rondelka, dodać pomarańczę, laskę cynamonu i goździki. Dosłodzić do smaku miodem. Podgrzewać, aż wino będzie bardzo gorące, nie może jednak wrzeć. Przecedzić.

Grzane piwo



Składniki:

1 litr piwa

1 łyżeczki goździków

1 łyżeczki cynamonu

4 żółtka

1 szkl. cukru

Sposób przygotowania:

Piwo z cynamonem i goździkami doprowadzić do wrzenia. Zdjąć z ognia. Utrzeć żółtka z cukrem, piwo wlewać małym strumieniem do żółtek ciągle ucierając. Podgrzewać mieszając, ale nie doprowadzić do wrzenia.

Grog

Podawany niegdyś marynarzom na żaglowcach, dziś może rozgrzewać nas w zimne wieczory. Grog to nic innego jak rum (bądź inny silny trunek) rozcieńczony wodą. Dla poprawy walorów smakowych zawierać może sok z cytrusów, cynamon, cukier.

Składniki:

150 ml rumu

600 ml wody

sok z cytryny

2 łyżki cukru

4 goździki

kawałek cynamonu

Sposób przygotowania:

Wodę zgotować z goździkami, cynamonem i cukrem. Następnie połączyć wszystko z rumem i sokiem cytrynowym

Herbata z imbirem

Herbatka imbirowa jest cudownym lekiem na złe samopoczucie związane z przeziębieniem. Imbir bowiem niszczy wirusy (szczególnie pomocny przy bólach gardła) i posiada działanie rozgrzewające.

Jak przygotować herbatkę imbirową? Kawałek świeżego imbiru obrać, zetrzeć na tarce, dodać kawałki kory cynamonowej i kilka goździków. Wszytsko zalać wodą (ok 1/2 litra) i gotować pod przykryciem 15 minut. Przecedzić i podawać gorące.

Herbata z rumem

Potocznie nazywana herbatką z prądem, ponieważ rum potrafi rozgrzać największego zmarzlucha. A poza tym działa kojąco, poprawia krążenie i poprawia nasz nastrój.

Składniki:



2 łyżeczki suchej, czarnej herbaty

3 łyżeczki cukru

100 ml rumu

Sposób przygotowania:



Zagotować dwie szklanki wody i zalać nią herbatę. Parzyć przez 5 minut pod przykryciem, przecedzić. Na koniec dodać rum, cukier i dokładnie wymieszać.