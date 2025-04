Fot. Fotolia

1. "Zupka chińska" – japoński wynalazek

"Wynalazcą" popularnej zupki błyskawicznej był Japończyk Momofuku Ando. Nowatorski pomysł, na jaki wpadł w 1948 roku, miał walczyć z wszechobecnym powojennym głodem – pierwsza zupa błyskawiczna pojawiła się 10 lat później.

Kolejna wersja błyskawicznej zupy – Noodles Cup – produkt sprzedawany w styropianowym kubku, co dodatkowo ułatwia konsumpcję, pojawiła się w latach 70. XX wieku.

2. Pierwsze "zupki chińskie" były bardzo drogie

Czy wyobrażacie sobie kupić zupkę błyskawiczną płacąc za nią o wiele więcej niż za domowej roboty, naturalny produkt? Pierwsze zupy błyskawiczne, chociaż wcale nie były zdrowsze, kosztowały krocie! Każdy, kogo tylko było na to stać chciał spróbować nowości.

3. Najgorszy w "chińskiej zupce" jest... makaron!

Tak – to wcale nie saszetka z niewiadomego pochodzenia składnikami jest tutaj najbardziej naszpikowana chemią. Niewinnie wyglądające cienkie nitki makaronu mają niewiele wspólnego z włoskim przysmakiem, w dodatku zanim trafią do torebki są smażone na głębokim tłuszczu.

4. Najwięcej "chińskich zupek" spożywa się w Chinach

Roczna światowa produkcja popularnych zupek w proszku to około 100 miliardów sztuk. Około 40 miliardów zupek zjada się w Chinach.

Smakoszami tego produktu są także Indonezyjczycy, Japończycy, Wietnamczycy i Amerykanie.

5. Jedna zupka może zawierać nawet kilkanaście chemicznych dodatków

Co znajduje się z "zupce chińskiej"? Odpowiesz: makaron i saszetka z przyprawami. Warto jednak wiedzieć, co trafia do środka. Znajdziemy tam m.in:

glutaminian sodu (E621)

barwniki chemiczne,

regulatory kwasowości,

substancje przeciwzbrylające,

skrobię modyfikowaną,

gumę guar.

Trawienie makaronu z zupki błyskawicznej trwa średnio trzy razy dłużej niż tradycyjnego. Ponadto zupki błyskawiczne nie zawierają właściwie żadnych wartościowych składników, a już na pewno brakuje im witamin. Szczególnie niebezpieczny glutaminian sodu może uzależniać.

