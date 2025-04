Zgodnie z tradycją, wigilijny stół ma być suto zastawiony potrawami postnymi. Na polskich stołach królują zatem karpie i śledzie, niekiedy także inne gatunki ryb. Te drugie można podać w różnej postaci, niekonieczne tylko w occie lub oleju. Pyszne śledzie przygotujesz z dodatkiem cebulki, śmietany czy owoców. Zobacz, jak je zrobić.

Sałatka śledziowa to prawdziwy imprezowy klasyk. Doskonale smakuje samodzielnie, a także z dodatkiem chrupiącego pieczywa. Możesz zrobić ją z dodatkiem majonezu lub jogurtu albo przygotować olejowy sos w stylu vinaigrette.

Składniki:

6 dużych ziemniaków,

5 dużych ogórków kiszonych,

½ kg świeżych filetów śledziowych,

2 cebule,

jabłko,

sól,

pieprz,

olej.

Sposób przygotowania:

Filety śledziowe mocz przez 2 godziny w mleku. Nie będą wtedy zbyt przesolone i zrobią się miękkie. Dokładnie umyte ziemniaki ugotuj w mundurkach. Ugotowane i odstawione ziemniaki obierz i pokrój w grubą kostkę, tak samo pokrój ogórki. Cebule obierz, pokrój w piórka. Jabłko pokrój w grubsze paski. Filety śledziowe wyciągnij z mleka i osusz, pokrój. Wsyp wszystkie składniki do miski, dodaj olej, przyprawy. Odstaw do lodówki na kilka godzin.

Śledzie uwielbiają towarzystwo słodko-kwaśnych owoców, takich jak jabłka, żurawina czy ananas. W takim połączeniu stanowią idealną świąteczną przekąskę na zimno. W przepisie wykorzystaj także śmietanę i cebulę, aby uzupełnić i lekko złagodzić smaki.

Składniki:

6 matiasów,

2 cebule,

1 jabłko,

1 szklanka śmietany,

sok z cytryny,

sól, cukier, pieprz.

Sposób przygotowania:

Śledzie namaczaj kilka godzin w wodzie lub mleku. Pokrój w paski, skrop sokiem z cytryny. Jabłko obierz ze skórki i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Cebulę pokrój w kostkę, oprósz solą i cukrem. Na półmisek przełóż śledzie, na nie połóż jabłko i cebulę. Śmietanę dopraw solą, pieprzem i cukrem i polej nią śledzie na Wigilię. Włóż do lodówki na kilka godzin.

Śledzie w oleju to bardzo prosta i szybka świąteczna przekąska, która sprawdzi się jako dodatek na wigilijnym stole i świetnie się sprawdzi także w kolejne świąteczne dni, np. pomiędzy głównymi posiłkami.

Składniki:

1/2 kg filetów śledziowych,

2 duże cebule,

świeżo mielony pieprz czarny,

olej słonecznikowy.

Sposób przygotowania:

Śledzie namocz w zimnej wodzie i pozostaw w niej na ok. 1 godzinę. Pokrój w poprzek w paski szerokości ok. 1,5 cm. Cebule drobno posiekaj. W misce układaj naprzemiennie warstwami kawałki śledzi i posiekaną cebulę. Na wierzchu powinna być cebula. Wszystko zalej olejem i odstaw śledzie na Wigilię do lodówki na kilka godzin.

Rolmopsy, czyli śledzie zawijane, to tradycyjna i bardzo popularna w całej Polsce potrawa Wigilijna. Istnieje wiele sposobów na ich przygotowanie, a każdy region kraju dodaje do przepisu coś od siebie. Zawsze jednak musi to być treściwa, słona przekąska, która doskonale uzupełnia główne świąteczne potrawy.

Składniki:

10 oczyszczonych z ości filetów ze śledzi,

2 cebule,

1 ogórek kiszony,

1 czerwona papryka,

1/2 łyżeczki majonezu,

1 łyżka musztardy z ziarnami gorczycy.

Składniki na zalewę:

2/3 szklanki octu,

1 liść laurowy,

10 ziaren pieprzu,

2 łyżeczki ziaren gorczycy,

1/2 łyżki oliwy,

1/2 łyżeczki soli,

1/2 łyżeczki cukru

Sposób przygotowania:

Cebule obierz, pokrój w półplasterki (piórka), ogórek - w słupki, a papryki - w paski. Musztardę wymieszaj z majonezem. Śledzie ułóż skórą do spodu i każdy filet posmaruj musztardą. Na środek połóż kawałek ogórka, papryki i cebuli. Bardzo ciasno zwiń i zepnij wykałaczką. Ułóż w słoiku. Przygotuj zalewę: cebulę obierz i pokrój w plastry, paprykę oczyść i umyj. Ocet zagotuj z 2/3 szklanki wody, z dodatkiem pieprzu, cebuli, liścia laurowego, gorczycy, cukru i soli. Następnie przecedź i ostudź, wlej olej, wymieszaj i zalej marynatą rolmopsy. Śledzie zawijane pozostaw w chłodzie na co najmniej na 3-4 dni. Gotowe rolmopsy wyjmij z marynaty, odsącz, ułóż na półmisku, posyp ziarnkami gorczycy.

Śledzie w sosie tatarskim nie cieszą się taką popularnością, jak np. rolmopsy, a szkoda, bo to równie pyszna świąteczna przekąska. Wytrawne, najczęściej z pokrojoną cebulą lub czosnkiem, są krojone na mniejsze kawałki pod kątem i wymieszane z sosem musztardowym lub ułożone na jego wierzchu.

Możesz przygotować go na bazie majonezu, jogurtu lub śmietany, w zależności od preferencji. Jeżeli chcesz, aby były ostrzejsze w smaku, wystarczy dodać musztardę rosyjska lub sarepską. Dla fanów śledzi na słodko, sprawdzi się miodowa lub dijon.

Zobacz: Przepis na śledzie w sosie tatarskim

Śledzie pod pierzynką to ciekawa alternatywa dla klasycznych śledzi w sosie czy oleju. Możesz wykorzystać do tej przystawki zarówno śledzie marynowane w occie, jak i te solone. W zależności od wyboru, pierzynka najczęściej jest formowana z jogurtu naturalnego i śmietany, a w cięższej i bardziej treściwej wersji z majonezem. Gotowane warzywa, w tym marchewka, pietruszka, buraki i seler mieszane są z owocami, takimi jak jabłka czy brzoskwinie. Dla złamania słodyczy, dodawane są również korniszony i marynowane pieczarki.

Zobacz: Przepis na śledzie pod pierzynką

Jeżeli lubisz korzenne smaki, wystarczy połączyć śledzie z rodzynkami, orzechami oraz przyprawami: cynamonem, anyżem, kardamonem, a nawet kakao! Marynowane śledzie z dodatkiem piernika dobrze sprawdzą się w towarzystwie suszonych owoców. Warto wykorzystać do tego celu rolmopsy lub Bismarcki. Te formy przygotowania najlepiej sprawdzą się do podania na słodko.

Rodzynki możesz wcześniej krótko wymoczyć w rumie albo whisky, aby gotowa przekąska miała jeszcze bardziej wyrazisty smak.

Uliki lub matiasy będą najlepszym wyborem. Klasycznie krojona jest biała cebula lub zielona dymka, jeżeli nie chcesz uzyskać zbyt intensywnego smaku. Jeżeli przygotowujesz je w oleju lub marynacie octowej, wystarczy zrobić je na miesiąc przed, aby uzyskać najlepsze efekty.

Takie śledzie na Wigilię sprawdzą się jako przystawka do ogórków kiszonych oraz jako danie do gotowanych lub pieczonych ziemniaków.

Zobacz: Przepis na śledzie z cebulką i ogórkiem

