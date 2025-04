3 ciekawe przepisy na lazanię

Uwielbia ją kot Garfield, uwielbiają ją wszyscy miłośnicy makaronów. Ten włoski specjał podbił cały świat. I choć kochamy ją w tradycyjnej postaci, to jednak wciąż powstają nowe warianty. Równie pyszne, co oryginał.

Tradycyjna lazania to płaty makaronowe, mięso mielone, sos pomidorowy, sos beszamelowy oraz ser żółty. Wszystkie produkty układa się warstwami w żaroodpornym naczyniu i zapieka w piekarniku.

Jeżeli znudziła wam się tradycyjna lazania użyjcie kulinarnej wyobraźni, by mocno ją zmienić, a kto wie, może nawet ulepszyć. Istnieje naprawdę wiele kombinacji, lasagne naprawdę stwarza duże pole do popisu w kwestii doboru składników. Można mięso mielone zastąpić kurczakiem, dodać świeże warzywa, bądź przyrządzić zupełnie na sposób wegetariański. Spróbujcie poeksperymentować ze swoimi ulubionymi produktami, efekt może was mile zaskoczyć.

Czy wiesz, że... płaskie i szerokie, prostokątne płaty makaronu (zwane później lasagne) były jednym z pierwszych jego rodzajów, które zaczął wytwarzać człowiek.

My tymczasem proponujemy wam lazanię w trzech różnorodnych odsłonach: z kurczakiem, z rybą oraz coś dla wegetarian - z warzywami.

Lazania z kurczakiem

Składniki:

makaron lazania

2 duże piersi z kurczaka

1/2 kg pieczarek

2 puszki pomidorów pokrojonych w kostkę

2 cebule

3 łyżki oleju

1/2 kg dag sera żółtego startego

oregano, tymianek, bazylia, pieprz, sól

Sposób przygotowania:

Pieczarki oczyścić, pokroić. Podsmażyć. Drobno pokrojoną cebulę dodać do pieczarek i chwilę razem poddusić.

Pierś z kurczaka pokroić w drobną kostkę, oprószyć solą i pieprzem, podsmażyć chwilę na oleju.

Pomidory w puszce włożyć do garnuszka, zagotować z oregano i tymiankiem, doprawić solą i pieprzem.

Na dno naczynia ułożyć płaty makaronowe, polać je ciepłym sosem pomidorowym. Na to wyłożyć kurczaka, pieczarki, posypać startym serem. Następnie znów makaron, sos, kurczak, pieczarki. Na wierzchu ułożyć makaron, polać resztą sosu pomidorowego. Zapiekać w piekarniku w 180 stopniach około 30 minut, przed końcem pieczenia posypać resztą sera i zapiekać dalej, aż ser się rozpuści.

Lazania z łososiem

Składniki:

makaron lazania

ok. 1/2 kg płatów łososia

brokuł

30 dag żółtego sera

świeży koperek

sól, pieprz

sos beszamel (1/2 szklanki mąki pszennej, 60 g masła, 500 ml mleka, duże jajko, sól, pieprz)

Sposób przygotowania:

Brokuły podzielić na różyczki, gotować 5 minut, odcedzić. Łososia opłukać zimną wodą, podzielić go na mniejsze kawałki i osuszyć. Koperek drobno posiekać.

Przygotowujemy sos beszamelowy. Podgrzewamy mleko. W rondelku roztapiamy masło i dodajemy mąkę. Bardzo energicznie mieszamy, aż składniki się połączą. Porcjami dodajemy ciepłe mleko, cały czas mieszamy. Gdy powstanie płynna masa, zdejmujemy z ognia, lekko studzimy, dodajemy jajko, przyprawy solą i pieprzem, mieszamy dokładnie wszystko razem.

Na dno naczynia ułożyć płaty makaronowe, polać je ciepłym beszamelem. Na to wyłożyć połowę łososia, koperek, brokuły, na to znów makaron, sos, łosoś, koperek, brokuły. Na górę wyłożyć makaron, posmarować sosem, posypać szczypiorkiem i grubo serem żółtym. Piec w nagrzanym piekarniku około 30min. w temperaturze 180°C, aż makaron będzie miękki.

Lazania z warzywami

Składniki:

makaron lazania

3 kolorowe papryki

2 małe cukinie

2 cebule

2 puszki pomidorów z puszki w kawałkach

300 g startego parmezanu

oliwa z oliwek

sól, pieprz, bazylia, oregano

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa pokroić w kostkę. Na patelni rozgrzać oliwę i zeszklić cebulę. Następnie dodać resztę warzyw i smażyć jeszcze ok 10-12 min. Dodać pomidory razem z zalewą. Dusić ok 5 min. Dodać zioła i przyprawy do smaku.

W naczyniu żaroodpornym układać na przemian makaron i warzywa, tak żeby warstwę wierzchnią stanowiły warzywa. Posypać całość startym serem i włożyć do nienagrzanego! piekarnika. Piec w 180 C ok 40 min.