Według polskiej tradycji, zupy są zawsze pierwszym daniem obiadu. Przyrządza się ją na wywarze mięsnym lub warzywnym. Zupa staje się bardziej pożywna dzięki dodaniu makaronu, ziemniaków, ryżu lub grzanek. Za najpopularniejsze zupy uchodzą pomidorowa, grzybowa, fasolowa, krupnik, kapuśniak, pieczarkowa, kalafiorowa, zupa jarzynowa oraz owocowa. Coraz popularniejsze stają się także zupy w formie kremu - przygotowywane podobnie jak tradycyjne, a potem miksowane za pomocą blendera.

Przepis na zupę szczawiową

Oto składniki na zupę szczawiową:

duża marchewka,

pietruszka,

2 l bulionu jarzynowego,

30 dag szczawiu,

łyżeczka mąki,

250 ml śmietany 18%,

łyżka masła,

2 czerstwe kromki chleba,

2 łyżki oliwy,

6 jajek.

Jak zrobić zupę szczawiową? Marchewkę i pietruszkę obierz, zetrzyj na tarce. Wrzuć do bulionu, chwilę podgotuj. Szczaw umyj, drobno pokrój, dodaj do bulionu. Gotuj, aż warzywa będą miękkie. Mąkę rozprowadź w odrobinie wody.

Dodaj do zupy śmietanę, wymieszaj, wlej do zupy, mieszając zagotuj. Dodaj masło. Kromki chleba pokrój w małą kostkę, podsmaż na oliwie. Jajka ugotuj na twardo, wystudź, obierz, pokrój na ćwiartki. Zupę szczawiową rozlej do talerzy, do każdego włóż kawałki jajka, posyp grzankami.

Przepis na zupę dyniową z sokiem pomarańczowym

Oto składniki na zupę z dyni:

1, 5 kg dyni hokkaido,

1 litr bulionu warzywnego,

szklanka świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy,

łyżeczka startego świeżego imbiru,

szczypta pieprzu cayenne,

kwaśna śmietana,

posiekane i uprażone pestki dyni,

sól,

pieprz.

Jak zrobić zupę z dyni z sokiem pomarańczowym? Nieobraną dynię pokrój na mniejsze kawałki, ułóż na blaszce, polej kilkoma łyżkami oleju, piecz w 190 stopniach C, aż stanie się miękka (przez około 30-35 minut).

Przełóż dynię do garnka, zalej bulionem i sokiem pomarańczowym. Dodaj imbir, zagotuj. Zmiksuj zupę z dyni, dopraw solą, pieprzem i pieprzem cayenne. Podawaj z pestkami dyni oraz śmietaną.

Przepis na zupę pomidorową z pulpecikami

Oto składniki na zupę pomidorową z pulpecikami:

Na zupę:

2 cebule,

kawałek pora,

2 łyżki oleju,

3 marchewki,

2 pietruszki,

1/2 selera,

2 ząbki czosnku,

3 duże pomidory,

puszka pomidorów,

słodka i ostra papryka,

sól,

pieprz,

2 l rosołu drobiowego,

mała puszka koncentratu pomidorowego

Na pulpety do zupy:

1 kg mielonego mięsa z indyka,

2 jajka,

3 łyżki bułki tartej,

1/2 pęczka posiekanej natki pietruszki,

łyżeczka soli.

Jak zrobić zupę pomidorową z pulpecikami? Pora i cebulę pokrój w krążki, zeszklij na oleju. Dodaj pokrojone marchewki, pietruszki, seler i czosnek. Następnie obrane, pokrojone pomidory i pomidory z puszki, dopraw, podduś.

Zalej gorącym rosołem. Gotuj, aż warzywa będą miękkie, dokładnie zmiksuj.

Mielone mięso wyrób z jajkami, posiekaną natką i niewielką ilością bułki tartej. Dopraw. Uformuj pulpety, włóż do zupy. Gotuj 15 minut.

