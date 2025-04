Ziemniaki bogate w witaminę C, magnez oraz potas to doskonały składnik obiadowy, który możemy przygotować w różnych formach. Zapiekane w piekarniku lub przyrządzane na grillu ciekawie łączą się z takimi dodatkami jak kwaśna śmietana, sok z cytryny lub stopione masło. Sprawdź nasze przepisy na aromatyczne ziemniaki, które na stałe zagoszczą do Twojego menu!

Ziemniaki z piekarnika: przepis

Oto składniki na ziemniaki z piekarnika:

5 ziemniaków średniej wielkości

oliwa z oliwek

szczypta soli gruboziarnistej

szczypta pieprzu grubo zmielonego

Jak zrobić ziemniaki z piekarnika?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Dokładnie myjemy i szczotkujemy ziemniaki. Wycieramy do sucha ręcznikiem papierowym. Pozbywamy się wszelkich „oczek”. Oliwę z oliwek wcieramy w ziemniaki. Posypujemy świeżo zmielona solą i pieprzem. Nadziewamy głęboko miąższ ziemniaka w paru miejscach widelcem. Pieczemy na blasze wyłożonej folią aluminiową przez 50-60 minut do miękkości. Tak przygotowane ziemniaki możemy podawać z sałatką jajeczną lub samym stopionym masłem.

Ziemniaki z grilla: przepis

Oto składniki na ziemniaki z grilla:

400 g ziemniaków do pieczenia

pół pęczka pietruszki

3 ząbki czosnku

oliwa z oliwek

cytryna

Jak zrobić ziemniaki z grilla?

Ziemniaki dokładnie obmywamy i szorujemy pozbywając się piasku. Usuwamy „oczka”. Kroimy na mniejsze kawałki i gotujemy we wrzącej wodzie przez 10 minut. Pietruszkę oraz czosnek dokładnie siekamy. Ziemniaki obtaczamy w oliwie z oliwek i mieszamy razem z ziołami. Tak przygotowane ziemniaki pieczemy na rozgrzanym grillu w folii aluminiowej lub na aluminiowych tackach. Na koniec skrapiamy sokiem z cytryny do smaku. Tak przyrządzone ziemniaki możemy podawać ze śmietaną i szczypiorkiem.

Zapiekane ziemniaki: przepis

Oto składniki na zapiekane ziemniaki:

5-6 ziemniaków średniej wielkości

oliwa z oliwek

sól gruboziarnista

pieprz czarny

Jak zrobić zapiekane ziemniaki?

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Myjemy dokładnie ziemniaki i oczyszczamy z piasku i ziemi. Za pomocą widelca nakłuwamy miąższ ziemniaka tworząc od 5 do 7 głębokich nacięć. Posypujemy solą gruboziarnista, świeżo zmielonym pieprzem i nacieramy dokładnie oliwą z oliwek. Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia lub folią aluminiową. Ziemniaki pieczemy przez godzinę do miękkości. Tak przyrządzone podajemy z podsmażonym boczkiem, sałatką lub kwaśną śmietaną.

