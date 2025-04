Zapiekanka ziemniaczana to pomysł na smaczny i sycący obiad. Do ziemniaków wystarczy dodać właściwie to, co masz w lodówce. Ziemniaki do zapiekanki warto wcześniej lekko podgotować, aby potem stały się bardziej chrupiące. Zapiekanka ziemniaczana z mięsem mielonym, zapiekanka ziemniaczana z kiełbasą, zapiekanka ziemniaczana z kurczakiem, zapiekanka ziemniaczana z boczkiem, a także zapiekanka ziemniaczana z pieczarkami - to najpopularniejsze wersje!

Przepis na zapiekankę ziemniaczaną z mięsem mielonym

Jak zrobić zapiekankę ziemniaczaną z mięsem mielonym? Oto składniki:

8 dużych ziemniaków,

300 g pieczarek,

250 g mięsa mielonego,

olej,

2 cebule,

pieprz,

sól,

200 ml śmietany 18%,

25 dag sera żółtego,

chili,

jajko,

gałka muszkatołowa,

zioła prowansalskie,

tłuszcz do wysmarowania naczynia żaroodpornego.

Jedną z cebul drobniutko posiekaj. Obrane ziemniaki pokrój na plasterki. Pieczarki umyj, obierz i pokrój. Wszystko razem zeszklij na oleju. Odstaw, aby całość ostygła. Teraz posiekaj drugą cebulę i podsmaż ją razem z mielonym mięsem. Smaż, aż mięso przestanie być surowe, dopraw wszystkimi przyprawami. Wysmaruj naczynie żaroodporne masłem.

Na dnie naczynia wyłóż warstwę ziemniaków z pieczarkami. Potem mięso mielone, a następnie kolejną warstwę ziemniaków. Przygotuj sos - ser żółty zetrzyj na tarce i wymieszaj go z roztrzepanym jajkiem oraz śmietaną. Dopraw sos gałką muszkatołową i pieprzem, zalej nim zapiekankę ziemniaczaną. Piecz przez 30 minut w 180 stopniach.

Przepis na zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą

Jak zrobić zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą? Oto składniki:

3-4 ugotowane ziemniaki,

duża czerwona cebula,

kawałek cienkiej kiełbasy (około 10 dag),

2 jajka,

100 ml śmietany 18%,

gałka muszkatołowa,

tymianek,

sól,

pieprz.

Ziemniaki i kiełbasę na zapiekankę ziemniaczaną pokrój w plasterki. Cebulę obierz i pokrój w cienkie półplasterki. Małą foremkę do zapiekania posmaruj masłem. W formie ułóż rzędami ziemniaki, kiełbasę i cebulę.

Jajka zmiksuj razem ze śmietaną. Dopraw do smaku solą, pieprzem, gałką muszkatołową i tymiankiem. Masą jajeczną zalej ułożone w formie składniki. Całość wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i zapiekaj około 25 minut. Jeśli podczas pieczenia wierzch zapiekanki ziemniaczanej zbytnio się przypieka, przykryj ją folią aluminiową.

Przepis na zapiekankę ziemniaczaną z rybą

Jak zrobić zapiekankę z ziemniakami i rybą? Oto składniki:

30 dag ziemniaków

30 dag dowolnych filetów rybnych

2 pomidory

jajko

gałka muszkatołowa

koperek

sok z cytryny

2/3 szklanki śmietany 18%

sól

pieprz

Ziemniaki pokrój w plasterki i lekko obgotuj. Filety rybne pokrój na kawałki

i skrop sokiem z cytryny. Śmietanę, jajko i przyprawy wymieszaj. W naczyniu żaroodpornym układaj na przemian warstwami ziemniaki, ryby i pomidory.

Całość polej śmietaną i zapiekaj przez 40 minut w 180 stopni C. Przed podaniem posyp posiekanym koperkiem. Sprawdź przepis na zapiekankę ziemniaczaną z rybą!

Inne popularne przepisy na zapiekankę to: zapiekanka ziemniaczana z kurczakiem, zapiekanka ziemniaczana z pieczarkami, zapiekanka ziemniaczana z warzywami, zapiekanka ziemniaczana ze szpinakiem, zapiekanka ziemniaczana z brokułami, zapiekanka ziemniaczana z cukinią, zapiekanka ziemniaczana z szynką, a także zapiekanka ziemniaczana z sosem beszamelowym.

