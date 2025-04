Zapiekanka jest przygotowywana na wiele sposobów. Z dodatkiem ulubionych warzyw, mięsa lub makaronu możemy stworzyć inny, zaskakujący smak za każdym razem. Zapiekanka z mięsem mielonym, zapiekanka makaronowa z kurczakiem lub zapiekanka z bakłażanem to świetny pomysł na obiad lub kolację ze znajomymi – sprawdź nasze przepisy!

Zapiekanka z mięsem mielonym: przepis

Oto składniki na zapiekankę z mięsem mielonym:

pół kilo mielonej wołowiny

3 średnie marchewki

średnia cebula

4 ząbki czosnku

2 łyżki koncentratu pomidorowego

szklanka bulionu

szczypta soli

szczypta pieprzu

łyżka mąki ziemniaczanej

pół opakowania mrożonego groszku

pół kilo ziemniaków

łyżeczka papryki w proszku

oliwa z oliwek

Jak zrobić zapiekankę z mięsem mielonym?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Podgrzewamy oliwę z oliwek na patelni i smażymy mieloną wołowinę aż zbrązowieje. Dodajemy wcześniej pokrojona marchewkę, posiekaną cebulę i czosnek. Do całości wkładamy koncentrat pomidorowy i mieszamy z bulionem. Wsypujemy skrobię ziemniaczaną, przyprawy i groszek. Dusimy przez około 8 minut. Gotujemy ziemniaki w osolonej wodzie i przygotowujemy puree. Do naczynia żaroodpornego przekładamy na spód przesmażone mięso wołowe z dodatkami. Na wierzch układamy puree ziemniaczane. Całość zapiekamy przez 10 minut w temperaturze 220 stopni Celsjusza.

Zapiekanka makaronowa z kurczakiem: przepis

Oto składniki na zapiekankę makaronową z kurczakiem:

300 gram makaronu typu penne

łyżka oliwy z oliwek

2 średnie pory

2 ząbki czosnku

szklanka bulionu

pół szklanki białego wina

pół opakowania groszku

pierś z kurczaka

szklanka mleka

200 gram ricotty

garść startego żółtego sera

Jak zrobić zapiekankę makaronową z kurczakiem?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Gotujemy makaron w osolonej wodzie tak, aby był al dente. Przecedzamy makaron i przekładamy do rondla i skrapiamy oliwą z oliwek. Na patelni rozgrzewamy masło i podsmażamy posiekane pory. Dodajemy rozgnieciony czosnek i dolewamy bulion z winem. Gotujemy całość przez 10 minut do miękkości. Dosypujemy groszek dusimy jeszcze 5 minut. Przygotowane pory, pokrojoną drobno pierś z kurczaka łączymy z ricottą i mlekiem. Wszystko dokładnie mieszamy i doprawiamy. Pokrywamy startym serem. Zapiekankę przekładamy do naczynia żaroodpornego i pieczemy przez 25 minut do momentu, aż skórka zrobi się chrupiąca.

Zapiekanka z bakłażanem : przepis

Oto składniki na zapiekankę z bakłażanem:

2 ząbki czosnku

3 łyżki oliwy z oliwek

2 puszki pomidorów

3 łyżki koncentratu z pomidorów

4 bakłażany

50 gram startego żółtego sera

świeża bazylia

jajko

Jak zrobić zapiekankę z bakłażanem?

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Na patelni podsmażamy oliwę z oliwek i dokładamy pomidory zmieszane z koncentratem pomidorowym. Na drugiej patelni podsmażamy pokrojone w plastry bakłażany przez 7-8 minut. Przekładamy na ręcznik papierowy i odsączamy. W naczyniu żaroodpornym układamy bakłażan razem ze startym serem i listkami bazylii. Powtarzamy czynność tworząc warstwy. Wierzch zapiekanki smarujemy rozkłóconym jajkiem i pieczemy przez 20 minut.

