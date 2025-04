Zapiekanka z kurczakiem sprawdza się w wielu sytuacjach. Jest idealna, gdy masz ochotę na sycący obiad, ale nie chcesz stać godzinami przy kuchni, albo gdy próbujesz wymyślić smaczny obiad z niczego. Do tego jest wyjątkowo szybka i bardzo uniwersalna.

Możesz do niej wykorzystać makaron lub ziemniaki z poprzedniego dnia, więc będzie to też idealne danie recyklingowe. Dorzuć ulubione warzywa, cebulę, czosnek, trochę świeżych ziół i zmielonego lub pokrojonego w kawałki smażonego kurczaka.

Zapiekanka z kurczakiem – przepisy

Nie ma jednego idealnego przepisu na to danie, bo cokolwiek się do niego doda, z pewnością będzie pasować. My szczególnie polecamy wersję ziemniaczaną z beszamelem. Możesz dodać do niej różyczki kalafiora lub brokuła oraz fasolę.

Jeśli wolisz czerwone mięso, zrób ziemniaczaną lub makaronową zapiekankę z mieloną wołowiną. Z pewnością zachwycisz nią swoich bliskich!

Zapiekankę możesz posypać startym serem. Doskonale sprawdzą się tutaj zwykły żółty ser, parmezan lub inny twardy i długo dojrzewający, a nawet mozzarella. Jeśli masz odrobinę więcej czasu, możesz przyrządzić beszamel. W przypadku zapiekanki ziemniaczanej możesz górę wyłożyć aksamitnym puree.

Zobacz też nasze przepisy na zapiekankę z kurczakiem: